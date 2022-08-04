Aedes nedir? Aedes sivrisineği ısırığı

Zika virüsünün bulaşmasına ve pek çok rahatsızlıklara neden olan aedes sivrisinek ısırığı gündem oldu. Türkiye'de de görülen aedes nedir? Aedes sivrisinek ısırığının belirtileri nelerdir?

Aedes nedir? Aedes sivrisineği ısırığı
Sağlık
04 Ağustos 2022 11:45
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Aedes nedir? Aedes sivrsineği nedir?

Gündüzleri ısıran bu sivrisinekler; Aedes aegypti, sarıhumma sivrisineği, dang humması, chikungunya, Zika virüsü, Mayaro, sarıhumma virüsleri ve diğer hastalıkları yaymaktadır. Afrika'ya özgü bir sivrisinek türü olan aedes sivrisineği dünyanın tüm tropikal, subtropikal ve ılıman bölgelerinde görülmektedir.


Zika virüsü rehberi
Zika virüsü rehberi

Aedes sivrisinek ısırığı belirtileri nelerdir?

Aedes cinsi sivrisinekler, özellikle daha önceleri Afrika ve Asya'da yaygın olarak bulunan sineklerdir. Bunlar da zika virüsünü bulaştıran sineklerdir. Şu an ise neredeyse tüm kıyılarımıza yayılmış durumdadır.


Daha çok dere yatağına yakın yerlerde görülmeye başlayan Aedes sivrisineğinin belli başlı belirtileri bulunuyor. Sivrisineğin soktuğu çocuklarda normalinden daha büyük yara bırakıyor. Sinek ısırığı sonrası bacağın kaşınmasıyla iz, normal sinekten daha büyük gözüküyor.


Sarıhumma virüsü ile enfekte olan kişilerin birçoğu hiçbir belirti vermeyebilir ya da hafif belirtiler gösterebilir. Belirti oluşanlar için kuluçka süresi 3 - 6 gündür. Hastalığın ilk belirtileri ani ateş, titreme, şiddetli baş ağrısı, sırt ağrısı, genel vücut ağrıları, bulantı, kusma, yorgunluk ve halsizliktir. Hastaların çoğu ilk dönemden sonra iyileşme göstermektedir.


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Aedes sivrisinek ısırığı nasıl geçer?

Enfeksiyonun daha fazla yayılmasını engellemek için o bölgeyi kaşımayın. Kabarcıkları tahriş etmeden su ve sabun ile nazikçe yıkayın. Şişliği ve ağrıyı hafifletmek için ise, ısırık bölgesine soğuk uygulama yapabilirsiniz.




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