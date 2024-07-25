İnsanların sevgililerini ya da eşlerini neden aldatma gerekliliği duyduğunu anlayamıyorum. Eğer birine olan sevginiz bitmişse, o insanla yollarınızı medenice bir şekilde ayırırsınız olur biter. Gidip de neden hala hayatınızda biri varken, başkaları ile birlikte oluyorsunuz anlamış değilim.

Yapılan araştırmalara göre insanlar partnerlerinden yeterli ilgiyi, değeri ve sadakati göremediklerinden dolayı aldatmaya başvururlarmış. Oysa ilişkilerinde rahatsız oldukları bir konu varsa bunu parteri ile konuşup çözmek varken gidip soluğu başkalarında alıyorlar. Sonra her gün artan boşanma oranları, öldürülen kadınlar ve güveni kırılmış insanlar yaratıyor. Aldatma konusunda mağduriyeti sadece kadınlar değil, bir o kadar da erkeklerde yaşıyor. Her ne kadar kadınların mağduriyet oranı fazla olsa da, erkelerde azımsanmayacak kadar çok aldatılma ile karşılaşıyorlar. Bu da aldatmanın cinsiyet meselesi değil, tamamen karakter meselesi olduğunu gösteriyordu bize.

Konuşarak ya da bir uzman yardımı alarak çözülmeyecek bir mesele olduğuna inanmıyorum. Eğer yolunda gitmeyen bir şeyler varsa, çift terapileri denilen bir yöntem var. Veyahut karşınızda ki kişiyle bu yolunda gitmeyen meseleleri konuşup yoluna koyacak çözümler üretmek varken gidip başkaları ile bunu çözebileceğini sanmak, tamamen aptallık. Hele ki bunun birde affetme boyutu var ki bu daha büyük bir aptallıktı.

Bir insan sizi aldatmışsa, o kişiyle olan ilişkinizi tamamen kesmeniz gerekiyor. Yapan bir daha yapar. Ne kadar özür dilese de bahaneler uydursa da asla affetmemeli ve kendinize yeni bir yol çizmelisiniz. Eğer sizi aldatını affederseniz, bu aldatan kişide ‘ nasıl olsa ne yapsam beni affediyor’ düşüncesi oluşturur ve sizi aldatmayı normal bir hayat rutini halinde getirir. Unutmayın ki siz bu kadar değersiz birisi değilsiniz ve eğer aldatılmışsanız da sorunu kendinizde aramaktan vazgeçin. Sadakatli bir eşiniz, sizi her şekilde kabul eder. Başkalarında ilgi arayışına girmez. Aldatmışsa sizi değil, kendini aldatmış olur. Çünkü siz eşsizsiniz ve sizde gördüğü değeri, ilgiyi ve sevgiyi bir daha başkasında göremeyecek. O öyle düşünmese de günün birinde değerinizi anlayacak. Unutmayın bu dünyada kimse, yaşattığını yaşamdan ölmeyecek. O da bir gün aldatıldığında aklına ilk gelecek kişi siz olacaksınız ama iş işten geçmiş, siz kendinize yeni bir hikâye yazmaya başlamış olacaksınız.