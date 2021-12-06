6 - 12 Aralık 2021 haftalık burç yorumları

Merhaba. Haftanın en önemli gökyüzü etkileri hafta ortasındaki Mars Jüpiter karesi, Venüs Plüton kavuşumu ve hafta sonuna doğru yaşayacağımız Güneş Neptün kare açısı olacak. Mars Jüpiter kare açısı ve Venüs Plüton karesi için benim tahminim özellikle para piyasalarındaki yükselişe işaret ediyor olmaları. Ayrıca abartılı ve fazla özgüvenli hareketler içerisinde bulunabiliriz. Kişisel olarak Venüs Plüton karesi ikili ilişkilerdeki birtakım krizlere işaret edebilir. Eski defterlerin açılması ve hararetli tartışmalara sahne olabilir. İlişkilerdeki kopuşlara veya ciddi yenilenmelere sebep olabilir. Güneş Neptün kare açısı da oldukça tehlikeli olabilecek yanılgılara aldanmalara işaret ediyor. Otorite figürlerinin yanılgılarını da anlatıyor. Ayrıca kişisel haritalarda da hem bu açı hem haftanın geneli yapılan hareketlerde oldukça dikkat edilmesi, iki kere düşünülmesi gerekiyor.

Günlük etkilere geçecek olursak:

Pazartesi

Hafta Ay Oğlak ile yani iş ve sorumlulukların yoğunluğu ile başlıyor. Hafta ortasında kesinleşecek Venüs Plüton kavuşumunu bugün akşam saatlerinde ateşleyecek olan Ay, ikili ilişkilerde veya para konularında bir takım krizlere neden olabilir.

Salı

Ay sabah saatlerinde Oğlak burcunda devam edecek. Sorumluluklar ve iş odağı devam ediyor. Öğle saatlerinde Kova burcuna geçecek olan ay ile biraz daha entelektüel konulara odaklanacağız, bilgi, bilginin toplanması ve aktarımı önemli olacak.

Çarşamba

Kova burcunda ilerleyen ay sabah saatlerinde Satürn ile kavuşum yapacak. Bu dönemde yine sorumluluk baskısı, daha depresif durumlar, ihtiyaçlarımızın karşılanmadığı hissi ile karşı karşıya olabiliriz.

Perşembe

Haftanın rahat günlerinden. Kova burcundaki ayın Jüpiter ile kavuşumda olması özgüvenimizi artırdığı kadar abartma riskini de beraberinde getirebilir. Ay akşam saatlerinde Balık burcuna geçiyor.

Cuma

Ay Balık burcunda ilerliyor. Güneş Neptün karesi etkileri ile birlikte Ay’ın Balık burcunda olması günü oldukça kaotik, karışık bir hale getirebilir. Hayal kırıklığı olasılığını, aldanma olasılığını yükseltebilir. Fazlaca hassas ve romantik olduğumuz bir gün.

Cumartesi

Ay Balık burcunda ve bugün Neptün gezegeni ile kavuşum açısı içerisinde. Bir önceki günün etkilerinin hala devam ettiği, yanılgılara, kafa karışıklıklarına açık bir gün. Mümkünse bu günü tatile, hobilerinize ayırarak geçirebilirsiniz.

Pazar

Ay Koç burcuna geçiş yapıyor. Enerjimizin yükseldiği bir gün. Gün içerisinde Ay’ın Satürn ile yapacağı uyumlu açı ile enerjimizi disiplinli bir şekilde kanalize edebileceğiz. Dışarı aktiviteleri, spor aktiviteleri için oldukça verimli.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim…

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