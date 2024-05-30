Kanser tedavisi gören Ahmet Uğurlu'nun 71 yaşında vefat ettiği öğrenildi. Haberi oyuncu Zafer Algöz "Büyük sanatçı, değerli ağabeyimiz Ahmet Uğurlu’yu kaybettik. Çocukluğumuzun ve gençliğimizin Çobanbey mahallemizin ilk aktörü. Hepimizin ilham kaynağı. Allah rahmet eylesin.Hepimizin başı sağ olsun. Çok büyük kayıp" ifadeleri ile duyurdu. Bu paylaşımın ardından Cem Yılmaz da "Çocukluk arkadaşlarım Taner kardeşimin ve Tuna abimin dayısı, Mustafa abimizin abisi değerli büyüğümüz Ahmet Uğurlu abimizin mekanı cennet olsun... Ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar dilerim… Gençlik kahramanımızdı mekanı cennet olsun" cümleleri ile Uğurlu'nun vefatına ilişkin duygularını paylaştı.
Ahmet Uğurlu kimdir?
Ahmet Uğurlu, 2 Ağustos 1952 tarihinde Konya'da doğdu. Türk tiyatro ve sinema oyuncusu olan Uğurlu, Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun oldu. Kendisi gibi oyuncu olan Mustafa Uğurlu'nun abisidir.
Ahmet Uğurlu'nun oynadığı tiyatro oyunları:
1979: Duruşma: Franz Kafka/André Gide\Jean-Louis Barrault - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1979: Yaralı Geyik: Necati Cumalı - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1980: Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası: William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1980: Kunduz Kürk: Gerhart Hauptmann - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1980: Truva Savaşı Olmayacak: Jean Giraudoux - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1981: Barış Gezegeni: Ülker Köksal - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1981: Kösem Sultan: Turan Oflazoğlu - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1983: İstanbul Efendisi: Musahipzade Celal - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1985: Toprağı Bol Olsun: Branislav Nusiç - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1987: Önemli Adam: Sabahattin Kudret Aksal - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1993: Abdülcambaz: Turhan Selçuk - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1997: Çöplük: Turgay Nar - Tiyatro Stüdyosu
2004: Yangın Duası: Berkun Oya - İstanbul Devlet Tiyatrosu
İki Efendinin Uşağı: Carlo Goldoni - İstanbul Devlet Tiyatrosu
Ahmet Uğurlu'nun oynadığı filmler:
1982: Mine
1995: Day Day - Dalman
1996: Tabutta Rövaşata - Mahsun
1997: Avcı - Çolak Osman
1998: Eski Fotoğraflar
1999: Doğum Yeri Absürdistan - Emre
2000: Gökten Düşen Hazine
2002: Başımıza Gelenler - Zühtü
2005: Döngel Kârhanesi - Keskin
2007: Eşref Saati - Terzi Yadigar
2009: Zoraki Başkan - Emin Eminoğlu
2010: Memleket Meselesi - Adil Hoca
2011: Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi - Emekli Başkomiser Aziz
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