7 - 13 Ekim 2024 haftalık burç yorumları

Esenlikler. Hafta oldukça hareketli. Haftaya Venüs Mars üçgeni ile başlıyoruz. İkili ilişkiler ve tutku açısından oldukça iyi bir açı. Romantik aksiyonlar için zamanlamaları çok doğru ayarlayabildiğimiz bir zaman. Eril ve Dişil’in uyumlu olduğu birkaç gün yaşayacağız. Sonrasında Merkür’ün Jüpiterle uyumlu bir açı yaptığını görüyoruz. Bu da eğitim, iletişim, ticari anlaşmalar, uzaklarla ilgili anlaşmalar, iletişimler için oldukça iyi. İyimser hissettiğimiz bir hafta başlangıcı.

8 Ekim’de Jüpiter geri harekete, 12 Ekim’de Plüton ileri harekete geçiyor. İkizler burcunun olduğu yerde Jüpiter’in genişletici doğası yavaşlıyor ve geçmişe dönük geri dönüp düzeltilmesi gereken konuları beraberinde getiriyor. Plüton’un hareketi, yani Oğlak ve Kova burcunun olduğu evlerimizde dönüştürücü konuların ilerlemesi hızlanıyor.

Haftanın son günleri ise Merkür Plüton ile kare yapacak ve Akrep burcuna girecek. Hafta sonu biraz krizli. Sert konuşmalar, sorgulamalarla geçebilir. Merkür Akrep burcunda ve Plüton etkileşiminin olumlu tarafı zihinsel derinleşmenin çok güçlü olmasıdır.

Günlük etkilere geçecek olursak;

Pazartesi

Ay Yay burcunda haftaya başlıyoruz. Hafta başlangıcı oldukça iyimser. Ay’ın bugün çok fazla bir açısı yok. Dışarı aktiviteleri için değerlendirilebilir.

Salı

Ay Yay burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Jüpiter ve Satürn ile sert etkileşimde. Aslında çok da kolay bir gün değil ama özgüvenimiz yüksek. Özgüvenimiz olduğu kadar sorumluluklarımız da yüksek. Ayrıca Güneş uyumlu açısı ile kendimizi ifademiz de güçlü.

Çarşamba

Ay sabah saatlerinde Yay burcunda fakat öğle saatlerinde Oğlak burcuna geçecek. Gün içerisinde Neptün ile sert etkileşime girecek. Sabah saatleri tembel diyebilirim fakat öğle saatlerinde sorumluluklarımıza odaklanıp daha disiplinli oluyoruz.

Perşembe

Ay Oğlak burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün Satürn ile uyumlu açı gerçekleştirecek. Sorumluluklarımıza odaklandığımız çok disiplinli ve sabırlı bir gün.

Cuma

Ay Oğlak burcunda Merkür Plüton karesine eşlik ediyor. Bugün tartışmalara çok dikkat. Beklenmedik ve nahoş bilgiler alabiliriz. Çokça sorgulama ve zihinsel manipülasyona maruz kalabiliriz.

Cumartesi

Ay Kova burcuna geçiş yapıyor. Gün içerisinde çok fazla açısal etkileşimi yok. Entelektüel faaliyetler, gruplar ve arkadaşlar ile yapılan faaliyetler için elverişli bir gün.

Pazar

Ay Kova burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün Ay çok fazla etkileşim içerisinde. Bu günü iyi bir şekilde değerlendirebiliriz. Venüs ve Uranüs ile bir T-Kare açı kalıbı oluşturuyor. Bu zor bir kalıptır, ilişkilerdeki ani gelişebilecek anlaşmazlıklar, ikilikleri, karşılanmayan ihtiyaçları temsil edebilir. Fakat Güneş ve Jüpiter ile de büyük üçgen formasyonu yapıyor. Yani bugün iki açı kalıbı var ve oldukça ilginç. İlişkiler açısından zor olduğu kadar kendimizi ifade, özgüven, eğitim, şans ve büyüme konularında oldukça belirgin bir gün olabilir. Bugün ilginç ve güzel başlangıçlar için değerlendirilebilir.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.

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