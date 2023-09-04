4 - 10 Eylül 2023 haftalık burç yorumları

Esenlikler. Bu hafta gezegenlerin yön değiştirmeleri açısından çok aktif fakat açısal etkileşimler açısından da çok rölanti bir hafta olacak. Güneş ve Merkür’ün birlikte Jüpiter ile uyumlu etkileşimi sözkonusu. Bu da oldukça şanslı, iyimser, eğitim konularını güçlendiren, fırsatları ayağımıza getiren, özgüveni yüksek bir hafta olduğuna işaret ediyor.

Bunun dışında Venüs’ün artık ileri harekete başladığını görüyoruz ki bu da karşılıklı yapılan işler, ortaklıklar, sosyal ilişkiler ve ikili ilişkiler açısından oldukça iyi bir gelişme. Çünkü retro harekette bu konular biraz baskılanıyordu. Yine de uyarmak isterim ki retro hareket bittikten sonra gezegenler bir süre durağan kalır. Bu da temsil ettiği konuların birdenbire hızlı ilerlemeye başlamadığı, yavaş yavaş hızlandığı anlamına gelir.

Jüpiter ise geri harekete başlayacak ki bu da topluma entegre olduğumuz bilişsel konuların, örneğin geliştirdiğimiz vizyon, hayat görüşü, inanç, felsefe gibi konuların devamlılığını, öğrenmeyi ve deneyimlemeyi biraz daha yavaşlatan bir sürece girdiğimiz anlamına geliyor. Ayrıca somut olarak dünya genelinde yolculuklar, seyahatler, eğitim, yabancılarla ilgili konular, uluslararası konuları da biraz yavaşlatabilir, bazı konuları tekrar gözden geçirme gereksinimi oluşturabilir.

Günlük etkilere geçecek olursak;

Pazartesi

Ay Boğa burcunda haftaya başlıyoruz. Gün içerisinde Satürn ile olan uyumlu açı ve Boğa’nın sabrı ve düzenliliği bir araya geldiğinde bugün oldukça sorumluluk ağırlıklı ve disiplinli bir gün bizleri bekliyor.

Salı

Ay Boğa burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün düne göre çok farklı. Ay Jüpiter ve Uranüs arasına giriyor. Oldukça değişik, özgüvenli, şanslı, kendimizi ifademizin de güçlü olduğu bir gün çünkü Ay Güneş ve Merkür’e de uyumlu açı yapıyor. Haftanın en güzel günü. Değerlendirilebilir.

Çarşamba

Ay İkizler burcuna geçiş yapıyor. İletişim ağırlıklı bir gün. Ayrıca bugün duygusal derinliğimiz ve sezgilerimiz de güçlü. Bugün de fena bir gün değil.

Perşembe

Ay İkizler burcunda. Venüs ile uyumlu açıda bir gün. Sosyal açıdan verimli, tatlı dilli ve politiğiz. Fakat Güneş ve Merkür ile de bir uyumsuzluk var. Bugün hem uyumlu hem uyumsuz diyebilirim. Oldukça ilginç bir gün. Anlaşmazlıklar tatlıya bağlanacak gibi kısa bir yorum yapabilirim bu ikilemli etkiye.

Cuma

Ay Sabah saatlerinde Yengeç burcuna geçiyor. Ay Yengeçte güçlüdür ve duygusaldır. Mars ile uyumsuz Satürn ile uyumlu açıda. Hem gergin hem de olgun bir gün. Dündekine benzer bir ikilem sözkonusu. Gerginliklerimizi de olgunlukla çözebileceğiz.

Cumartesi

Ay Yengeç burcunda ilerlemesine devam ediyor. Bugün de oldukça güzel. Gün içerisinde Güneş ve Jüpiter ile uyumlu açı yapacak olan ay günü ifadesi güçlü, şanslı, özgüvenli bir hale getiriyor. Bugünü de değerlendirmenizi tavsiye ederim.

Pazar

Ay Yengeç burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Hafta sonu sevdiklerimize ve ailemize odaklıyız. Fakat bugün biraz krizli geçebilir çünkü Ay Plüton karşıtlığı var. Duygusal açıdan yüksek oktavlı ve romantik bir gün de bizi bekliyor. Biraz sogrulayıcı, biraz kıskanç, biraz romantik. Sevgiler.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim...

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