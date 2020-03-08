8 Mart’ı doğru kullanma kılavuzu

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün tarihçesi 1857 yılına kadar uzanır. Amerika - New York’taki işçi kadınların daha düşük ücret alıyor olmasını, uzun çalışma saatlerini protesto etmek için 40.000 fabrika işçisi tarafından grev başlatılmıştı. 8 Mart 1857 tarihinde grevler sırasında bir fabrikada çıkan yangında, işçilerin barikatlar nedeniyle kaçamaması sonucu 129 kadın işçi korkunç şekilde can vermişti.
Bu olaydan tam 52 yıl sonra, Danimarka - Kophenhag’da düzenlenen 2. Sosyalist Enternasyonel Konferansı’nda Almanya Sosyalist Demokrat Partisi’nden Clara Zetkin ve Rosa Luxemburg, , 8 Mart’ın bu acı olaya ithafen her yıl “Kadınlar Günü” olarak anılması önerildi ve öneri oy birliği ile kabul edildi. 1921’de Moskova’da gerçekleştirilen 3. Enternasyonel Komünist Partiler Konferansı’nda ise 8 Mart, “Dünya Emekçi Kadınlar Günü” olarak adlandırıldı. 60’lı yıllara kadar çoğunlukla komünist ülkeler tarafından kutlanan bu gün, sosyalizmden çekinen ABD gibi ülkelerde yasaklanmaya çalışılsa da, 60’lı yılların sonunda ABD’deki çeşitli gösterilerde anılmaya başlandı ve nihayet, 16 Aralık 1977’de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 8 Mart’ın “Dünya Kadınlar Günü” olarak anılmasını kabul etmiş oldu. Ne hikmetse, Birleşmiş Milletler’in resmi web sitesinde bu günün tarihçesiyle ve yaşanan korkunç trajedi ile ilgili herhangi bir bilgi yer almamıştır.
8 Mart, kadın işçilerin hak mücadelesinde yaşadığı bir trajediyi ve bununla birlikte dünya genelindeki kadın hakları mücadelesini temsil etmesi için seçilmiş bir gün olduğundan dolayı, ‘kutlama’ tabiri burada daha çok ‘anma’ olarak ifade edilmektedir. Neticede bir bayram gibi kutlanmasından ziyade, kadınları ve kadın mücadelesini ‘hatırlama’ olarak benimsenmesi daha çok kabul görür.
8 Mart, kadınlara çiçek ya da hediyeler alarak kutlanmaz. Kapitalizmin kadınlar üzerindeki baskısını ve adaletsizliğini protesto ederken can veren kadınların anısına, bu günde tabir-i caizse ‘kapitalizmin oyununa’ gelerek daha çok para harcamak, bu güne özel indirimlerden yararlanmak anlamsızdır.
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, kadın haklarını hatırlayarak, kadın dayanışması ve hak mücadelesini yücelterek kutlanır. Dünyanın her yerinde kadın örgütleri bu günde bir araya gelir ve sesini duyurmak ister. Yılda bir kez bile olsa, bu mücadelenin hatırlatılması önemlidir. Çünkü dünyanın bazı gelişmiş ülkelerinde kadın hakları yasalar dahilinde korunuyor gibi gözüküyor olsa da, kadın-erkek eşitliği sadece ‘sözde’ bir kavram olarak yer etmeye devam ediyor.
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü hakkını vererek kutlamak için aşağıdaki eylemlerden birini veya birkaçını deneyebilirsiniz: