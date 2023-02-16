Afet bölgesi olan iller

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen deprem felaketinin ardından deprem bölgesinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti. Açıklama sonrası deprem sonrası bazı iller afet bölgesi oldu. Peki afet bölgesi ne demek? Hangi iller afet bölgesi ilan edildi?

Afet bölgesi olan iller
Yaşam
Giriş: 16 Şubat 2023 16:00
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Afet bölgesi nedir?

Afet bölgesi deprem, toprak kayması, sel, yangın, kaya düşmesi ve çığ gibi olayların görüldüğü ve her an afet olayları yaşanabilecek yerlere verilen isimdir.


Doğal afetlerin etkilerini en aza indirmek ve bölgedekilere destek olmak için hasar alan yerler afet bölgesi ilan edilir. Afet bölgesi bulunanlar devletin sunduğu desteklerden faydalanabilir.


OHAL'de ne olur?
OHAL'de ne olur?

Afet bölgesi olan iller

  • Kahramanmaraş
  • Hatay
  • Gaziantep
  • Osmaniye
  • Malatya
  • Adıyaman
  • Adana
  • Diyarbakır
  • Kilis
  • Şanlıurfa
  • Elazığ

Afet bölgesi olunca ne olur?

  • Bütün sağlık hizmetleri, o bölgedeki herkese ücretsiz verilir. Devlet hastanelerinin yanı sıra, askeri hastanelerde ve özel hastanelerde bulunan hastalara da ücretsiz bakılır.

  • Bölgedeki ordu birlikleri, kendilerinden istenecek yardımları yapmakla zorunlu tutulur.

  • Yapılardaki hasarı tespit etmek için, gerekirse bütün illerden teknik heyetler görevlendirilir. Bunun için ilgili bakanlıklar, hükümet tarafından bölgede görevlendirilir.

  • Bölgedeki yurttaşlar, devletin ilgili birimleri tarafından bilgilendirilir ve bilinçlendirilir.

  • Kamu personellerine düzenli bir şekilde yolluk, harcırah, avans ödenir.

  • Bölgedeki her bir ailenin ve her bir bireyin psikolojik ve sosyolojik tedavisi için sosyal hizmet uzmanları ve psikologlar görevlendirilir.

  • Tüm maddi kayıplar devlet tarafından ödenir. Binaların yıktırılması ya da boşaltılması gereken hallerde bu durum mal sahibine bildirilir.

  • Bütün binalar ve yapılar için ayrı ayrı hasar tespit raporu düzenlenir. Hazırlanan hasar tespit raporlarına 30 günlük itiraz hakkı bulunur. Hasar görmüş binaların tamiri yapılıncaya kadar içine girilmesine izin verilmez. Evleri yıkılmış veya zarar görmüş yurttaşlara yeni ev tahsis edilir. Esnaflar için bütün bankalarda faizsiz kredi imkânı sağlanır.

  • Bütün şirketlerin, esnafların veya kişilerin devlet birimlerine ve bankalara olan borçları silinir veya borç süresi uzatılır. Bir yıl içinde tamir ettirilmeyen binalar yıkılır. Afet bölgelerinde fen kurullarınca tehlikeli görülen yerler yapı ve ikamet için yasaklanır. İmar planının değiştirilmesi gereken yerlerde, planlar 5 ay içinde yaptırılır. İzin verilen geçici baraka inşaatının 1 yıl içinde yıkılması zorunlu olur. Afetzedelerin taşınmasını gerektirecek durumlarda, bütün giderler bakanlık tarafından karşılanır.



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