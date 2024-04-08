8 - 14 Nisan 2024 haftalık burç yorumları

Esenlikler... Mars Satürn kavuşumu, bu hafta her ay yaşadığımız Güneş Merkür kavuşumunun dışında belki de ayın en önemli etkileşimlerinden biri olacak. Bu iki malefik yani kötücül etkileri olan gezegenin Balık burcunda kavuşması hayatımıza biraz zorlu etkiler getirebilir. Öncelikle kazalara çok dikkat etmek gerekli.Bastırılmış öfke, almak istemediğimiz ama zorunda olduğumuz sorumluluklar, yapmak istemediğimiz şeyler, kendimizi feda edercesine yapmak zorunda olduğumuz şeyler; diş, eklem, kemik problemleri yaşayabileceğimiz, çok da rahat geçiremeyebileceğimiz bir bayram bizleri bekliyor.

Güneş Merkür kavuşumu ise iletişim trafiğinin arttığı, Merkür Retro da olsa yazışma, anlaşmaların önem kazandığı bir döneme işaret ediyor.

8 Nisan haftası günlük astrolojik etkiler

Pazartesi

Ay Koç burcunda haftaya başlıyoruz. Haftaya enerjik bir başlangıç yapıyoruz. Cesaretimiz ve girişkenliğimiz yüksek. Ay’ın bugün bir açısal etkileşimi yok Güneş ile kavuşmak dışında.

Salı

Ay Koç burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Günün ilerleyen saatlerinde Boğa burcuna geçiyor ve daha sakin bir gün geçiriyoruz. Fakat Plüton ile kare açı da yapacak olan ay günü krizli bir duruma da getirebilir.

Çarşamba

Ay Boğa burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün birbirine çok yakın olan Jüpiter Uranüs kavuşumuna eşlik edecek olan ay ile haftanın en enteresan gününü yaşayabiliriz. Bugün sürprizli ve fırsatlarla dolu bir gün olabilir, gözleriniz açık olsun.

Perşembe

Ay İkizler burcuna geçiş yapıyor. Gün içerisinde Plüton ile uyumlu açı yapacak olan ay günü hem entelektüel, hem iletişim trafiği ve kısa yolculukların arttığı hem de odaklanma gücümüzün de yüksek olduğu bir gündeyiz.

Cuma

Ay İkizler burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde haftanın en önemli açısı olan Mars Satürn kavuşumuna kare yapacak. Yani sert etkileşime girecek. Bugüne çok dikkat, bugün tartışmamaya, kazalara çok dikkat etmek gerekli.

Cumartesi

Ay İkizler burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Günün geç saatlerinde Yengeç burcuna geçecek fakat Yengeç’e geçmeden önce Neptün ile sert etkileşime girecek, Güneş ve Merkür ile de uyumlu açıda olacak. Aslında kendimizi ifademiz güçlü fakat aldanma, yanlış anlaşılma gibi riskler de mevcut.

Pazar

Ay Yengeç burcunda ilerliyor. Sevdiklerimize odaklandığımız bir gün. Gün içerisinde Venüs ile sert etkileşime girecek olan ay biraz sosyal ilişkilerde anlaşmazlık yaşamamıza sebep olabilir. Ayrıca Mars Satürn kavuşumuna bugün uyumlu açı var. Fiziksel enerjimizi yükseltebileceğimiz, hem disiplinli, hem enerjik, hem girişken olduğumuz bir gün. Bugün biraz fazla duygusal da olabiliriz.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.

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