Çocukların da hakları var!

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Çocuk Hakları Bildirgesi'ni hatırlatmakta fayda var!

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Küçüğüm ve haklarım var!

Çocukların erişkinden farklı fiziksel, fizyolojik, davranış ve psikolojik özellikleri olduğu, sürekli büyüme ve gelişme gösterdiği bilincinin yerleşmesi, çocukların bakımının bir toplum sorunu olduğu ve bilimsel yaklaşımlarla herkesin bu sorumluluğu yüklenmesi gerektiği düşüncesi 20 Kasım 1959'da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda "Çocuk Hakları Bildirgesi" ile kabul edilmiştir. 10 ilkeden oluşan bu bildiri dünya çocukları için hazırlanmış olup evrensel çocuk haklarını koruma altına almak amacıyla düzenlenmiştir.

 

ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ

 

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Bildirisi!
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1. ilke: Tüm dünya çocukları bu bildirgedeki haklardan din, dil, ırk, renk, cinsiyet, milliyet, mülkiyet, siyasi, sosyal sınıf ayırımı yapılmaksızın yararlanmalıdır.

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