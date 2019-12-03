İkizlerim 9 aylık!

9 aylık ikiz bebek gelişimi nasıl olur?

"Dokuz aylık ikiz bebeklerin doktor kontrolünde neler olur? Dokuz aylık ikiz bebeklerin becerileri nelerdir? Dokuz aylık ikiz bebeklerin uyku düzeni nasıldır?" Dokuz aylık olan ikiz bebeklerinizin gelişimi hakkında bilmeniz gerekenler...

İkizleriniz 9 aylık oldular. Motor hareket kabiliyetleri ve farkındalıkları arttı. Etraflarında olup bitene ilgileri gün geçtikçe artıyor. Sizinle iletişimleri her gün daha kuvvetli bir hale geliyor. Çığlık atmak en büyük keyifleri ve istediklerini yaptırmak konusunda hem çok heyecanlı hem de çok inatçılar. Bu ay rutin kontrole gitmekte fayda var.

Peki doktor kontrolünde sizi neler bekliyor?

Dokuzuncu ay kontrolü rutin bir kontroldür.

Bebeklerinizin mental ve fiziksel gelişiminin izlemi yapılır.

Boy, kilo ölçümü yapılır, persentil tablosundaki yerleri tayin edilir.

Baş çevresi, göğüs çevresi, kol çevresi ölçümleri yapılır ve gelişim tablosuna işaretlenmesi yapılır.

Bir takım basit testlerle bebeklerinizin oturması, ayaklarının üzerine basması, seslere yepki vermesi, sosyal konulara verdiği tepkiler izlenir.

Parmak ucundan kan alınarak anemi testi yapılması 9.ay kontrolünde gerçekleşir.

Bir sonraki ay için beslenme, uyku ve gelişim ile ilgili yol gösterilir.

9 aylık bebekleriniz neler yapabilir?

Uzaktaki nesneler ilgilerini çekebilir, yakalamak isteyebilir ve uzanabilirler.

Düşen, yuvarlanan, hareket eden cisimleri takip ederler.

Ayağa kalkmayı denerler.

Yatar pozisyondan oturur pozisyona geçerler.

Oyuncak konusunda hassaslaşabilir, paylaşmak istemeyebilirler.

Mobilyalara yada kişilere tutunarak ayağa kalmak isteyebilirler.

Anne ve baba kelimlerini anlamlarını idrak ederek söylerler.

El sallayabilirler.

Küçük bir bardaktan su içebilir, teşvik edilirse bardağı tutabilirler.

9 aylık bebeklerinizin aşı takvimi:

Eğer ertelenmiş ya da düzeltilmiş yaşına göre beklenen bir aşıları yoksa bu ay ikizlerinizin aşısı bulunmuyor.

9 aylık bebeklerinizin uyku düzeni nasıldır?

9 aylık bebekler için ortalama uyku süresi gece minimum 11 saat ve gündüz uykusu -iki gündüz uykusu- 3 saattir. Kesintisiz iki gündüz uykusu düzenine geçen 9 aylık bebeklerin çoğu üçüncü gündüz uykusundan ya vazgeçmek üzeredir ya da bunu tamamen bırakmıştır. Bu ayda bebekler gece uyanmalarını azaltmış olmalılar, eğer hala geceleri çok sık uyanıyorlarsa ve enfeksiyon gibi bir durumları yoksa kararlı bir duruşla, yönteminizi belirleyerek uykuya kendi başlarına dönmeleri için gayret sarf etmeniz iyi olur. Uyuyan bebek kolay öğrenir, dinlenir ve sağlıklı olur.

9 aylık bebeklerinizin gelişimi için neler yapabilirsiniz?

9 aylık bebeklerinizin sağlıklı büyümesini ve gelişimini teşvik etmek için bazı ipuçları;

Bebeklerinizle yerde zaman geçirmek hem eğlenceli hem de güvenlidir. Emekleyen yada sürünerek ilerleyen bebekleriniz için çeşitli nesneler aracılığıyla parkur oluşturabilir, hoşlanacakları bir nesneyi göstererek parkuru bitirmelerini sağlayabilirsiniz.

Bebekleriniz zannettiğiniz kadar güçsüz değiller, bir şey yapmak istediklerini anladığınız zaman yardım etmek yerine tek başına yapmaları için teşvik ederseniz kendilerini geliştirmeleri için onları desteklemiş olursunuz.

Bebeklerinizle birlikte sosyalleşin. İkizleri yanında diye, başka arkadaşlara ihtiyaç duymadıklarını düşünmeyin. Üstelik diğer ebeveyn ve bebeklerle sosyalleşmek yalnızca onlara değil size de iyi gelecektir.

*Bu yazı dizisi ikiz bebeklerinizin gelişim takibi hakkında fikir sahibi olabilmeniz için hazırlandı ancak okurken tüm bebeklerin gelişimlerinin birbirinden farklı olduğunu, bazı bebeklerin kimi gelişim basamakları için biraz daha fazla zamana ihtiyacı olduklarını unutmayın. Eğer keskin bir farklılık görüyorsanız bunu doktorunuzla paylaşmanız en doğrusu olacaktır.