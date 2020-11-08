ABD'nin ilk kadın başkan yardımcısı: Kamala Harris

Bilindiği üzere ABD halkı, 3 Kasım 2020 tarihinde yeni başkan seçimi için sandıklara gitti. Açıklanan sonuçlara göre Demokrat Parti'li aday Joe Biden, ABD'nin 46. başkanı seçildi. Bununla birlikte, Kamala Harris de ABD tarihindeki ilk siyahi ve kadın başkan yardımcısı olarak tarihe geçti.

İşte ırkçılık ve cinsiyet ayrımcılığı konusunda hem ABD hem de tüm dünya için gerçekten önemli bir adım atılmasını sağlayan Kamala Harris hakkında bilmeniz gerekenler:

Kamala Harris kimdir?

Kamala Harris, Standford Üniversitesi'nde profesör olan Jamaika kökenli bir baba ve kanser araştırmaları yapan Hindistan kökenli diplomat bir annenin çocuğu olarak Oakland, Kaliforniya'da dünyaya geldi. Harris, önce Howard Üniversitesi'nde politika ve ekonomi, ardından Hastings College'da hukuk okudu.

2003 yılında San Francisco Bölge Savcısı olan Harris, 2010 yılında Kaliforniya Başsavcısı seçildi ve yine bu görev için seçilen ilk siyahi kadın oldu. 2016 yılında ise Kaliforniya'dan Kongre'ye giren ilk Güney Asya kökenli ve ikinci siyahi senatör oldu.

Donald Trump'ın Orta Doğu'ya aldığı tavırlara tepkileri, insan hakları ve ırkçılık konusundaki mücadeleleri ile ismini duyuran Kamala Harris'in Joe Biden ile birlikte 20 Ocak 2021 tarihinde görevine başlaması bekleniyor.