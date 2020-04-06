İlişkide ihanet sonrası iyileşme süreci

İlişkinizi iyileştirmek istiyorsanız eğer, kendinize şu üç soruyu sormayı deneyin:
İlişkinizi sürdürmeye karar verirseniz eğer, kendinizi ve ilişkinizi iyileştirebilmek için şu üç adımı uygulamayı deneyin:
Aldatan kişi, pişmanlık göstermek zorunda. İhanet sonrası bir ilişkiyi yeniden ayağa kaldırmak, pişmanlık yokluğunda imkânsız. İhaneti eden kişi, karşısındakinin duygularını anlamaya ve savunmaya geçmeden sorumluluğunu kabul etmeye dair bir şeyler yapmak durumunda. Öne çıkmalı ve şu şekilde bir yaklaşım benimsemeli: “Bu evliliğe olan bağıma hasar verdim ve eylemlerimin tüm sorumluluğunu üstleniyorum.” Şu şekilde söylemler ise asla yardımcı değildir: “….. yapmasaydın eğer, aldatmazdım.” İlişkide ters giden şeyler üzerinde karşılıklı düşünmek de yapılması gerekenlerden. Her iki taraf da yasak ilişki ile sonuçlanan sebeplerin farkında olmalı – suçlama olmadan. Sadakatsizlik yapan taraf, eski günlere dönmek istiyorsa eğer, ilişkisini bitirmeli ve üçüncü kişi ile tüm iletişimini kesmeli.
Duruma uyum sağlama süreci, çift, affetmeye ve suçlama olmaksızın ilişkiyi yeniden kurmaya hazır olduğunda başlar. Bu evre boyunca, anlaşmazlığı çözmeye yönelik bir plan oluşturmak gerekiyor. Sadakatsiz taraf, ilişkiyi önceliği haline getirmeli. Sonrasında ise çift, birlik halinde toplum içerisine çıkabilir.
Son evre ise çiftin fiziksel açıdan yeniden bağlanması. Birbirlerine yeniden güvenmeyi öğrenmeleri gerekiyor. Bunu yapmak, özellikle de haksızlığa uğrayan taraf açısından güç olabilir. Her çiftin duygusal ve fiziksel yakınlığı yeniden kurmalarını sağlayacak planları kendilerine has olacaktır.
İhaneti atlatmak, son derece karmaşık bir süreç; ancak işinde iyi bir terapistin yardımıyla kesinlikle mümkün. Bu evreler boyunca ilerledikçe, aksaklıklar yaşamak normal; çünkü deneyimler, her zaman doğrusal değiller. Kendinize, deneyimlerinizde dürüst olma izni verin; sürecin neresinde olduğunuzu görün. Biraz sabır ve biraz çaba ile ilişkinizi kurtarabilir ve yeniden güçlü bir hale gelebilirsiniz.
Referanslar:
Whitney Goodman. "How to Start Healing From Infidelity". Şuradan alındı: https://www.psychologytoday.com/us/blog/healing-together/202003/how-start-healing-infidelity (02.03.2020)