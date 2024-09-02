Ahu Tuğba kimdir?

Türk sinemasının ünlü oyuncularından Ahu Tuğba, ABD'nin Miami kentindeki evinde 69 yaşında yaşamını yitirdi.

Ahu Tuğba kimdir?
Yaşam
Giriş: 02 Eylül 2024 10:20
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Yeşilçam'ın ünlü ismi Ahu Tuğba, ABD'nin Miami kentindeki evinde hayatını kaybetti. 69 yaşındaki oyuncu, nisan ayında trafik kazası geçirmiş, 8 saatlik ameliyatın ardından 3 hafta yoğun bakımda kalmıştı. Ahu Tuğba, bir süredir astımla mücadele ediyordu. Vefat haberini beraber yaşadığı kızı Anjelik duyurdu.


Ahu Tuğba kimdir?

İstanbul Yeşilköy'de varlıklı bir ailenin tek çocuğu olarak 13 Ağustos 1955 yılında, ünyaya gelen Ahu Tuğba, Robert Lisesi'nin kızlar bölümünden mezun oldu. Tuğba, yönetmen Metin Erksan'ın Beyoğlu'nda gezerken kendisini görüp film çekme teklifiyle sinemayla tanıştı. Henüz ortaokuldayken sinema hayatına giren Tuğba, oyunculuk tutkusu için Kanada'da Concordia Üniversitesinin İngiliz Dili Bölümü'ndeki öğrenimini yarım bıraktı.


Türk sinemasında 1970'lerin sonlarından itibaren tanınmaya başlayan ünlü oyuncu, "Derviş Bey", "Dokunmayın Şabanıma", "Banker Bilo" ve "Taçsız Kraliçe" filmlerindeki rolüyle hafızalara kazındı. Tuğba, bir süre gazino sanatçısı olarak da gösteriler yaptı ve 1987'de "Buyur Gel/Mırnık" adlı müzik albümünü çıkardı.


Kariyeri boyunca dönemin ünlü oyuncuları Kemal Sunal, Cüneyt Arkın, Tarık Akan, Kadir İnanır, İlyas Salman, Hakan Ural, Yaşar Alptekin, Tarık Tarcan, Burçin Oraloğlu ve Nuri Alço ile başrolü paylaşan Tuğba, 2006'da "Meçhule Gidenler" dizisinde rol aldıktan sonra sinema kariyerine ara verdi. Çeşitli televizyon programları da sunan Ahu Tuğba, bir süredir kızı ile birlikte Miami'de yaşıyordu.


Yeşilçam filmlerinden neler öğrendik?

Televizyon kanallarında yıllardır tekrar eden, Türkiye’de son birkaç kuşağın bazı sahnelerini neredeyse ezbere bildiği Yeşilçam filmlerinden bakın neler öğrendik.

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Ailenin atsan atılmaz satsan satılmaz fertlerini idare etmeyi....
Aşkın gözünün kör olduğunu...
Fakir ama gururlu olmayı...
Ağaçlar altında birbirimize koşup sarılmayı...
Tecavüzlerin bazen tecavüzcülerin yanına kalabileceğini...
En iyi turşunun sirkeyle mi yoksa limonla mı yapıldığının çok da önemli olmadığını, bunun için aileyi ocağı dağıtmanın manasızlığını...
Arkadaşların kardeş olabileceğini...
Tıp Fakültesi'nde T cetveli kullanıldığını...
Paranın su gibi akıp gidebileceğini, meziyetin çok şey olabileceğini...
Bir doktorun akciğer röntgenine bakarak beyin tümörü teşhisinde bulunabileceğini...
Her şeye sahip olmak isteyenin elindekini de kaybettiğini...
İçine uyku hapı atılmış meşrubatı içen kadının uykudan kötü yola düşmüş halde uyanabileceğini...
Nasıl öpüşülmeyeceğini...
Bir çocuğun gerçek annesi olduğunu bilmediği halde karşısına çıkan bir kadına "Sizi çok sevdim, annem gibi..." diyebileceğini...



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