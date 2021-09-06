6 - 12 Eylül 2021 haftalık burç yorumları

Merhaba. İlgi çekici bir haftaya giriş yapıyoruz. İkili ilişkilerle ilgili konular hafta başında test edilirken hafta ortasında oldukça güzel bir Venüs Jüpiter açısı yaşayacağız. Hafta sonuna doğru ise Venüs pek de mutlu olmadığı Akrep burcuna geçiş yapacak. Yani haftayı tatlı sert bir kıvamda geçireceğiz. Hem tutku ve sahipleniciliğimiz yüksek hem de olumlu destekler, belki de uzun süredir beklediğimiz kısmetli olayların gerçekleşmesi ile devam edecek ve sonunda da yine tutkulu ve sahiplenici bir form alacak bir hafta diyebilirim.

Salı günü gerçekleşecek Başak Yeniay’ı, hem Yeniay’ın yenilikler getirmesi hem de Uranüs’ün Yeniay derecesine yaptığı açı ile iş ve sağlık açısından hayatımızda yeni açılımlara, yeni bir bilinç düzeyine işaret ediyor. Bununla ilgili daha detaylı yazıyı ayrıca yazacağım.

Günlük etkilere geçecek olursak…

Pazartesi

Ay, Başak burcunda haftaya başlıyoruz. Pazartesi sendromu yaratabilecek, işlerimize ve sağlığımıza odaklandığımız bir gün.

Salı

Yeniay günü. Ay Güneş ile kavuşum açısı içerisinde, 5 gün öncesinden başlayarak 15 gün daha sürecek bir Başak yeni başlangıçları günlerinin ilkindeyiz. Ayrıca Uranüs etkili, sürprizli bir gün, iş veya sağlık rutinlerimiz konusunda yeni yollar keşfedebiliriz.

Çarşamba

Ay, Terazi burcuna geçiş yapıyor. İkili ilişkiler konuları ağırlık kazanırken günün ilerleyen saatlerinde Merkür ile kavuşum yapacak olan Ay, iletişim trafiğini de hareketlendirecek. İkili ilişkilerle ilgili önemli konular konuşmak, belki bazı ilişkileri bitirmek veya başlatmak için değerlendirilebilir.

Perşembe

Ay Terazi burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Plüton ile kare açı yapacak olan Ay, bugünü biraz ikili ilişkiler anlamında eski defterlerin açıldığı, krizli bir gün haline getirebilir.

Cuma

Sabahı bambaşka akşamı bambaşka bir gün diyebiliriz. Sabah saatlerinde hem Ay hem Venüs Terazi burcunda ve harika bir kavuşum ile ikili ilişkilerde oldukça uyumlu ve yumuşak bir sabah geçirmemize sahne olurken akşama doğru önce Ay sonra Venüs Akrep burcuna geçecek ve tutku gibi olumlu tarafları fakat kriz, kıskançlık, fazla sahiplenicilik gibi negatif tarafları barındırabilen bir gün geçireceğiz.

Cumartesi

Ay’ın Akrep burcunda olmasına rağmen yaptığı güzel açılar sayesinde enerjisi yüksek, düzgün iletişim kurduğumuz, karşı cinsle ve ebeveynlerimizle iyi anlaştığımız, biraz abartmaya meyilli fakat özgüvenli hissettiğimiz bir gün geçireceğiz.

Pazar

Ay sabah saatlerinde Akrep burcundaki ilerlemesine devam ediyor, akşama doğru Yay burcuna geçiş yapacak ve iyimser hava etkisini koruyacak. Dışarı aktiviteleri veya eğitim, öğrenim açısından verimli bir gün.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim…

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