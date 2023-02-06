6 - 12 Şubat 2023 haftalık burç yorumları

Esenlikler. Haftaya Merkür Neptün uyumlu açısı ile başlayacağız. Yaratıcı, şairane, kendimizi etkileyici bir şekilde ifade edebildiğimiz, hayal gücümüzün yüksek olduğu bir hafta başlangıcı olacak. Devamında ise Venüs ve Uranüs uyumlu açısını göreceğiz ki bu da oldukça yaratıcı bir açı. Sosyal ilişkilerimizde değişik bir şeyler yapmak isteyeceğiz, karşımızdakine sürpriz yapmak, onu şaşırtmak isteyeceğiz.

Hafta sonuna doğru Merkür Plüton ile kavuştuktan sonra Kova burcuna geçecek. Kova geçişinde Merkür aslında sevdiği, güçlü olduğu, bilgiye ve entelektüelliğe odaklandığı, yaratıcı ve zeki bir pozisyonda olacak. Plüto kavuşumu ise zihinsel derinliğimizi çok artıracak, kelimelerimizin vuruculuğunu da artıracak fakat bu hayatımıza kriz olarak dönebilir çünkü belki yıkıcı konuşmalar yapabiliriz. Bu hafta zihinsel olarak biraz gergin ama etkili.

Günlük etkilere geçecek olursak…

Pazartesi

Ay Aslan burcunda haftaya başlıyoruz. Aslan burcunun özgüvenini güne taşısak da Satürn ile Ay’ın sert bir açısı var ve bu da aslında biraz özgüven kırıcı bir etki. Biraz özgüven savaşı verdiğimiz bir gün geçirebiliriz.

Salı

Ay, Başak burcuna geçiş yapıyor. Gün içerisinde Uranüs ile uyumlu açı yapacak olan ay günü sürprizli ve yaratıcı bir hale getirebilir, ayrıca işlerimize ve sorumluluklarımıza odaklandığımız bir gün.

Çarşamba

Ay, Başak burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Yine sorumluluk ve sağlık odaklanması günü fakat bugün Ay Mars ile sert bir etkileşim içerisinde. Bu da bizi daha sinirli ve gergin yapabilir, tartışmalara girmekten kaçınmalıyız.

Perşembe

Ay, Terazi burcuna öğle saatlerinde geçiyor. Merkür ve Plüton ile uyumlu açı yapacak olan ay ile bugün odaklanmamız gereken işler, kurmamız gereken iletişimler konusunda destekleyici bir gün olacak.

Cuma

Ay, Terazi burcunda ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Mars ile uyumlu açı gerçekleştirecek ve cesaretimiz, fiziksel enerjimiz yükselecek. Ayrıca sosyal ve ikili ilişkiler odaklı bir gün geçirebiliriz.

Cumartesi

Ay, Terazi burcunda devam ediyor. Günün ilerleyen saatlerinde Akrep burcuna geçecek olan Ay gün içerisinde Güneş ve Satürn ile uyumlu açı içerisinde. Bugün disiplinli, olgun, çalışkan, ifadesi güçlü, insanları etkileyen bir yapı içerisindeyiz.

Pazar

Ay, Akrep burcuna geçiş yapıyor. Bugün biraz daha duygusal, derinleşebilen, odaklanabilen bir yapıdayız. Ayrıca Ay Uranüs ile sert bir etkileşimde. Fazla spontane davranabilir, sıkılgan olabilir, tartışmalara, krizlere meyledebiliriz.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim…

Beni aşağıdaki sosyal medya hesabımdan takip edebilirsiniz:

Instagram: korhankilinckaya