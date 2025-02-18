6-12 aylık bebekler için aktiviteler

Bebeğinizin hareket kabiliyetinde, iletişiminde ve etrafındaki dünyaya dair farkındalığında artış belirtileri gösterdiğini fark edebilirsiniz. Bebeğiniz emekleme, yardımsız oturma ve jestler kullanma durumunda olabilir. Bu aydaki birçok bebek nesneleri bir kabın içine koyup çıkarmayı, nesneleri istiflemeyi ve oyuncakları almak için uzanmayı sever. Bebeğiniz ayrıca bu aylarda 3 uykudan 2 uykuya geçecektir .

6-12 aylık bebekler için aşağıdaki aktivitelerden bazılarını deneyerek bebeğinizin aktif uyanık zaman geçirmesine ve uyanıklık pencerelerini genişletmesine yardımcı olabilirsiniz:

6 aylık bebekler için aktiviteler

Bebeğinize içinde nesneler (oyuncaklar, plastik bardaklar, bloklar) olan bir kap verin, böylece bunları içine koyma ve çıkarma alıştırması yapabilir.

Bebeğinizin elleri arasında nesneleri transfer etmesini sağlayan bir oyun oynayın. Bebeğiniz bunu kendi başına yapmıyorsa, aynı ele ikinci bir nesne teklif etmeyi deneyin ve ne olacağını görün!

Bebeğinizin aynanın önünde oturmasını sağlayın (gerekirse yardım alarak) ve kendisine ve size bakmasını sağlayın.

Işıklı ve sesli oyuncakları oyuna dahil edin.

Bebeğinizin bol dokulu diş çıkarma oyuncaklarını keşfetmesine izin verin.

Karnı üstündeyken, iki eliyle yukarı itmesini veya uzanmasını teşvik eden bir oyuncak sunun. Sallanan oyuncak, top, dokun ve hisset kitabı veya Montessori dönen davul gibi şeyler bu yaş için gerçekten eğlenceli olabilir.

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7 aylık bebekler için aktiviteler

Bebeğinizin çıkarıp tekrar içine koyması için kumaş parçalarını, kurdeleleri ve diğer nesneleri bir mendil kutusuna, ayakkabı kutusuna veya boş bir ıslak mendil kutusuna koyun.

Bir oyuncağı erişemeyeceği bir yere koyarak emekleme becerilerini uyarın. Hareket etmeye başlamaları için onları motive edecek heyecan verici bir oyuncak deneyin.

Bebeğinizin kuleleri istiflemeyi keşfetmesine izin verin. Üst üste koyduktan sonra onları devirseler bile onlar için eğlenceli olabilir!

Sokakta kısa bir yürüyüşe çıkın, gördüklerinizi tarif edin ve bebeğinizin doğayla etkileşime girmesine izin verin.

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8 aylık bebekler için aktiviteler

Evin etrafındaki yumuşak battaniyeler veya fırça gibi farklı dokuları keşfedin.

Yiyecekleri kullanarak duyusal oyunlar oynayın.

Su masasıyla oynayın, bu çocuğunuzun ayağa kalkmasını ve ayağa kalkmasını teşvik etmeye yardımcı olur. (Lütfen çocuğunuzun suyla ilgili herhangi bir aktivitede yakından gözetim altında olduğundan emin olun.)

Dokunma ve hissetme kitaplarını kullanarak dokuları, resimleri ve kelimeleri keşfedin.

Bebeğinizin "Merhaba" ve "Hoşça kal"ı öğrenmesine yardımcı olmak için aynaya el sallayın veya dışarı çıkıp yoldan geçen insanlara ve arabalara el sallayın.

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9 aylık bebekler için aktiviteler

Nesnelerin kalıcılığını öğrenmenize yardımcı olmak için saklambaç oyunları oynayın.

Onlara aktivite merkezi veya sabit mobilyalarla ayakta durma ve poposunun üstüne oturma konusunda bolca pratik yaptırın.

Çocukların top tutma ve kendi başlarına oturma pratiği yapmaları için bir top havuzu kurun.

Küçük bir kule inşa edin ve bebeğinizin blokları devirmesine izin verin, böylece nereye düştüklerini görebilirler. Hatta devrilen bloklara doğru sürünmeyi veya kendilerini çekmeyi bile deneyebilirler.

Birlikte kitap okuyun. Bebeğinizin yüz ifadelerini öğrenmesine yardımcı olmak için yüz ifadeleri olan bazı kitaplar deneyin.

Bebeğinizin farklı odalardaki ışık düğmelerini açıp kapatmasına veya suyla oynaması için lavabo musluğunu açıp kapatmasına izin verin. (Güvenlik İpucu: Lütfen küçük çocuğunuzu suyla ilgili herhangi bir aktivitede yakından denetlediğinizden emin olun.)

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10 aylık bebekler için aktiviteler

Oyun tünelinde emeklemeyi teşvik edin.

Topları yuvarlayın ve bebeğinizin onların peşinden emeklemesine izin verin.

Birlikte müzik yapın! Etkileşimli şarkılar da bebeğiniz için eğlencelidir. Ekstra eğlence için birkaç müzik aleti ekleyin.

Evinizde bir tur atın ve gördüğünüz farklı nesnelerin isimlerini söylemeye çalışın.

Dışarı çıkın! Bebeğinizin bir köpek veya kuş gibi seslere doğru dönüp dönmediğini gözlemleyin ve bu ses hakkında konuşun, "Köpeğin 'hav' dediğini duydun mu?"

Duyusal oyun için farklı dokulu malzemelerle sığ saklama kaplarını doldurmayı deneyin. Lütfen bu aktivitede bebeğinizi yakından izleyin.

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11 aylık bebekler için aktiviteler

Bebeğinizin ayağa kalkma ve itme becerisini geliştirmek için bir aktivite yürüteci deneyin.

Bebeğinizle topu ileri geri yuvarlayarak el-göz koordinasyonunu geliştirin.

Bebeğinizin sizi taklit etmesini sağlayacak oyuncak telefon gibi oyuncaklar sunun.

Bebeğinizin keşfetmesi için mutfakta güvenli bir alan yaratın; örneğin alt çekmeceye plastik kaplar ve ölçüm kapları koyun.

Müziği açın ve bir dans partisi yapın! Bebeğinizin bir kaşıkla plastik bir kaseye vurarak müzik yapmasına izin verin (Bu, el-göz koordinasyonuna da yardımcı olur.).

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12 aylık bebekler için aktiviteler

Evdeki nesnelerle veya bir blok setiyle istifleme etkinliklerini deneyin. İstifleme, bilişsel ve ince motor becerilerinin geliştirilmesine yardımcı olur.

Birlikte duyusal oyunları keşfedin. Organik, güvenli oyun hamuru yapın. Küçük bir kutuya makarna gibi dokunsal olarak farklı dokuların olduğu şeyler doldurun ve çocuğunuzun oynamasına izin verin. Ancak yutma ve boğulma tehlikesine karşı lütfen dikkatli olun.

Bu yaştaki bebekler fermuarları, ipleri, düğmeleri ve çıtçıtları severler. Bu malzemeleri bir yere sabitleyerek aktivite defteri oluşturabilirsiniz.

Bebeğinizin günlük hayatı taklit etmesini sağlayacak oyuncaklar veya ev eşyalarıyla biraz rol yapma oyunu teşvik edin. Oyuncak stetoskop, bebeğinin saçını taramak için saç fırçası, "tarif hazırlamak" için ölçü kapları veya "temizliğe yardımcı olmak" için küçük bir süpürge gibi şeyler...

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Bunlar 6-12 aylık bebekler için aktivite önerileridir. Unutmayın, her bebek kendi hızında gelişir. Bu aktiviteleri bu aylardan önce, boyunca ve sonrasında deneyebilirsiniz. Bebeğiniz farklı yaşlarda bile aynı aktivitelerle öğrenmeye ve dünyasını keşfetmeye devam edecektir.

Referanslar

Cara Dumaplin. "Activities for Babies (0-18 Months)". Şuradan alındı: https://takingcarababies.com/activities-for-babies-0-18-months (16.12.2024).