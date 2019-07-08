“Aferin” demenin 50 yolu

Bir basit aferin cümlesi ile çocukları olumlu davranışlar yapmaya özendirmek, yaptığı yanlışlar için cezalandırmaktan çok daha fazla etkilidir.

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“Aferin” demenin 50 yolu

Aferin! Sakladığımız ilkokul defterlerimizin üzerinde ve çocuklarımızın defterlerinde vardı; babamızdan duyduğumuzda nasıl da gururlanırdık; çocuklarımıza söylediğimizde anında nasıl da ciddi bir ifade takınırlar; peki ne var bu “aferin”de bu kadar? Uzmanlara göre çok şey: Bolca ilgi, kendine güven sağlama, onaylanma, başarılı hissetme, yeni deneyimlere açık hale gelme, sevildiğini hissetme; kısacası çocukların hatta yetişkinlerin bile ruhunu doyuran ne kadar ruhsal vitamin varsa, hepsi var bu cümlede.

 

Bazı çocuklar çok zorlu olabilirler. Sürekli yaramazlık yapan, uyarıldıklarında bile anne-babasının gözünün içine baka baka aynı şeyi yapmaya devam eden, sürekli mızmızlık yapan çocuklar söz konusu olduğunda anne-babalar için çocuklarını onaylamak çok da kolay olmayabilir; ancak unutulmamalı ki, pek çok araştırmacı tarafından yaşamın ilk görevi olduğu düşünülen “temel güven” duygusunun kazanılması için, çocukların, bebeklikten itibaren olumlu bir şekilde kabul edildikleri mesajlarını almaları gerekir.

 

Çocuğun bu mesajlar sayesinde kazandığı güven duygusu, içinde bulunduğu ortamda daha rahat hissetmesini sağlar. Bu rahatlık duygusu da, çocuğu, anne babasının onayını daha fazla alabileceği ve daha rahat edebileceği davranışlarda bulunmaya iter. Örneğin; arkadaşları ile oyuncaklarını paylaşmayan bir 2 yaş çocuğundan tutun da, ödevlerini yapmayan bir 8 yaş çocuğuna kadar, çocuğunuzun değiştirmesini arzu ettiğiniz her türlü davranış için yapamadıklarını veya olumsuz davranışlarını vurgulamak yerine, olumlu davrandığında ona söyleyeceğiniz bir onaylama cümlesi, olumlu davranışların yerleşmesini sağlayacaktır. Ancak olumsuz davranışlar sonucunda sözlü cezalardan uzak durmanız, olumlu davranışın hemen ardından onay vermeniz ve bunlara tutarlı bir biçimde devam etmeniz davranış değişikliği konusunda çok önemlidir.

 

Anne babaların çocuklarını takdir ederken de dikkat etmesi gereken birkaç nokta var:

  • Çocuğunuz olumlu bir davranış yaptığında, bu davranışı anında fark eder ve onaylarsanız, bu davranışı yapma sıklığı artacaktır. Ancak, takdir cümleleri davranışın hemen ardından kurulmalıdır. Aksi takdirde nedeni çocuğunuz tarafından anlaşılmayabilir.
  • Onaylanan/beğenilen davranışın neden takdir edildiği de belirtilmelidir. Böylelikle çocuğunuz tam olarak, neyi iyi yaptığını daha iyi anlar.
  • Onayınızın maddi değil manevi olmasına dikkat edin; ödüllerin kapsamının sözlü iletişimin ve olumlu beden dilinin dışına çıkmadığı durumlarda hedefe daha sağlıklı varılır.

 

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Onaylama ifadeleri

İşte 50 farklı onaylama ve çocuğunuzun çok ihtiyaç duyduğu takdir edilme cümlesi... Her birini günlük hayat içinde zaman zaman kullanıyor olsanız da, örnekleri çeşitlendirebilir ve daha sık kullanmayı deneyebilirsiniz.

 

  1. Aferin sana!
  2. Harika!
  3. Bunu ne kadar güzel yapmışsın.
  4. İşte bu!
  5. Çok güzel.
  6. Bu hiç fena değil!
  7. Ben bu kadar güzel yapamazdım!
  8. İnanılmaz!
  9. Çok iyi gidiyorsun.
  10. Benim kızım/oğlum ne kadar güzel yapmış.
  11. Şimdi oldu işte!
  12. Mükemmel!
  13. Yapabileceğini biliyordum.
  14. İyi iş çıkardın.
  15. Ne kadar hızlı öğrendin.
  16. Tebrikler.
  17. Seninle gurur duyuyorum.
  18. Ne kadar iyi yaptın.
  19. Bugün gerçekten çok iyiydin.
  20. İyi gidiyorsun.
  21. Ne kadar iyi yaptın, inanamıyorum.
  22. Müthişsin.
  23. Harikasın.
  24. Her yaptığında daha iyi yapıyorsun.
  25. Ne kadar kolay yaptın.
  26. Böylesi çok daha iyi.
  27. İyi denemeydi.
  28. Süper!
  29. Bugün bana ne kadar çok yardım ettin.
  30. Bu çok heyecan verici.
  31. Çok yeteneklisin.
  32. Artık tamamen usta oldun sen bu konuda.
  33. Çok güzel oldu.
  34. İşte bu iş böyle yapılır.
  35. Bu şimdiye kadar gördüğüm en güzel…
  36. Bu çok iyi bir gelişme.
  37. Ne kadar iyi düşünmüşsün.
  38. İşte budur.
  39. Böylesi daha iyi.
  40. Tam isabet!
  41. Çok doğru.
  42. İnanamıyorum, bunu daha önce çok denemiş olmalısın.
  43. Denemeye devam et, çok iyi gidiyorsun.
  44. İnanamıyorum nereden hatırladın!
  45. Beni çok mutlu ediyorsun.
  46. Sen bu işte harikasın.
  47. Beni çok güldürdün.
  48. İşte benim oğlum/kızım!
  49. Çok beğendim.
  50. Kimse bu kadar iyisini yapamazdı.

 

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