Adet ağrısı ve depresyon arasında genetik bağ bulundu

Yeni bir çalışma, depresyonun regl kramplarına neden olmada rol oynayabileceğini öne sürüyor.

Adet ağrısı ve depresyon arasında genetik bağ bulundu
Sağlık
Giriş: 09 Aralık 2024 13:12 Güncelleme: 09 Aralık 2024 13:12
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Adet gören birçok kişi, dönemlerinde yoğun ağrılar ve ruh hali değişimleri, sinirlilik gibi depresyon belirtileri yaşar. Yeni yapılan bir araştırma, adet ağrısı ve depresyon arasında genetik bir bağlantı olabileceğini öne sürüyor.


Araştırma kapsamında, bilim insanları Avrupa kökenli yaklaşık 600.000 kişinin ve Doğu Asya'dan 8.000 kişinin genetik verilerini inceledi. Briefings in Bioinformatics dergisinde yayımlanan bulgulara göre, hem depresyonda hem de adet ağrısında rol oynayan birkaç gen tespit edildi. Analize göre, depresyonu olan kişilerin adet ağrısı yaşama olasılığı %51 daha yüksek. Özellikle, depresyon ve uykusuzluk (bu ruh hali bozukluğunun yaygın bir belirtisi) yaşayan kişilerin, depresyonu olmayanlara göre adet ağrısı çekme olasılığı 3 kat daha fazla.


Çalışmanın kıdemli yazarı, Jiaotong–Liverpool Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. John Moraros: “Depresyonu olan kişilerde hormon seviyeleri ve nörotransmitterlerdeki değişiklikler, vücudun ağrıyı nasıl işlediğini etkileyebilir. Bu, kadınların daha şiddetli adet krampları yaşamasına yol açabilir” açıklamasında bulundu. Ancak çalışma, şiddetli adet ağrısı (dismenore) yaşayan kişilerde depresyon geliştirme riskinin artmadığını da ortaya koydu.


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Depresyon ve adet kramplarının ilişkisi

Dr. Moraros, “Adet ağrısından depresyona bir nedensel bağlantının olmaması, bu durumların biyolojik olarak nasıl etkileşimde bulunduğundan kaynaklanabilir. Dismenore rahatsızlık ve sıkıntıya neden olabilir, ancak depresyonun fiziksel semptomlar üzerindeki derin etkisi kadar zihinsel sağlık üzerinde bir etkisi görünmüyor” ifadelerini kullandı.


Çalışmanın bir sınırlaması, araştırmacıların yalnızca depresyon ve adet ağrısı arasındaki olası genetik bağlantılara bakmış olması; stres düzeyleri, egzersiz alışkanlıkları veya altta yatan sağlık sorunları gibi diğer faktörleri dikkate almamış olmalarıdır. Ayrıca bu, depresyonun doğrudan adet ağrısına neden olup olmadığını veya dismenorenin depresyona doğrudan neden olup olmadığını kanıtlamak için tasarlanmış kontrollü bir deney değildi.


Bulgular, diğer bazı araştırmalardan da farklılık gösteriyor. Örneğin; yaklaşık 4.700 katılımcıyla yapılan 10 çalışmanın verilerinin birleştirildiği bir analiz, dismenore yaşayan kişilerin depresyon geliştirme olasılığının, adet ağrısı yaşamayanlara göre %72 daha yüksek olduğunu buldu.


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Depresyondayken regl ağrısı nasıl azaltılır?

Yine de, yeni bulgular, depresyonu veya uyku sorunları olan kişilerin ruh sağlıklarını ve uyku düzenlerini iyileştirerek adet ağrısını azaltmalarının mümkün olabileceğini öne sürüyor. Çalışmaya dahil olmayan Ürdün’deki Yarmouk Üniversitesi Farmakoloji Bölümü’nden Dr. Omar Gammoh: "Depresyonun ve uykunun iyileştirilmesi, birçok kadında adet ağrısının şiddetini azaltabilir. Bunun, konuşma terapisi, destek grupları, yaşam tarzı değişiklikleri veya ilaç gibi çeşitli müdahaleleri içerebilir" açıklamasında bulundu.



Kaynak: Lisa Rapaport. "Study Finds Genetic Link Between Menstrual Pain and Depression". Şuradan alındı: https://www.everydayhealth.com/womens-health/study-finds-genetic-link-between-menstrual-pain-and-depression/. (03.12.2024).


Adet döneminizde ne normal ne değil?
Adet döneminizde ne normal ne değil?


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