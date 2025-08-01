Ağustos ayı aylık burç yorumları 2025

Esenlikler. Bu ayki gezegen burç geçişleri, yön değiştirmeleri ve önemli gezegenlerin açıları şunlar. Merkür’ün direkt harekete geçmesi, Mars Terazi, Venüs Başak, Güneş Başak geçişleri ve Mars’ın Satürn ve Neptün’e yaptığı karşıtlık, Uranüs’ün de Satürn ve Neptün’e yaptığı altmışlık olacak.

Merkür’ün geri hareketini bitirmesini biliyorum hepimiz iple çekiyoruz. Aslında o kadar da büyük bir durum değil ama olsun, oldukça merak edilen bir konu.

Bu ay Güneş Başak burcuna, Venüs de Aslan burcuna geçecek. Başak sezonu başlıyor. Görev ve sorumlulukların daha fazla arttığı bir ay sonu olacak. Bu etki aslında daha çok Eylül ay’ını kapsıyor. Venüs’ün Aslan’a geçmesi de aslında ay’ın sonlarında. Bu etki de Yengeç burcundaki geleneksel, kısıtlı sosyal çevresi olan, sevdikleriyle birlikte olmak isteyen duygusal etkilerden daha fazla sosyal, daha iyimser, güvenli, daha fazla kendini ortaya koymak isteyen bir duruma geçeceğiz. Özellikle ilişkiler ve sosyal konular anlamında.

Bunlardan biraz daha önemli bir geçiş ise Mars’ın Terazi geçişi. Niye biraz daha önemli çünkü Mars bir burçta Güneş ve Venüs’den daha uzun kalır. Yaklaşık 2.5 Ay Mars Terazi geçişini deneyimleyeceğiz ve bu geçiş ay’ın başında olacak. Yani Ekim ay’ı ortasına kadar ikili ilişkiler gibi konularda biraz daha hareket kazanan, girişimleri destekleyen etkileri yaşayacağız. Genelde diplomatik tarzda kendimizi iddia ettiğimiz ve savaştığımız bir ay olacak. Mars Terazi’de biraz bozuk çalışma eğiliminde olabilir çünkü diplomatik Terazi savaşçı Mars ile pek uyumlu değildir. Arayı bulacağım, dengeyi sağlayacağım diye daha fazla öfke yaratabiliriz.

Önemli gezegen etkileşimlerinden biri ise Terazi burcuna geçen Mars’ın Koç burcundaki Satürn ve Neptün ile karşıt yapacak olması. Bu etkileşim oldukça zorlayıcı. Ay’ın başlarından ortasına kadar sürecek bir dönem diyebilirim. Hareketlerimizin engellendiği, bu engelden ötürü öfke yaratabilecek, ayrıca biraz bizi yanlış doğrultulara götürecek, hatalar yaptırabilecek bir dönem. Neyse ki Mars Uranüs ve Plüton ile de uyumlu etkileşime girecek. Burada biraz daha ihtirasımızı, derinleşme gücümüzü bu aldanma ve yanlış doğrultuya gitme, ayrıca engellenme duygusu için cephane olarak kullanabiliriz. Ayrıca Uranüs etkileşimi ise özellikle Satürn’ün katı doğasını, fazla gelenekçi davranma handikapını da azaltacak, yeni yollara gidebilme açıklığını getirecektir.

Bu durumda Uranüs de Satürn ve Neptün ile uyumlu açıya girmiş oluyor çünkü bu 5 gezegen birbirine çok yakın derecelerde, farklı burçlarda olsalar da açısal etkileşim kuruyorlar. Uranüs Satürn ve Uranüs Neptün etkileşimleri de aslında çok uzun sürecek jenerasyonel etkiler diyebilirim. Eski ile Yeni geçtiğimiz birkaç sene içerisinde sürekli birbiriyle çatışıyordu. Satürn Uranüs karelerini çok deneyimledik. Özellikle finansal konularda, değşim isteğinin getirdiği korku olarak çokça tanımladığım, değşim isteğine direnç oluşturan bir dönemdi, pandemi sonrasını çok büyük şekilde etkiledi. Şimdi ise bu değişim engel olmadan kendiliğinden gelecek. Yani aslında çok daha özgür bir şekilde, yeni yetenekler katarak ilerleyen bir yapı kurma dönemine gireceğiz. Özellikle haritalarımızda Koç ve İkizler hangi evlere düşüyorsa. Gerçi bu Satürn’ün Balık burcuna kısa süreliğine geri dönmesi ile biraz yavaşlayacak ama 2026’nın önemli konularından biri olduğunu söyleyebilirim. Bu ay ve önümüzdeki ay da bir fragman yaşayacağız.

Ağustos ayının önemli gökyüzü açıları;

1 Ağustos - Güneş Merkür Kavuşumu:

İletişim trafiğinin arttığı günlerden. Bu gün biraz daha ben merkezli ve egosantrik konuşmalar olabilir. Daha fazla iletişim kurmak ve görünür olmak istediğimiz bir zaman dilimi.

1 Ağustos - Venüs Satürn Karesi:

İkili ilişkiler ve sevgi alışverişi konusunda engeller yaşayabileceğimiz, tatminsiz ve sevilmemiş hissettiğimiz, sevgimizi de ifade etmekte zorlandığımız bir dönem.

1 Ağustos - Venüs Neptün Karesi:

İlişkilerde yanılgılara açık bir dönem. Romantik ve duygusalız, kolay etkileniyoruz fakat beklentilerimiz de çok yüksek, karşı tarafı idealize etme tuzağına düşebiliriz. Veya tam tersi doğru olmadığı halde sevilmiyoruz diye düşünebiliriz.

7 Ağustos - Mars Terazi'de!

8 Ağustos - Mars Uranüs Üçgeni:

Reformist hareketler, insanlık, hak ve adalet için savaş verme zamanı fakat ani ve dürtüsel tepkilere de açık bir dönem. Sakarlıklar ve kazalar için ekstra dikkatli olunması gerekiyor.

9 Ağustos - Mars Satürn Karşıtlığı:

Ay’ın en zor dönemi olabilir. Bu birkaç gün öfke problemlerine çok dikkat etmek gerkeiyor. Engellenmişlik hissinin çok fazla yaşandığı, aksiyonlarımıza çok fazla dirençle karşılaşacağımız, kendimizi şanssız hissettiğimiz, hızlanmasını istediğimiz işlerin aksine yavaşladığını görebileceğimiz bir dönem, çok dikkatli olmamız gerekiyor.

10 Ağustos - Mars Neptün Karşıtlığı:

Mars aksiyonlarımızı, irademizi, savaşma güdümüzü temsil eder. Neptün ile kare gibi zorlayıcı bir açı yaptığında bu enerji dağılır, sakarlaşır, tembelleşiriz veya enerjimizi veya aksiyonumuzu nereye kanalize edeceğimizi bilemeyebilir, yanlış kararlar verebiliriz. Hedefi tutturamayabiliriz, görüşümüz bulanabilir.

10 Ağustos - Mars Plüton Üçgeni:

Harekete geçmek konusunda oldukça etkin ve güçlü bir transit. Duygusal gücümüzü irademiz ve enerjimizle birleştirerek hedeflerimize doğru rüzgarı arkamıza alıyoruz. Ayrıca bu doğrultuda olumlu yönde dönüşümler yaşayabilir ve bu dönüşümleri hayatımıza kalıcı bir şekilde entegre edebiliriz.

11 Ağustos - Merkür ileri harekete başlıyor!

12 Ağustos - Satürn Uranüs Altmışlığı:

Yenilikçi fikirlerin yapılandırılmış ve disiplinli bir şekilde uygulanmasını destekler. Bu açı, geçmişle geleceği birleştirerek kalıcı değişimler yaratma potansiyelini gösterir. Kişi, düzeni korurken özgünlüğünü ifade edebilir ve istikrarlı bir şekilde ilerleme sağlayabilir.

12 Ağustos - Venüs Jüpiter Kavuşumu:

Geçen haftanın ikili ilişkilerde zorlanma ve değişim temasının dağıldığı, ilişkiler açısından faydalı, özgüvenli hissettiğimiz ve destek aldığımız, belki bolluklar ve kısmetli koşulların oluştuğu bir zaman.

15 Ağustos - Merkür Mars Altmışlığı:

Duygularımızı ifade edeceğimiz, bilginin doğru aktığı güzel bir zaman dilimi. Cesur kelimeler kullanmakta fazla tereddüt etmediğimiz, iletişimi daha etkili kullanabileceğimiz, biraz da tartışmalara açık bir dönem.

16 Ağustos - Venüs Kuzey Ay Düğümü Üçgeni:

Hedeflerimize giderken yine ikili ilişkilerimizi belki çekiciliğimizi ve tatlı dilimizi etkin kullandığımız bir zaman. Bu konularda fayda, ödül ve destekler aldığımız günlerdeyiz.

18 Ağustos - Merkür Mars Altmışlığı:

Duygularımızı ifade edeceğimiz, bilginin doğru aktığı güzel bir zaman dilimi. Cesur kelimeler kullanmakta fazla tereddüt etmediğimiz, iletişimi daha etkili kullanabileceğimiz, biraz da tartışmalara açık bir dönem.

19 Ağustos - Güneş Chiron Üçgeni:

Geçmişte yaşadığımız acıları iyileştirme ve öğrenme zamanı. Etrafımıza da öğretici görevler alabilir, dertlere derman olabiliriz.

22 Ağustos - Güneş Başak'ta!

23 Ağustos - Venüs Chiron Karesi:

İkili ilişkilerde yaralanmaya açık bir dönem. Daha çok inzivaya çekilip depresif hissedebiliriz. Sosyalleşmek istemeyebiliriz, sevilmediğimizi hissedebiliriz. Yapıcı olarak kullanabilirsek ilişkiler konusunda kendimizle ilgili çok şey öğrenebileceğimiz günlerdeyiz.

24 Ağustos - Güneş Uranüs Karesi:

Kişiliğimizi yaratıcı fakat fazla değişken, sıkılgan ve isyankar bir şekilde ortaya koyduğumuz, değişik şeyler yapmak istediğimiz, bizi bir süredir geren sıkan konulardan uzaklaşma zamanı.

25 Ağustos - Venüs Aslan'da!

26 Ağustos - Venüs Satürn Üçgeni:

İkili ilişkilerde sabitlik ve düzen arayışında olduğumuz, sadakatli zamanlardan geçiyoruz. İlişkimizi somutlaştırmak adına adımlar atabiliriz.

26 Ağustos - Venüs Uranüs Altmışlığı:

İkili ilişkilerde yaratıcı ve eğlenceli bir dönem. Bu gün sevdiklerinizle farklı şeyler yapmak isteyeceksiniz. Romantik sürprizler için oldukça elverişli.

27 Ağustos - Venüs Neptün Üçgeni:

İlişkilerdeki romantik, destek aldığımız, korunup kollandığımız zamanlar. Yaratıcı işler, tatil, müzik dinlemek için oldukça elverişli, ilhamlı günler.

27 Ağustos - Venüs Plüton Karşıtlığı:

Bu açı ilişkilerde kriz yaratabilecek dönüştürücü karşılaşmalara, ortaya çıkan nahoş gerçekliklere de sebep olacaktır. Hoşa gitmeyen konular bu günlerde bilincimizde daha fazla yer edebilir.

29 Ağustos - Uranüs Neptün Altmışlığı:

Uzak gezegenlerin çok önemli bir açısı. Sezgisel yaratıcılığı ve vizyoner düşünceyi destekleyen bir enerjiyi ifade eder. Kişi, ilham verici fikirlerle yenilikçi çözümler geliştirebilir ve hayallerini gerçekleştirme potansiyeline sahiptir. Bu açı, ruhsal farkındalık ile özgünlüğü harmanlayarak ilerlemeyi teşvik eder.

31 Ağustos - Merkür Chiron Üçgeni:

Acılarımız üzerinde perspektif kazandığımız ve bir şeyler öğrenmeye başlayıp kendimizi zihinsel olarak iyileştirdiğimiz bir zaman.

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