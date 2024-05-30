Ahmet Uğurlu kimdir?

Zafer Algöz, oyuncu Ahmet Uğurlu'nun vefat ettiğini duyurdu.

Ahmet Uğurlu kimdir?
Yaşam
Giriş: 30 Mayıs 2024 15:14 Güncelleme: 30 Mayıs 2024 15:15
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Kanser tedavisi gören Ahmet Uğurlu'nun 71 yaşında vefat ettiği öğrenildi. Haberi oyuncu Zafer Algöz "Büyük sanatçı, değerli ağabeyimiz Ahmet Uğurlu’yu kaybettik. Çocukluğumuzun ve gençliğimizin Çobanbey mahallemizin ilk aktörü. Hepimizin ilham kaynağı. Allah rahmet eylesin.Hepimizin başı sağ olsun. Çok büyük kayıp" ifadeleri ile duyurdu. Bu paylaşımın ardından Cem Yılmaz da "Çocukluk arkadaşlarım Taner kardeşimin ve Tuna abimin dayısı, Mustafa abimizin abisi değerli büyüğümüz Ahmet Uğurlu abimizin mekanı cennet olsun... Ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar dilerim… Gençlik kahramanımızdı mekanı cennet olsun" cümleleri ile Uğurlu'nun vefatına ilişkin duygularını paylaştı.


Ahmet Uğurlu kimdir?

Ahmet Uğurlu, 2 Ağustos 1952 tarihinde Konya'da doğdu. Türk tiyatro ve sinema oyuncusu olan Uğurlu, Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun oldu. Kendisi gibi oyuncu olan Mustafa Uğurlu'nun abisidir.


Ahmet Uğurlu'nun oynadığı tiyatro oyunları:

1979: Duruşma: Franz Kafka/André Gide\Jean-Louis Barrault - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1979: Yaralı Geyik: Necati Cumalı - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1980: Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası: William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1980: Kunduz Kürk: Gerhart Hauptmann - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1980: Truva Savaşı Olmayacak: Jean Giraudoux - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1981: Barış Gezegeni: Ülker Köksal - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1981: Kösem Sultan: Turan Oflazoğlu - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1983: İstanbul Efendisi: Musahipzade Celal - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1985: Toprağı Bol Olsun: Branislav Nusiç - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1987: Önemli Adam: Sabahattin Kudret Aksal - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1993: Abdülcambaz: Turhan Selçuk - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1997: Çöplük: Turgay Nar - Tiyatro Stüdyosu

2004: Yangın Duası: Berkun Oya - İstanbul Devlet Tiyatrosu

İki Efendinin Uşağı: Carlo Goldoni - İstanbul Devlet Tiyatrosu


Ahmet Uğurlu'nun oynadığı filmler:

1982: Mine

1995: Day Day - Dalman

1996: Tabutta Rövaşata - Mahsun

1997: Avcı - Çolak Osman

1998: Eski Fotoğraflar

1999: Doğum Yeri Absürdistan - Emre

2000: Gökten Düşen Hazine

2002: Başımıza Gelenler - Zühtü

2005: Döngel Kârhanesi - Keskin

2007: Eşref Saati - Terzi Yadigar

2009: Zoraki Başkan - Emin Eminoğlu

2010: Memleket Meselesi - Adil Hoca

2011: Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi - Emekli Başkomiser Aziz



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