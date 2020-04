İlişkide ihanet sonrası iyileşme süreci

İkili ilişkide bir ihanetin ortaya çıkması, kalmak ya da gitmek arasında şiddetli bir kararsızlık sürecini beraberinde getirir. İnfilak eden bir bomba gibidir bu keşif; sarsıcı ve kafa karıştırıcı.

İlişkinizi iyileştirmek istiyorsanız eğer, kendinize şu üç soruyu sormayı deneyin:

Partnerinize yeniden güvenebilirseniz eğer, ona bağlı kalmak ister miydiniz?

Partnerinizin ihaneti ile gelen öfke ve kinden kurtulabildiniz mi? Hayatınıza kaldığınız yerden devam edebilecek misiniz?

Partnerinizi affedebilecek misiniz?

İlişkinizi sürdürmeye karar verirseniz eğer, kendinizi ve ilişkinizi iyileştirebilmek için şu üç adımı uygulamayı deneyin:

Adım 1: Gönül alma

Aldatan kişi, pişmanlık göstermek zorunda. İhanet sonrası bir ilişkiyi yeniden ayağa kaldırmak, pişmanlık yokluğunda imkânsız. İhaneti eden kişi, karşısındakinin duygularını anlamaya ve savunmaya geçmeden sorumluluğunu kabul etmeye dair bir şeyler yapmak durumunda. Öne çıkmalı ve şu şekilde bir yaklaşım benimsemeli: “Bu evliliğe olan bağıma hasar verdim ve eylemlerimin tüm sorumluluğunu üstleniyorum.” Şu şekilde söylemler ise asla yardımcı değildir: “….. yapmasaydın eğer, aldatmazdım.” İlişkide ters giden şeyler üzerinde karşılıklı düşünmek de yapılması gerekenlerden. Her iki taraf da yasak ilişki ile sonuçlanan sebeplerin farkında olmalı – suçlama olmadan. Sadakatsizlik yapan taraf, eski günlere dönmek istiyorsa eğer, ilişkisini bitirmeli ve üçüncü kişi ile tüm iletişimini kesmeli.

Adım 2: Uyum sağlama

Duruma uyum sağlama süreci, çift, affetmeye ve suçlama olmaksızın ilişkiyi yeniden kurmaya hazır olduğunda başlar. Bu evre boyunca, anlaşmazlığı çözmeye yönelik bir plan oluşturmak gerekiyor. Sadakatsiz taraf, ilişkiyi önceliği haline getirmeli. Sonrasında ise çift, birlik halinde toplum içerisine çıkabilir.

Adım 3: Bağlanma

Son evre ise çiftin fiziksel açıdan yeniden bağlanması. Birbirlerine yeniden güvenmeyi öğrenmeleri gerekiyor. Bunu yapmak, özellikle de haksızlığa uğrayan taraf açısından güç olabilir. Her çiftin duygusal ve fiziksel yakınlığı yeniden kurmalarını sağlayacak planları kendilerine has olacaktır.

İhaneti atlatmak, son derece karmaşık bir süreç; ancak işinde iyi bir terapistin yardımıyla kesinlikle mümkün. Bu evreler boyunca ilerledikçe, aksaklıklar yaşamak normal; çünkü deneyimler, her zaman doğrusal değiller. Kendinize, deneyimlerinizde dürüst olma izni verin; sürecin neresinde olduğunuzu görün. Biraz sabır ve biraz çaba ile ilişkinizi kurtarabilir ve yeniden güçlü bir hale gelebilirsiniz.

ALDATILAN KADININ HİKAYESİ-1

Referanslar:

Whitney Goodman. "How to Start Healing From Infidelity". Şuradan alındı: https://www.psychologytoday.com/us/blog/healing-together/202003/how-start-healing-infidelity (02.03.2020)