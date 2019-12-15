Bebeklere kitap okumanın faydası

Bebeklere kitap okumanın faydası gerçekten var mı? Bilimin size bu konuda söyleyecekleri var.

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Evinde en az 500 kitap bulunan çocuklar...

Bebeğiniz, kitapları yalnızca ısırmalık bir malzeme olarak kullanıyor olabilir. Siz de, “Bu çocuk kitaplardan gerçekten bir şey alabiliyor mu acaba?” diye düşünüyor olabilirsiniz. Pek inandırıcı gelmeyebilir ama çocuklar gerçekten kitaplardan birçok şey öğreniyorlar. 

 

Araştırmacıların, 250 anne-bebek çiftiyle yaptığı çalışma kapsamında bebekler ve anneleri 6 aylıktan 4 yaşlarına kadar gözlemlendiler. Araştırma kapsamında annelere haftada kaç gün çocuklarıyla kaliteli okuma yaptıkları soruldu; kaliteli okumadan kasıtları hikaye okuyarak kitaptaki resimleri göstermek ve onlarla ilgili konuşmaktı. 

 

 

Araştırma sonuçlarına göre, erken okumaya başlamanın çocukların okur-yazarlık gelişimi üzerinde etkili olduğu saptandı. Ancak fayda yalnızca okumadan değil, bu etkinliği yaparken anne ile bebeğin kurduğu sağlıklı ve uzun süreli iletişimden de kaynaklanmakta. Bu çocuklar, okuma yazmayla birlikte konuşmayı da okuma yapmayan akranlarına göre daha çabuk öğreniyorlar. 

 

Pedagoglar ve uzmanlar, ebeveynlerle olan iletişimlerinde erken okumanın önemini vurguluyorlar. Çünkü çocukların erken okumayla edindikleri erken konuşma becerisi ve okuma-yazmaya olan yatkınlıkları sayesinde akademik başarıları da artış gösteriyor. 

 

EVDE ÇOCUK BÜYÜTEN ANNELERİ NEDEN ELEŞTİRİYORUZ?

 

Başka bir araştırma, sesli okumanın bebekler üzerindeki etkilerini ölçebilmek için okul öncesi dönemdeki çocukların beyinlerini MR ile inceledi. Sesli bir şekilde kitap okunan çocuklarda, hikayeleri anlayan ve onları görsellerle birleştiren beyin bölümlerinde faaliyetler gözlemlendi. Ayrıca, başka bir araştırmanın sonuçlarına göre ise, evinde en az 500 adet kitap bulunan çocukların üniversiteden mezun olma olasılıkları daha yüksek.

 

Aslında yazının mesajı belli: Aynı hikayeyi 500. kere okuduysanız da okumaya devam edin çünkü, gerçekten öğreniyorlar. O zaman ne yapıyoruz, okumaya devam ediyoruz!

 

Dünya çocukları
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