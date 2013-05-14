Allık fırçası alırken dikkat edilmesi gerekenler

Elmacık kemiklerini belli etmek için kullanılan allıkları uygulamak için doğru fırça seçimi önemlidir. Allık fırçalarını seçerken nelere dikkat etmek gerekir?

Makyajın olmazsa olmazlarından olan allıklar, kadınların çekiciliğinin öne çıkmasına ve aydınlık bir yüze sahip olmalarını sağlar. Gölgelendirme, eşit dağıtma gibi uygulamaları rahatlıkla yapabileceğiniz allık fırçalarının seçimi de çok önemlidir.

Allık fırçası temizliği

İyi allık fırçası, orta sertlikte olan fırçalardır. Fırçaların ömrü, temiz kullanıldığı takdirde 3-5 yıl arasında değişir. Ilık su ve sabunla ya da makyaj temizleme sütleri ile haftada bir kez temizlemelisiniz.

Allık fırçası seçimi nasıl olmalı?

Açılı fırçalar

Gölgelendirme yapmak için doğru fırça tipidir. Fırçanın ucundaki açı sayesinde rahat ve net bir uygulama yapabilirsiniz.

Düz fırçalar

Allığın, yanağınıza hızlı ve yeterli miktarda sürülmesini sağlar. Diğer fırça çeşitlerine daha fazla kıllıdır. Bu özellik sayesinde fırça fazla allık toplar. Uygulamadan önce mutlaka üflemelisiniz.

Kubbeli fırçalar

Yuvarlak şekilli fırçalardır. Bu fırça allığınızın eşit şekilde dağılmasını sağlar.

Beyaz uçlu fırçalar

Diğer fırça kıllarının boyundan daha uzundur. Bu yüzden allığın hafif sürülmesini sağlar. Krem ya da likit allıkları için bu fırça ile denemelisiniz.

Geniş fırçalar

Pratik ve günlük kullanım için olan bu allık fırçalarını kullanmalısınız. Allığı daha rahat sürmenizi ve dağılmasını sağlar.

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