Ailede iletişim ve stres yönetimi

Uzman Psikolog, Çift ve Aile Terapisti Selcen Erdemir Akdan, yaşanan zorlu günlerde etkilenen aile ve partner ilişkileri konusunda tavsiyelerde bulundu. “Korona günlerinde eş ilişkileri, aile içinde çocuklarla iletişim, bekar anneler karantina zorluklarıyla nasıl baş edebilir?” gibi konular için işte uzman tavsiyeleri…

Ailede iletişim ve stres yönetimi
İlişki
01 Haziran 2020 Pazartesi

Eşik Terapi kurucularından, Uzman Psikolog, Çift ve Aile Terapisti Selcen Erdemir Akdan ile karantina günlerinde etkilenen eş, partner ve aile ilişkilerini konuştuk. Normalleşme süreci gelse de belirsizlikle dolu geçen günlerde çiftlerin ve aile içi ilişkilerin nasıl etkilendiği, ilişkileri nasıl iyileştireceğimizi ele aldık. İşte uzman yanıtları aldığımız sorular;


• Çiftler salgın süreciyle nasıl baş ediyor? Bu dönemde yara alan ilişkiler için neler öneriliyor?

• Eşler birbirine nasıl yaklaşımda bulunmalı? Kaygılı ve stresli eş ile ilişkiler, karı-koca arasındaki iletişim nasıl sürdürülmeli?

• Aile içindeki bağlar ve zorlanmalar nasıl ele alınabilir?

Çocukların psikolojik dayanıklılığını arttırmak için neler yapılabilir?

• Eş ve partnerler arasında iyice gün yüzüne çıkan sorunları nasıl çözebiliriz? Bu dönemde ilişkilerde en çok neye ağırlık vermeliyiz?

• Ergenlik dönemindekiler ve gençler, uzaktan eğitimle birlikte ekran karşısında uzun süreler geçiriyor ve farklı bir öğrenme deneyimi yaşıyorlar. Bir yandan sınavlara hazırlanıyorlar. Süreci nasıl geçirebiliriz?

• Çocuk ve gençlerin odalarına daha çok kapanmak istemeleri bir sorun mudur? Ekran süreleri nasıl ayarlanmalı?

• Bekar anneler üzerlerindeki iş yükünü nasıl hafifletebilir? Karantina döneminin ve normalleşmenin getirdiği yoğunluk ile nasıl başa çıkabilir?


Çözüm önerileri için röportajın tamamını buradan izleyebilirsiniz:



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