Anı yaşamak…

Anı yaşamak diye bir tabir var hayatımızda. “Anın tadını çıkarın, bugünü yaşayın, geçmişe takılı kalmayın!” Klişe haline gelmiş, tüm kişisel gelişim ile ilgilenenlerin önüne çıkan kalıplaşmış ilk cümleler. Bu tarz yazılar okuduğumda aklımdan geçen ilk soru “Anın tadını çıkarıp yaşayan birileri var mı şu hayatta” oluyor. Zaman zaman tabii ki anın tadını çıkarıyoruz. Arkadaşlarımızla eğlendiğimiz kısa bir zaman diliminde, kendimize ayırdığımız bir saatlik molada, film izlemek için koltuğa kurulduğumuzda… Ancak bunu sürekli yapabilmek? Bir düşünelim; iş yerindesiniz ve önemli bir sipariş aldınız. Bir noktada sorun çıkıyor ve çözmek için uğraşıyorsunuz. Belki koca bir haftayı bununla uğraşarak geçiriyorsunuz. Dönüp patronunuza “Anın tadını çıkarın. Çünkü yaşadığımız şuandır önemli olan, stres yapmaya gerek yok” diyebilir misiniz? Ya da evdesiniz, kışın ortası ve elektrikler kesildi. Ev buz gibi, yemek yapamıyorsunuz. Çocuğunuz üşüyor. Dönüp eşinize “Anın tadını çıkar hayatım, sinirlenmenin anlamı yok. Önemli olan şu an.“ diyebilir misiniz? Farz edelim ki dediniz, verilecek tepkileri hepimiz çok iyi biliyoruz. Bizimle aynı düşüncede olmayacakları kesin.



Biz anı yaşamaya uygun bir toplum değiliz kanımca. Geçmişi oldukça önemser, tarihi konuşmaktan keyif alırız. Geçmişten ders almak en çok yaptığımız şeydir. “Geçmişi bilmeyen geleceğe yön veremez” gibi kalıplaşmış sözlerimiz bile vardır. Gelecek de önemlidir bizim için. Onunla ile ilgili planlar yapar ve gerekirse günlerce çalışırız. Çocuklarımızın geleceğini düşünürüz. Geçmiş de gelecek de aslında bizim için şuan kadar önemlidir. Yazdıklarımdan hayatın tadına çıkaramayan biri olduğumu düşünmeyin lütfen. Gün içinde kendimi şımarttığım kısacık anlar, sevdiklerimden gelen “Bi sesini duymak istedim” aramaları, kızımın resmine bakıp sebepsizce gülümsediğim ve şükrettiğim 10 saniye süren ama bana çok uzun gelen zaman dilimi, akşam arkadaşlarla iş çıkışı kahve içmeye gittiğimde gülmemizi sağlayan sohbetler ve dahası… Bu kısa ama değerli anları biriktirmek için yaşıyorum, hepimiz gibi...



Son zamanlarda popüler olan “Anı yaşayın” sloganı ile bitirmeyeceğim yazımı. Geçmiş bugünümüze ışık tutsun, “Hayat böyle işte neler yaşatıyor insana” dedirtsin, şaşırtsın. Bugün biriktirdiğimiz doğru insanlar, güzel anılar gelecekte olmak istediğimiz insana yatırım yapsın. Böylece güzelleşir hayatımız, tadını çıkarmış oluruz bugünün.



Bugünün tadını çıkarmanız dileğiyle…

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