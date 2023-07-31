31 Temmuz - 6 Ağustos 2023 haftalık burç yorumları

Esenlikler... Bu hafta gökyüzü çok hareketli sayılmasa da önemli astrolojik etkiler mevcut. Öncelikle Mars Jüpiter uyumlu açısı haftaya başarılı bir başlangıç, başarı vaadeden bir girişim, şanslı bir durum ile başlamamıza sebep olabilir. Yine de fazla iyimser olmamaya gayret göstermek lazım zira abartılı tepkilere de yol açabilir, gerginlik oluşturan durumlar varsa bunu aniden yükseltebilir.

Ayrıca Plüton’un Ay düğümlere karesi bu hafta gerçekleşecek. Bu hafta krizli, sonuçları kadersel ve uzun vadeli olan olaylara gebe olacak bir hafta gibi görünüyor. Belirleyici bir hafta olabilir.

Son olarak da Merkür Satürn karşıtlığı yaşayacağız. Bu açı da iletişimde bazı engeller, alınması gereken sorumluluklar, zihinin fazla yüklenmesi hali, iş yükü, kötümser düşünceler olarak ortaya çıkabilir.

Günlük astrolojik etkiler

31 Temmuz 2023, Pazartesi

Ay Oğlak burcunda haftaya başlıyoruz. Ay Uranüs ile uyumlu açı içerisinde olacak. Oğlak gelenekselliğinin pek de olmadığı bir hafta. Hem değişikliklere açığız, yeni fikirlerimiz var, hem de o fikirleri somutlaştırabilen, disiplinli bir yapıdayız.

1 Ağustos 2023, Salı

Ay Kova burcuna geçiş yapıyor. Gün içerisinde çok açısal etkileşimi olmayacak. Kova burcunda genelde entelektüel eğilim artar, biraz daha değişik olana ve farklı olana meylederiz. Sosyalliğimizin de artabileceği bir gün.

2 Ağustos 2023, Çarşamba

Ay Kova burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde, modern astrolojide Kova burcu yöneticisi olarak kabul edilen Uranüs ile sert bir etkileşime girecek. Bu; günü çok fazla isyankar, çok değişken, çok hareketli kılabilir. Bugün marjinalliğimiz de oldukça yüksek.

3 Ağustos 2023, Perşembe

Ay Balık burcuna geçiş yapıyor. Bugün daha duygusal ve hassas olduğumuz bir gün. Fakat Ay gün içerisinde Satürn ile kavuşum açısı yapıyor. Hassas olmamıza rağmen hayatın sert gerçeklikleri, sorumlulukları da gözümüzün önünde. Haftanın zor günlerinden.

4 Ağustos 2023, Cuma

Ay Balık burcundaki ilerlelemesine devam ediyor. Bugün çok yaratıcı bir gün. Sürprizlere açık. Ay Uranüs ile uyumlu Neptün ile de kavuşum açısı içerisine girecek. Hassaslığımız bugün üst düzeyde.

5 Ağustos 2023, Cumartesi

Ay Koç burcuna geçiş yapıyor. Gün içerisinde çokça açı yapmayacak olan Ay koç burcunda enerjik, spontan, girişken. Dışarı aktiviteleri için güzel bir gün.

6 Ağustos 2023, Pazar

Ay Koç burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Aktif ve enerjik bir gün daha. Bugün Ay’ın Venüs ile de uyumlu açısı var. Sosyal aktiviteler, ikili ilişkiler açısından pozitif etkilere sahip güzel bir gün.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim.

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