Uzun süre emeklemenin faydaları nelerdir?

Bebeğiniz ilk adımını atmama konusunda ısrarcı ise telaşa kapılmayın uzun süre emeklemenin çok sayıda faydası var! İşte emeklemenin faydaları...

Uzun süre emeklemenin faydaları nelerdir?
Anne - Baba
Giriş: 28 Ağustos 2024 14:45
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Bebeğiniz büyüdükçe sabırsızlıkla bekleyeceğiniz birçok dönüm noktası vardır. Onların ilk adımı, ilk kelimesi ve okulun ilk günü hayatlarında çok heyecanlı anlardır… Ama henüz ilk adımlarını atmadılarsa strese girmeye hiç gerek yok yapılan araştırmalar, uzun süre emekleyen bebeklerin kazandığı birçok avantajın olduğunu gösteriyor.


Peki, uzun süre emeklemenin avantajları nelerdir?

Emeklemek beyin gelişimine yardımcı olur

Çocuğunuz emeklerken beyninin hem sol hem de sağ yarıküreleri devreye girer. Spesifik olarak, bu durum, küçük çocuğunuzun ileriye doğru hareket etmek için zıt yan uzuvları kullanarak çapraz emeklemeye katılması durumunda meydana gelir. Bu "çapraz-yanal" emekleme, beynin iki tarafının birbiriyle iletişim kurmasına yardımcı olan bir sinir bandı geliştirir.


Emeklemek fiziksel yeteneklerini geliştirir

Bebeğiniz emeklerken tüm vücudunu harekete geçirir. Bu, aşağıdakilerin iyileştirilmesine yardımcı olur:

  • Kaba motor beceriler

  • İnce motor becerileri

  • Koordinasyon

  • Denge

Bütün bunlar vücudu yürümeye, koşmaya, zıplamaya, yakalamaya, yakalamaya ve yazmaya hazırlar…


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Navigasyon ve mekansal farkındalık için faydalıdır

Bir bebek emeklediğinde, çevresini anlamaya çalışırken mekansal farkındalığı ve yön bulma becerileri tam olarak kullanılır. Nesnelerin ne kadar uzakta olduğunu ve alanın neresine yerleştirildiğini kavrayabilir. Çoğu zaman, emeklemeye yeni başlayan bebekler bir engelin etrafından dolaşmak yerine üzerinden geçmeye çalışırlar. Nesnelerin fiziksel yönelimini anlamak, onların navigasyon, mekansal farkındalık ve problem çözme konusundaki ilk dersleri olacak!


Potansiyellerini test ederler

Emeklemek bağımsız keşfetmeye olanak tanır ve çocuğunuzun kendi başına karar vermek zorunda kalacağı ilk anlardan biridir. Fiziksel riskler alıp sınırlarını ve potansiyellerini test ettikçe kendilerine daha fazla güven kazanacak ve sorunları kendi başlarına çözmeye başlayacaklardır.


Daha uzun süre emeklemek, bebeğinizin gelişiminin gerisinde olduğu anlamına gelmez; sadece yürümeye başladığında daha da hazırlıklı olacak!


Referanslar:

"The Benefits Of Crawling For Longer". Şuradan alındı: https://cubbycare.com.au/the-benefits-of-crawling-for-longer/ (10.02.2021).


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