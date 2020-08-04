Ağustos 2020 - Astrolojik etkiler

Merhaba, bu ay 3 Ağustos’ta Kova burcunda bir Dolunay ve 18 Ağustos’ta Aslan burcunda bir Yeniay yaşayacağız. Ağustos ayının ilk yarısına Kova Dolunay’ı damgasını vuracak. Bağımsızlık ve özgürlük temaları ağırlık kazanacak. Dolunay derecesine Uranüs’ün yaptığı sıkı toleranslı kare açı bu temaları iki kat daha yoğunlaştıracak, hız kazandıracak ve sürprizler katacak. Uzun zamandır bizi zincirleyen, engelleyen durumlar sonuçlanacak ve özgürleşeceğiz. Dolunay anı haritasının yükselen derecesine Jüpiter kavuşumu ve Mars kare açısı bu özgürleşmenin huzurlu ve kolay yoldan gelmeyeceğini gösteriyor. Belli mücadeleler sonucu kazanılan bu özgürleşme içerisinde büyüme temalarını da barındırıyor olacak.

Ayrıca Ağustos ayında Mars gezegeninin uzun süredir Oğlakta bulunan Jüpiter, Pluto ve Satürn ile sert görünümlerine şahit olacağız. Hem Dolunay’ın Mars ile kurduğu kontaklar hem de Mars transitleri bu ayın çok da huzurlu geçmeyeceği anlamına geliyor. Bu ayın gerilimi ve mücadelenin oktavı biraz yüksek. Cesaretimiz de büyük aşmaya çalıştığımız engeller de. Bu ay özellikle yangınlara dikkat çekmek istiyorum. Toprakla ilişkili olan Oğlak gezegenlerinin yangınlarla ilgili olan mars ile teması orman yangınlarına işaret ediyor olabilir. Ayrıca kazalar, özellikle bayram gidişinde ve dönüşündeki kazalara ve yaralanmalara da dikkat etmek gerekiyor.

Ağustos ayındaki önemli gezegen etkileşimleri;

1 Ağustos Güneş Chiron Üçgeni:

Yaralarımızı iyileştirme yönünde destekleyici etkiler barındıran bu açı yaralarımızdan edindiğimiz bilgelik ile etrafımızı da iyileştirebildiğimiz dönemlere işaret ediyor.

1 Ağustos Merkür Pluto Karşıtlığı:

İletişimin patlamalı ve yıkıcı olduğu bir zaman dilimi. Bastırdığımız negatif duygular yıkıcı cümleler ile ortaya çıkabilir,

2 Ağustos Güneş Uranüs Karesi:

Asi ve isyankâr davranabilir, otorite figürleriyle iyi geçinmeyebiliriz. Ani çıkışlar yapmamaya, gemileri yapmamaya çalışmakta fayda var.

3 Ağustos Merkür Satürn Karşıtlığı:

İletişimde engeller, görev ve sorumluluklar söz konusu olacak. Bu gün çok konuşmak istemeyebilir, depresif düşünceler içerisinde olabiliriz. Yazmak, okumak ile ilgili sorumluluklarımıza odaklanmak zorunda kalabiliriz.

4 Ağustos Mars Jüpiter Karesi:

Ağustos ayının ilk haftasını etkileyecek bu açı ile inançlarımız, değerlerimizle ilgili konularda dirençle karşılaşabilir, tartışmalara girebilir, abartılı tepkiler gösterebiliriz. Egolu ve kibirli davranışlar sergileyebiliriz.

5 Ağustos Merkür Aslan'da!

8 Ağustos Venüs Yengeç'te!

9 Ağustos Merkür Chiron Üçgeni:

Yaralarımızı bilgelikle iyileştirdiğimiz ve sözlerimizle iyileştirici enerjiler yaydığımız dönemlerdeyiz.

10 Ağustos Merkür Uranüs Karesi:

Yaratıcı düşünceler içerisinde olduğumuz günler fakat enerji akışı biraz gerilimli. Kurduğumuz cümlelerle karşı tarafı şaşırtabilir, kendimizden uzaklaştırabiliriz.

13 Ağustos Mars Pluto Karesi:

Ay ortası bu açı sebebiyle oldukça gerilimli geçebilir. 8 ağustos – 18 ağustos civarı, kova dolunay'ının da gerilimli etkilerinin bir kat daha arttığı, oldukça dikkat etmemiz gereken bir dönem. Kazalara yangınlara açık bir dönem olacak. Yıkıcı tartışmalar ve kavgalardan, abartılı tepkilerden uzak durulması gerekiyor.

16 Ağustos Güneş Mars Üçgeni:

Yine ay ortası cesaretimizin yüksek olduğu kendimizi güçlü hissettiğimiz, amaçlarımıza doğru etkin adımlar atabileceğimiz günlerdeyiz. Açı olumlu da olsa Mars – Pluto etkileşimini yükseltme anlamında tetikleyici olabilir. Bu gün biraz daha mütevazı olmak, risklere karşı daha duyarlı olmaya çalışmakta fayda var zira özgüven ve "bana bir şey olmaz" duygusu çok fazla olacak.

17 Ağustos Venüs Chiron Karesi:

Bu dönemlerde ayrıca ilişkilerde de yara almamak için çaba sarf etmemiz gerekiyor. Sevdiklerimiz üzebilir, incir çekirdeğini doldurmayacak sebepler için kavga edebiliriz.

17 Ağustos Merkür Mars Üçgeni:

Dilimiz cesur, kendimizi güçlü bir şekilde ifade edebiliyoruz. El becerilerini kullandığımız işler ve entelektüel faaliyetler açısından verimli bir gün.

17 Ağustos Güneş Merkür Kavuşumu:

İletişimde etkinlik devam ediyor. Kendimizi iyi ifade ettiğimiz, sözlerimizle dikkat çektiğimiz günlerden biri.

18 Ağustos Venüs Uranüs Altmışlığı:

İlişkilerimizde heyecan ve değişiklik günleri. Yaratıcı etkinliklerde bulunabilir, sevdiklerimize sürprizler yapabiliriz.

20 Ağustos Merkür Başak'ta!

20 Ağustos Merkür Venüs Kavuşumu:

Geçtiğimiz günlerin aksine bu gün yumuşak iletişim kurduğumuz, ilişkilerimizde entelektüel uyumu yakaladığımız günlerdeyiz.

22 Ağustos Güneş Başak'ta!

24 Ağustos Mars Satürn Karesi:

Ay'ın en zorlayıcı açılarından biri. Gaz ve frene aynı anda basabileceğimiz, ihtirasımızın ve sorumluluklarımızın veya "düşman"ın büyük ve korkutucu olduğu günlerdeyiz. Engellenmiş ve gergin hissedebiliriz. Kazalara dikkat etmemiz gerekiyor. Kendimizi sakin tutmak için bir süre şehrin koşuşturmasından uzak kalabilir, tatil yapabiliriz zira ayın sonları gergin geçebilir.

25 Ağustos Merkür Uranüs Üçgeni:

Yaratıcı düşünceler, etkin entelektüel faaliyetler. Eğitim öğrenim için faydalı günler.

26 Ağustos Venüs Jüpiter Karşıtlığı:

Zevkleri abarttığımız günlerdeyiz. İlişkilerde bir takım gerginlikler yaşamamız, değerler ve inançlarla ilgili çatışmalar yaşamamız olası.

27 Ağustos Venüs Neptün Üçgeni:

Ay'ın en romantik günlerine gelmiş bulunuyoruz. İlişkilerimizde sevgi, şefkat, özveri dolu zamanlarda olacağız. Üç gün sonra Venüs – Pluto karşıtlığı kesinleşecek de olsa yoğun etkili, siyah ve beyaz uçlarda olabileceğimiz zamanlar.

29 Ağustos Merkür Jüpiter Üçgeni:

Derinlemesine düşündüğümüz, düşüncelerimizin bize anlam duygusunu daha fazla hissettirdiği günlerdeyiz. Eğitimler anlamında oldukça verimli günler.

30 Ağustos Venüs Pluto Karşıtlığı:

İlişkiler açısından yoğun etkili, ihtirası yüksek günlerden. Venüs Neptün üçgeni hala devrede. İlişkilerimizde serti ve yumuşağı aynı anda yaşayabiliriz.

30 Ağustos Merkür Neptün Karşıtlığı:

Kafa karışıklıkları yaşayabileceğimiz bir gün. İletişimde yanlış anlaşılmalar yaşanabilir, hatalar unutkanlıklar olabilir. Eşyalarımızı iki kez kontrol edelim, attığımız imzalara, yazdığımız yazılara iki kez bakalım.

Herkese mutlu ve sağlıklı bir ay diliyorum.