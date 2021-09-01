Adım adım şampiyonluğa: Filenin sultanları

CEV Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, çeyrek finalde Polonya karşısında da 3-0'lık üstünlük elde ederek 7'de 7 yaptı. Filenin sultanları yarı finale yükseldi.

Adım adım şampiyonluğa: Filenin sultanları
Yaşam
01 Eylül 2021 Çarşamba

Filenin Sultanları, CEV Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçında Polonya ile karşılaştı.


Bulgaristan'ın Filibe kentindeki karşılaşmaya iyi başlayan Türkiye oldu. Sette 5 ACE'e imza atan millilerde Ebrar Karakurt 6 sayıyla yıldızlaştı ve ay-yıldızlılar ilk seti 25-18 kazandı.


Karşılaşmanın ikinci setinde gücünü iyice sahaya yansıtan Türkiye, 25-14'lük skorla setlerde skoru 2-0 yaptı. Çekişmeli geçen son seti de 25-23 kazanan Milliler rakibini 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.


A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı 7 maçı da kazanma başarısı gösterdi.


Türkiye, Sırbistan-Fransa maçının galibiyle 3 Eylül'de yarı finalde karşılaşacak.


Takım kaptanı Eda Erdem, Polonya galibiyetinin ardından karşılaşmayı değerlendirdi. İşte o değerlendirme:


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