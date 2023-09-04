4 Eylül - 31 Aralık 2023 Jüpiter Retrosu ve burçlara etkileri

4 Eylül itibariyle Jüpiter Boğa burcunun 15. derecesinde Retro hareketine başlayacak. Retro dönemi 31 Aralık 2023 tarihine dek sürecek. Peki Jüpiter nedir ve Retro zamanlarında neye dikkat etmemiz gerekir?

Doğum haritamızda Jüpiter

Jüpiter Güneş Sisteminde yer alan 5. gezegendir. Astrolojik olarak Yay ve Balık burcunu yönetir. Güneş’in etrafında 12 yılda döner ve bir burçta ortalama 1 yıl kalır. Bizler de 12 yılda 1 şans döngümüzü yaşarız. Aynı zamanda 12 yılda bir ilahi adalet döngüsünde yaptıklarımızın karşılığını alır, etik, ahlaklı davrandıysak şans, bereket ve mutluluğa kavuşuruz.

Jüpiter’in ismi Yunan Mitolojisinde Zeus’tur. Zeus, Tanrıların Tanrısı olarak bilinir. Olimpos’ta adaleti sağlayan, koruyucu ve yüce bir Tanrı’dır. Astrolojik olarak da; ilahi adalet ve yargı ile ilgilidir.

Babası ‘Kronos’un yuttuğu tüm çocukları kurtararak onu yenmiştir. Uranos, Kronos ve Zeus yani dede, oğul, torun arasında tek tahttan inmeyen Zeus’tur.

Zeus kura ile evrendeki yetkiler konusunda iş bölümü yapar. Kendi oğlunu dahi bu görev dağılımında kayırmaz ve suçlu olduğu için oğlunun ölümünü engellemez. Çünkü ilahi sistemdeki düzeni bozmak istemez. Bu yüzden Jupiter adalet ve yargı ile ilgilidir. Doğum haritamızda; adalet, ahlak, yargı ve etikle bağlantısı vardır.

Jüpiter gezegeni tıpkı Güneş sisteminin en büyük gezegeni olduğu gibi doğum haritamızda bulunduğu alanı ve enerjiyi büyüten, genişleten etkilere sahiptir. Onu doğru kullandığımızda güzel ve iyi olanı, şansı, aşkı, bereketi, bolluğu büyütüp çoğaltabiliriz. Jüpiter’in bulunduğu yer karmik görevlerimizi nasıl hafifleterek kolaylaştıracağımızı, kadersel potansiyellerimizdeki güzellikleri nasıl açığa çıkartabileceğimizi gösterir.

Yaşadıklarımıza anlam verdiğimiz, bize katkı ve hediyelerini görerek ufkumuzu genişlettiğimiz alan, Jüpiter’in yerleştiği ev ve burçla ilgilidir. Aynı zamanda ufkumuzu genişletmeye, derinleşmeye, ilahi olanla bağ kurmamıza alan açan; eğitim, din, manevi alanlar, uzak seyahatler ve kültürler ile de bağlantılıdır.

Jüpiter aynı zamanda Dünyamızı manyetik etkisiyle astreoit ve diğer gök cisimlerini kendine çekerek korur. Bu nedenle doğum haritamızda koruyucu etkiye sahiptir. Haritasında Jüpiter’i baskın olan kişiler; bilgiye açıktır, adildir, ufku geniştir, farkındalık yaratırlar. Gezmeyi severler, pozitiflerdir, yaşam sevinciyle doludurlar, merhametlidirler, soylu bir duruşları vardır, derin bir felsefi görüşleri vardır, yabancı dili kolay öğrenirler, eğitmen, gezgin, din adamı, avukat, dil eğitmeni olabilirler.

Jüpiter Retrosu

Jüpiter Retro döngüsüne geçtiğinde onun temsil ettiği; büyüme, genişleme, hayata anlam katma enerjisi içe döner. Bu dönemlerde iç anlayışımızı genişletmeye, inandıklarımızı sorgulamaya, yeni bir yaşam felsefesi oluşturmaya başlarız. Bu süreçte haksızlıklar veya etik olmayan olaylar deneyimleyerek, bu konulara nasıl yaklaştığımızla ilgili bir deneyimden geçeriz. Toplumların gelenekleri, ahlak anlayışı da testten geçer. Daha yargılayıcı veya bildiklerimizde daha katı yaklaşımlar sergileme eğiliminde olabiliriz. Kişiler ve toplumlar var olan inanç ve felsefeyi yenilemek ve bütünleşmek için çatışmalar yaşarlar.

Jüpiter Boğa Retrosu döneminde; kazançlar, ekonomi, borsa, dini yerler, beslenme, barınma, tarım, arsa, toprak, ev, eğitim, hukuk, yatırımlar, yurt dışı bağlantıları, ticaret, yatırım, iş büyütme gibi konularda gözden geçirme gündemleri ve problemler yaşayabiliriz. Ev ve arsa fiyatlarında retronun bitişi ile 2024 yılının ilk yarısında kısa süreli düşüş yaşanabilir. Ancak ekonomik anlamda en sert süreçler Kasım ayında yaşanacaktır.

Bu dönemde; yeni yatırımlar ve iş büyütme ile ilgili konulara yönelmektense var olan yatırımlar yenilenmeli, var olan işle ilgili geçmiş konular gözden geçirilmelidir.

Bu süreçte Ocak 2024’e dek; son 2 yıldır yaptığımız yatırımların karşılığını aldığımız süreçlerden geçeceğiz. Neye emek verdiysek onun büyüdüğünü göreceğiz. Finans, ev, toprak, borsa, iş, aşk, kendimize katkı olduğumuz alanlar, eğitim gibi konularda çabalarımızın karşılığını alacağız. Yatırımlarımızın değerlendiğine şahit olacağız. Aynı zamanda şükürde olmamız için sahip olduğumuz güzelliklerin, değerlerimizin, ürettiklerimizin, kazançlarımızın varken kıymetini bilip bilmediğimizi anladığımız süreçlerden geçeceğiz.

Bu dönemde aynı zamanda şayet yalnızca dünyevi kaygılar için çalışıyorsak, içsel tatminimiz yoksa, kendimizi kaybolmuş hissedebiliriz. Çünkü Jüpiter, hayata anlam katmakla ilgilidir. Ve hayatın anlamı, hiçbir şeyin satın alamayacağı deneyimlerimizde, hayallerimizde, inançlarımızda, yaşam felsefemizde gizlidir.

Gerçekten neyin değerli olduğunu anladığımız, içsel bilgeliğimize kavuştuğumuz, yolun kendimize çıktığı bir döngü olması dileğiyle!

Sevgilerimle,

İnci Gücen

Altair Astroloji

@incininyildizi