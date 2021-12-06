6 - 12 Aralık 2021 haftalık burç yorumları

Korhan Kılınçkaya, 6 - 12 Aralık 2021 haftasında gerçekleşecek astrolojik olayları ve bunların Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcuna etkilerini yazdı.

6 - 12 Aralık 2021 haftalık burç yorumları
Astroloji
06 Aralık 2021 Pazartesi

Merhaba. Haftanın en önemli gökyüzü etkileri hafta ortasındaki Mars Jüpiter karesi, Venüs Plüton kavuşumu ve hafta sonuna doğru yaşayacağımız Güneş Neptün kare açısı olacak. Mars Jüpiter kare açısı ve Venüs Plüton karesi için benim tahminim özellikle para piyasalarındaki yükselişe işaret ediyor olmaları. Ayrıca abartılı ve fazla özgüvenli hareketler içerisinde bulunabiliriz. Kişisel olarak Venüs Plüton karesi ikili ilişkilerdeki birtakım krizlere işaret edebilir. Eski defterlerin açılması ve hararetli tartışmalara sahne olabilir. İlişkilerdeki kopuşlara veya ciddi yenilenmelere sebep olabilir. Güneş Neptün kare açısı da oldukça tehlikeli olabilecek yanılgılara aldanmalara işaret ediyor. Otorite figürlerinin yanılgılarını da anlatıyor. Ayrıca kişisel haritalarda da hem bu açı hem haftanın geneli yapılan hareketlerde oldukça dikkat edilmesi, iki kere düşünülmesi gerekiyor.


Günlük etkilere geçecek olursak:

Pazartesi

Hafta Ay Oğlak ile yani iş ve sorumlulukların yoğunluğu ile başlıyor. Hafta ortasında kesinleşecek Venüs Plüton kavuşumunu bugün akşam saatlerinde ateşleyecek olan Ay, ikili ilişkilerde veya para konularında bir takım krizlere neden olabilir.

Salı

Ay sabah saatlerinde Oğlak burcunda devam edecek. Sorumluluklar ve iş odağı devam ediyor. Öğle saatlerinde Kova burcuna geçecek olan ay ile biraz daha entelektüel konulara odaklanacağız, bilgi, bilginin toplanması ve aktarımı önemli olacak.


Çarşamba

Kova burcunda ilerleyen ay sabah saatlerinde Satürn ile kavuşum yapacak. Bu dönemde yine sorumluluk baskısı, daha depresif durumlar, ihtiyaçlarımızın karşılanmadığı hissi ile karşı karşıya olabiliriz.


Perşembe

Haftanın rahat günlerinden. Kova burcundaki ayın Jüpiter ile kavuşumda olması özgüvenimizi artırdığı kadar abartma riskini de beraberinde getirebilir. Ay akşam saatlerinde Balık burcuna geçiyor.


Cuma

Ay Balık burcunda ilerliyor. Güneş Neptün karesi etkileri ile birlikte Ay’ın Balık burcunda olması günü oldukça kaotik, karışık bir hale getirebilir. Hayal kırıklığı olasılığını, aldanma olasılığını yükseltebilir. Fazlaca hassas ve romantik olduğumuz bir gün.


Cumartesi

Ay Balık burcunda ve bugün Neptün gezegeni ile kavuşum açısı içerisinde. Bir önceki günün etkilerinin hala devam ettiği, yanılgılara, kafa karışıklıklarına açık bir gün. Mümkünse bu günü tatile, hobilerinize ayırarak geçirebilirsiniz.


Pazar

Ay Koç burcuna geçiş yapıyor. Enerjimizin yükseldiği bir gün. Gün içerisinde Ay’ın Satürn ile yapacağı uyumlu açı ile enerjimizi disiplinli bir şekilde kanalize edebileceğiz. Dışarı aktiviteleri, spor aktiviteleri için oldukça verimli.


Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim…

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Yıldızınız bugün neler söylüyor?

6 Aralık 2021 Pazartesi burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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Bir süredir planladığınız hayat tarzı için yapılacak değişiklikler için somut bir şansınız var. Ya hep ya hiç mentalitesinden sıyrılıp, şartların izin verdiği maksimumu zorlayan kişiler en hızlı ilerleyecek olanlardır. Birçok şeyi aynı anda gerçekleştirmek bunalmışlıklara sebep olabilse de süreç sonunda her şeyin aynı anda güzelleşmesi ihtimali motive edici olabilir.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Gün, dünyada bir iz bırakma ve iletişim kurma ihtiyacınızı kesinlikle güçlendirir ve harekete geçirir. Fikirler, inançlar ve iletişim, hayatınıza bakış açınız geliştikçe değişen alanlardır. Ders ve iş dışı etkinliklerden geri duruyorsanız, bu, ilgi alanlarınızı cesurca sürdürmek için planlar yapmanın tam zamanıdır. Sezginizin bugün devreye girmesine izin verin. Önümüzdeki haftalarda bir fikir, ideal veya eğitim hakkında daha fazla tutku yaşayabilirsiniz ve diğerleri özellikle söyleyeceklerinizle ilgileniyor.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bir tutkunun peşinden gitmek için kapılar açılabilir. Önemli yaşam tarzı veya psikolojik değişiklikler yapmanız için sizi güçlendirebilir. Finansmanınızın sorumluluğunu üstlenebilirsiniz, özellikle başkalarıyla paylaşılan veya gelirinizden başka kaynaklardan gelen para hakkında daha düşünceli olabilirsiniz. Olayları olumlu yönde değiştirmeden önce bir aksilik yaşayabilir veya eksiklik hissedebilirsiniz. Bu aksilik sizi güven sorunları veya bağımlılıklarla başa çıkmanız için içsel bir yolculuğa gönderebilir.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU İlişkilerinizin sorumluluğunu almak için bir enerji dalgası geliyor ve bu birliktelikleriniz hakkında kararlar almak için son bir itici güç olabilir. Bir ilişkide yeni başlangıçlar için yol açıktır, ancak yaklaşan ilerleme gerçekleşmeden önce biraz düşünmeniz gerekir. Yeni bir yöne veya yeni, aydınlanmış bir bakış açısına doğru ilerlemeniz muhtemeldir. Bugün, her ne kadar biraz mesafeli olsanız da, özellikle kişisel meseleler hakkında konuşmaya veya bunları analiz etmeye açıksınız. Kendi ihtiyaçlarınızı başkalarından daha net görmeye başlıyorsunuz.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Gün, sizi iş ve sağlık konularıyla ilgili bitmemiş işlerle ilgilenmeye motive ediyor. Beklettiğiniz veya başka bir şekilde ertelediğiniz kararlar baskı hissetmeye başlayabilir. Belki bu hafta yaşanan bir ikilem veya bir aydınlanma nedeniyle, kendinize daha iyi bakma veya bir iş projesine yeniden başlama konusunda bir yeniden canlanma süreci başlar. Önümüzdeki günler ve haftalar, günlük yaşamınıza bir yapı inşa etmek için uygun. Zor iş ilişkileriniz veya durumlarınız varsa, yeni bir başlangıç yapmanın tam zamanı.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün sizden duygularınızı ifade etmenizi ve yaratıcılık aktivitelerinize daha fazla zaman ayırmanızı istiyor. Romantik tema boyunca açılan kapılar, yeni başlangıçlar veya yeniden başlamalar olabilir. Bu alanlarda değişiklik yapma konusunda hevesli olabilirsiniz. Bazıları için, önümüzdeki haftalarda yeni bir romantizm ortaya çıkabilir, ancak çözülmemiş sorunlar geçmiş konulara odaklanmayı teşvik edebilir. Bugün, beyin fırtınası ve analiz yoluyla sorunları çözebilirsiniz ve duygularınızı veya duygularınızı hemen şimdi analiz etmenize yardımcı olabilir.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Aile, ev hayatı veya yaşam koşulları ve düzenlemelerle yeni bir başlangıç mümkün. Evinizin organizasyonunda veya aile üyelerinizle ilgili değişiklikler sırayla olabilir. Önümüzdeki haftalarda ve aylarda hayatınızda yeni programlar ve uzun vadeli projeler devreye girebilir. Hem aile hem de ev hayatınıza ve kariyerinize fayda sağlayacak değişiklikler yapmanın zamanı geldi. Sürecin bir kısmı, sizi ilerlemeden ve büyümeden alıkoyan bir durum veya tutumdan vazgeçmek olabilir. Önümüzdeki dönem, dikkatinizi evinize çevireceğiniz bir dönemdir.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bu günlerde diğerlerinden daha fazla dikkatinizi toparlamanız gerekiyor gibi görünüyor ve hayatınızın temposu her zamankinden daha yoğun. Yeni bir eğitime başlama veya yeni bir kariyerin yolunu açmak için belirli bir arayışı veya projeyi bitirme kararını zorlayabilir. İletişim, öğrenme ve işe gidip gelme ile yeni başlangıçlara duyulan ihtiyaç belirgin hale gelebilir. Siz dünyada biraz farklı hareket ettikçe ve kendinizi ifade etmek ve başkalarıyla bağlantı kurmak için yeni kanallar keşfettikçe yeni dünyalar açılabilir.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün yeni bir başlangıç yapmanızı veya kaynaklarınızı yönetmenin daha iyi yollarını bulmanızı teşvik ediyor. Ayrıca sizi daha iyi harcama alışkanlıklarına ve kendinize bakma yeteneğinize daha fazla inanç ve güvene yönlendirebilir. Önümüzdeki haftalarda, kaynaklarınızı oluşturmaya ve geliştirmeye odaklanacaksınız. Kazanma potansiyeliniz, takıntılarınız ve harcama alışkanlıklarınız hakkında önemli keşifler olabilir. Bugün, bazı hoş alışverişlerin tadını çıkarabilirsiniz. Doğası gereği mekanik veya entelektüel olan sorunları çözmek için iyi bir gün.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU Görüntünüzü yeniden şekillendirmek, odakta olabilir. Bu, uzun yıllardır burcunuzdaki son Güneş Tutulması, bu yüzden uygun bir tepe boşluğuna girmek için elinizden geleni yapın. Kendinizi yeniden keşfetmenin veya kendinizi yeni ve geliştirilmiş şekillerde sunmanın zamanı geldi. Rahatsızlık, sizi yeni bir başlangıç yapmaya motive edebileceğinden, bu sürecin bir parçası olabilir. Kendinizi bir dönüm noktasında veya önemli bir değişim yaşarken bulmanız muhtemeldir. Rafa kaldırdığınız hayalleri, hedefleri ve projeleri yenileyebilirsiniz.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Her şeyi beklemeye alıp, yeniden şarj olmak için kendinize daha fazla zaman ayırmanız için bir çağrı var. Geçmişe dair veya özel meselelerle başa çıkmak, artık ihtiyacınız olmayan şeyleri bırakmak ve zihinsel ve duygusal sağlığınıza katılmak için gereken motivasyon ve enerji artışını elde edebilirsiniz. Yola çıkmak için son kontrolleri yapın. Yeni girişimler özel bir konu hakkında ani bir farkındalık yaratabilir. Koşullar, dikkatinizi ruhsal ihtiyaçlarınıza ve zihinsel sağlığınıza yöneltecek şekildedir.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Şu anda yaptığınız veya düşündüğünüz değişiklikler, ilk içgüdünüz onlara direnmek olsa bile, muhtemelen güçlendirici olacaktır. Sosyal hayatınız geçen bir buçuk yılda gelişti ve şimdi özellikle belirgin hale geliyor. Yeni arkadaşlar ve ilişkiler kurmak, sizin için önemli olan gruplara katılmak ve yeni, heyecan verici planlar kurma zamanı. İnsan ilişkilerinde yükselen tansiyonu düşüren kişi olmak sizi ve karakterinizi ön plana çıkarabilir.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün bir terfi, ödül veya önemli bir dönüm noktası olabilir. İlgi odağı olabilirsiniz ya da kurallara uymanız veya hayatınızın bir alanını düzeltmeniz gerekebilir. Kariyerinizin yönü ile ilgili kararlar, ilerledikçe kesinleşecektir. Etkiniz veya otoriteniz veya hayatınızdaki otorite figürleri ile ilgili olarak hayatınızda önemli değişiklikler olabilir. Kariyer değişiklikleri yapabilir veya itibarınızda önemli bir değişiklikler meydana gelebilir.



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