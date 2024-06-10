9 Haziran 2024 - 21 Temmuz 2024: Mars Boğa burcunda

Eylemlerimizi, enerjimizi, ilişkilerimizde harekete geçme tarzımızı yöneten Mars, 9 Temmuz itibariyle yeni bir yolculuğa başlıyor. Bu süreç 21 Temmuz'a dek devam edecek. Bu dönemde enerjimizi güvenli ve huzurlu bir gelecek yaratmaya odaklayacak, daha istikrarlı, sakin, dayanıklı, sabırlı ve ısrarcı olacağız. Bizi motive eden şey ise keyif, güven duygusu ve somut sonuçlar olacak. Son 2 aydır başlattığımız her konuyu anlamlı bir şeye dönüştürmek isteyeceğiz.

Bu süreçte; sahip olduklarımızı korumak, iş, finans, ev, arsa gibi alanlarda temkinli ve sağlam adımlar atmak, ilişkilerimizi daha ciddi bir boyuta taşımak isteyebiliriz. İlişkilerde güvenli bağlanma konusu öne çıkabilir. Ancak tembellik, rehavet, güvensizlik hissini yeme- içme, alışveriş ve bağımlılıklarla doldurmak, pasif agresif çıkışlar yapmak, sabit fikirli ve inatçı olmak sürecin zararlı etkileri olacak.

9- 14 Haziran tarih aralıklarında Plüto karesi ile; eylemlerimiz, iş ve ilişkilerimizde kalıplarımızı yıkmaya davet edileceğiz. Nerede sarsılıyorsak, orada yenilenmesi gereken konuları göreceğiz. Bu dönemde sarsıcı gelişmeler yaşayabilir, dirençlerimizi yıkabilir, korkularımızı geride bırakabiliriz. Tutunduklarımızı ve bize iyi gelmeyeni sonlandırmayı deneyimleyebiliriz. Yeni her zaman huzursuzluk verse de, konfor alanından çıkabilenler sürecin hediyelerine kavuşabilirler.

5 Temmuz tarihi etrafında attığımız adımlar daha kalıcı, istikrarlı olabilir. Sağlam temelli başlangıçlar yapabiliriz. 15 Temmuz tarihinde yaşanacak Uranüs kavuşumuyla; yaşamında cesur olan, risk alan, yenilikler yapanlar kazanacak. Güçlü, sarsıcı, yenileyici etkilerde kendimize yeniden doğacağız.

Bu süreç dünya üzerinde yıkıcı etkiler, ekonomide krizler, sarsıntılar, volkanik faaliyetler, toprak hareketleri, havayolunda krizler, afetler ve toprak savaşlarıyla ilgilidir. Eylemlerini kötüden yana kullananların bedel ödeyişine şahit olabiliriz. Trafikte dikkatli olmak, ateşli ve kesici aletlere dikkat etmek, estetik yaptırmamak özellikle 14 Haziran'a dek önemli olacak.

Bu dönem bize sadece bedenimizi değil, ruhumuzu beslemeyi de hatırlatıyor. Bugünlerde bizi besleyen ve ait hissettiğimiz yerleri bulmak, yaratıcı ve üretken olmak, kişisel bakımımıza ve yaşam alanımıza odaklanmak, bize neşe ve huzur veren kişilerle olmak, sevgi ve tutkuyu açığa çıkartmak için çağrılıyoruz. Yenilikler ve sürpriz gelişmeler eşliğinde kendine değer bulduğun yaşamı seçmeye ve yaratmaya hazır mısın?

Burçlara etkileri

(Özellikle yükselen burcunuza göre okumanız önerilir.)

Koç

Son aylarda devam eden yoğun ve tempolu enerjiler duruluyor, yerini sakinliğe bırakıyor. Mali konularda bolluk bereket dolu fırsatlara ilerliyorsunuz. Bu süreçte emeklerinizin kalıcı hak edişlere yol açacağını bilerek enerjinizi gelecek hedeflerinizi destekleyen konulara yönlendirin. Kariyerinizi, ilişkilerinizi nasıl daha huzurlu ve güvenli hale getirebileceğinizi düşünün, kaynaklarınızı koruyun, yatırımlarınıza odaklanın. Sürecin anahtarı, hayallerinizi destekleyen istikrarlı adımlarda saklı.

Boğa

Uzun süren bir inziva dönemi bitiyor, bir uyanış süreciyle oldukça hızlı ve hareketli dönemlere başlıyorsunuz. Bu dönemde özgürleşme enerjisinde olabilir, kalıplarınızı kırabilir, ani fırsatlar elde edebilirsiniz. Bu geçiş ile kimliğinizi ve geleceğinizi şekillendiren konulara odaklanın, daha cesur olun. Değişimin nerelerde gerekli olduğunu düşünün. Kendinizle ilgili özlemini duyduğunuz her şeyi yapmak için destekleniyorsunuz.

İkizler

İç dünyanıza dönerek bilinçaltınızda biriktirdiklerinizi şifalandırmaya davetlisiniz. Bu süreçte geçmişe dair konular sıkça gündeme gelebilir, size iyi gelmeyen bağlar, ilişkiler ve inançları bırakarak beklenmedik şanslara yol açabilirsiniz. Sizi geride tutan her şeyi görmeye gönüllü olmalı, iç huzurunuza odaklanmalısınız. Bu süreç tatile çıkmak veya kendinizle kalarak projeler, planlarla ilgilenmek için güzel bir fırsattır.

Yengeç

Oldukça parladığınız, Sirius ışığını yeryüzüne yansıtacağınız günler başlıyor. Bu süreçte yeni hayaller, yeni çevreler, yeni aşklar gündeminizde olabilir. Bugünler size özgün ve samimi ilişkiler aramanız için ilham verecektir. Bu zamanı, değerlerinizi ve vizyonunuzu paylaşan insanlarla bağlantı kurmak için kullanın. Eylemlerinizi toplumla uyumlu hale getirebilir, cesur olursanız hayallerinize kavuşabilirsiniz.

Aslan

Gelecek planlarınız ve hedeflerinizde beklenmedik süpriz ve hak edişlere hazır mısınız? Bugünlerde geleceğinize dair konularda netleşebilir, kariyer ve ilişkilerde hızlı ve hareketli gündemler yaşayarak önemli karalar alabilirsiniz. Şimdi sizin için gerçekten neyin önemli olduğunu ve eylemlerinizi isteklerinizle nasıl uyumlu hale getirebileceğinizi düşünün, gerçekçi planlar yapın, olasılıklara açılın. Kendinizi ortaya koymanın, çevrenizde sınırlarınızı yeniden belirlemenin tam zamanı.

Başak

Merak ve keşfetme arzunuzu beslemeye hazır mısınız? Şimdi yeni yeler görmenin, yeni duygular hissetmenin, bilinmeyeni keşfetmenin vakti. Bugünlerde ister bir eğitime katılmak, ister yeni bir hobiye başlamak, isterse yeni bir yere seyahat etmek olsun, sizi konfor alanınızın ötesine taşıyacak fırsatları kucaklayın. Yeni fikirlere açık olun. Bu süreç kalp gözünüzün açıldığı, maneviyatınızın uyandığı, her şeyin hakikatini fark ettiğiniz bir döngü olacak.

Terazi

Bedeniniz ve ruhunuz, düşünceleriniz ve eylemleriniz, iç ve dış dünyanız arasında denge kurmaya, güvenlik duygunuzda devrim yaratmaya hazır mısınız? Bugünlerde olanların altında yatan derin sırları fark edebilir, ruhunuzun derinliklerini yeniden keşfedebilirsiniz. Size hizmet etmeyen her şeyi bırakabilir, yenileyebilir, böylece mali konularda bolluk bereketinizi çoğaltabilirsiniz. Korku enerjisinden özgürleşerek, gerçek gücünüzü fark etmenin tam zamanı.

Akrep

İlişkileriniz aracılığıyla yaşayacağınız farkındalıklarla yepyeni yollara açılmaya hazır mısınız? Bugünlerde partnerinizin aldığı kararlar yaşamınızı yeniden şekillendirebilir. Daha sağlıklı ve kalıcı ilişkiler kurmak, ciddi adımlar atmak söz konusu olabilir. Bu süreci karşılıklı saygı, güven ve anlayış üzerine kurulu ilişkiler yaratmak için kullanmalısınız. Güvensizlik ve onay ihtiyacından özgürleşmek, güçlü bir özdeğer duygusu getirecektir. İşbirlikleri ve ortaklıklarda da şanslı, güçlü zamanlardasınız.

Yay

Günlük yaşam akışınızda hareketli ve süprizlerle dolu gündemler başlıyor. Bugünlerde uzun zamandır ilerlemeyen her konu kolaylıkla çözülebilir ve iş akışınızda şanslı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bu süreçte üretkenliğinizi ve huzurunuzu destekleyen dengeli bir rutin oluşturmaya odaklanmalısınız. Egzersiz, meditasyon, uyku ve sağlıklı beslenmeye zaman ayırmalısınız. Bu dönemde ilişkilerde yaşayacağınız deneyimler, size kendinizi yeniden hatırlatıyor olacak.

Oğlak

Aşk hayatınızda beklenmedik şanslara ve güzelliklere hazır mısınız? Bugünlerde kalbinizi sevgiye açabilir, canlandığınızı fark edebilirsiniz. Yeter ki duygularınızın size rehberlik etmesine izin verin. Şimdi eğlenmenin, kendinizi ifade etmenin, olduğunuz gibi sahneye çıkmanın tam zamanı! Bu süreci dans, müzik, resim, el işi gibi yaratıcı alanlarla veya çocuğunuzla ilgilenerek değerlendirebilirsiniz. Tüm bunlar, kendinizi de daha iyi anlamanızı sağlayacak.

Kova

Bu süreç sizi ait hissettiğiniz yerleri bulmaya, köklerinizle yeniden bağ kurmaya çağırıyor. Bugünlerde aile ilişkileriniz, ev yaşamınız, kişisel alanınız gündeme gelebilir. Net sınırlar belirleyebilir, daha güvenli ve huzurlu yaşam alanı oluşturabilirsiniz. Evde herkesin anlaşıldığı ve saygı duyulduğu ilişkiler kurabilirsiniz. Hayatınızı ilerletecek fırsatlarla karşılaşmak, evlilik kararı almak gündeminizde olabilir.

Balık

Sesinizi cesurca duyurmaya, kendinizi duymaya, güvenle sahneye çıkmaya hazır mısınız? Bugünlerde iletişimde tüm korkulardan arınabilir, sizi fikrinizi söylemekten alıkoyan her şeyden özgürleşebilirsiniz. Yazarak, konuşarak etki yaratabilirsiniz. Önemli haberler ve farkındalıklar aracılığıyla yeni adımlar atabilirsiniz. Seyahatler, eğitimler, sosyalleşmek ve kaynaklarınızı çoğaltmak gündeminizde olabilir.

Sevgiyle,

İnci Gücen

Altair Astroloji

@incininyildizi