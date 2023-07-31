31 Temmuz - 6 Ağustos 2023 haftalık burç yorumları

Korhan Kılınçkaya, 31 Temmuz - 6 Ağustos 2023 haftasında gerçekleşecek astrolojik olayları ve bunların Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcuna etkilerini yazdı.

31 Temmuz - 6 Ağustos 2023 haftalık burç yorumları
Astroloji
Giriş: 31 Temmuz 2023 11:00
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Esenlikler... Bu hafta gökyüzü çok hareketli sayılmasa da önemli astrolojik etkiler mevcut. Öncelikle Mars Jüpiter uyumlu açısı haftaya başarılı bir başlangıç, başarı vaadeden bir girişim, şanslı bir durum ile başlamamıza sebep olabilir. Yine de fazla iyimser olmamaya gayret göstermek lazım zira abartılı tepkilere de yol açabilir, gerginlik oluşturan durumlar varsa bunu aniden yükseltebilir.


Ayrıca Plüton’un Ay düğümlere karesi bu hafta gerçekleşecek. Bu hafta krizli, sonuçları kadersel ve uzun vadeli olan olaylara gebe olacak bir hafta gibi görünüyor. Belirleyici bir hafta olabilir.


Son olarak da Merkür Satürn karşıtlığı yaşayacağız. Bu açı da iletişimde bazı engeller, alınması gereken sorumluluklar, zihinin fazla yüklenmesi hali, iş yükü, kötümser düşünceler olarak ortaya çıkabilir.


Günlük astrolojik etkiler


31 Temmuz 2023, Pazartesi

Ay Oğlak burcunda haftaya başlıyoruz. Ay Uranüs ile uyumlu açı içerisinde olacak. Oğlak gelenekselliğinin pek de olmadığı bir hafta. Hem değişikliklere açığız, yeni fikirlerimiz var, hem de o fikirleri somutlaştırabilen, disiplinli bir yapıdayız.


1 Ağustos 2023, Salı

Ay Kova burcuna geçiş yapıyor. Gün içerisinde çok açısal etkileşimi olmayacak. Kova burcunda genelde entelektüel eğilim artar, biraz daha değişik olana ve farklı olana meylederiz. Sosyalliğimizin de artabileceği bir gün.


2 Ağustos 2023, Çarşamba

Ay Kova burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde, modern astrolojide Kova burcu yöneticisi olarak kabul edilen Uranüs ile sert bir etkileşime girecek. Bu; günü çok fazla isyankar, çok değişken, çok hareketli kılabilir. Bugün marjinalliğimiz de oldukça yüksek.


3 Ağustos 2023, Perşembe

Ay Balık burcuna geçiş yapıyor. Bugün daha duygusal ve hassas olduğumuz bir gün. Fakat Ay gün içerisinde Satürn ile kavuşum açısı yapıyor. Hassas olmamıza rağmen hayatın sert gerçeklikleri, sorumlulukları da gözümüzün önünde. Haftanın zor günlerinden.


4 Ağustos 2023, Cuma

Ay Balık burcundaki ilerlelemesine devam ediyor. Bugün çok yaratıcı bir gün. Sürprizlere açık. Ay Uranüs ile uyumlu Neptün ile de kavuşum açısı içerisine girecek. Hassaslığımız bugün üst düzeyde.


5 Ağustos 2023, Cumartesi

Ay Koç burcuna geçiş yapıyor. Gün içerisinde çokça açı yapmayacak olan Ay koç burcunda enerjik, spontan, girişken. Dışarı aktiviteleri için güzel bir gün.


6 Ağustos 2023, Pazar

Ay Koç burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Aktif ve enerjik bir gün daha. Bugün Ay’ın Venüs ile de uyumlu açısı var. Sosyal aktiviteler, ikili ilişkiler açısından pozitif etkilere sahip güzel bir gün.


Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim.


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Günlük burç yorumları: 31 Temmuz Pazartesi

31 Temmuz 2023 Pazartesi, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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Bugün kendinizi ekstra yaratıcı hissetmeniz mümkün. Flört etmek, yaratıcı projeler üzerinde çalışmak veya kendinizi şımartmak için harika bir gün. Rahat olmayı unutmayın, bu tamamen işleri doğal akışına bırakmakla ilgili. Keyifli bir ruh haline ulaştıktan sonra odak noktanız hayatınızı düzene sokmaya kayabilir. Bu, üretken olmak ve ciddi ilerlemeler kaydetmek için yapmak için harika bir zaman olabilir. İşlerinizi organize edin, olumlu alışkanlıklar edinin ve hayata pratik bir yaklaşım benimseyin. Bu zaman büyük duygularınızı ifade etmek için harika bir fırsattır ve daha derin, daha tutkulu ilişkilere yol açabilir.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Koç, günün ilk yarısında bir ilişki, aşk sorunu veya para meseleleri konusunda kafanız karışabilir ve güvenilir cevaplar bulamayabilirsiniz. Konsantrasyon ve güveni engelleyen daha derin meselelerle temas halinde değilseniz, küçük şeylerin zihninizi bulandırma olasılığı yüksektir. Nitekim iş ve yükümlülükler konusunda çok daha netsiniz ve bu iyi hissettiriyor. Gün ilerledikçe, doğal olarak pratik önceliklerinize odaklanmanız gerekir. Hedeflerinizle ilgilenmek doğru ve hatta zevkli geliyor. Hedefleriniz ve neyi başarmak istediğiniz konusunda daha güçlü bir anlayışla, kendinize güveniniz artar.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Günün ilk yarısında bir durumu yargılamak zor olabilir ve olayları işlemek için kendinize fazladan zaman tanımak en iyisidir. Nitekim gün ilerledikçe cevaplar için beklemeye sabrınız kalmayabilir. Kendinize daha çok güveniyorsunuz ve çeşitli kanallar aracılığıyla kendinizi tatmin edici şekillerde ifade etmeniz kolaylaşıyor. İnsanlar ve şartlar çoğunlukla size istediğinizi yapma özgürlüğü tanır. Gün sizde oldukça büyük bir özgüven ve iyimserlik uyandırır. Düşüncelerinizi ve bilginizi başkalarıyla paylaşmak için iyi bir enerji sizinle. Başkalarına karşı doğal yaklaşımınız sevecen ve olumlu geri bildirimler alıyor. İlerleme, büyüme ve çeşitlilik ihtiyacınızı beslemek istiyorsunuz.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU Günün ilk yarısında birilerine ve hatta hedeflerinize biraz ayak uydurmuş hissedebilirsiniz sevgili İkizler. Aslında sizi yararlı düzenlemeler yapmaya motive ettiğinden, biraz rahatsızlık yararınıza olabilir. Gün ilerledikçe, özellikle kişisel hayatınız ve iç dünyanız daha güçlüyken, her şey daha net ve anlaşılır hale gelir. Gözlem ve strateji size çok yardımcı olur ancak aynı zamanda bir şeyleri gerçekleştirme havasındasınız. Duygusal bir atılım olabilir veya yakın bir ilişki yeni bir bağlanma düzeyine ulaşabilir. Gün size enerjik bir destek sunar, içgüdülerinizle temas halinde hissetmenize yardımcı olur ve kendinizi ifade etmeyi teşvik eder. Dürüst bir yaklaşım en doğru sonucu verir.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Günün ilk yarısında, bazı boş zamanlar veya rahatsızlıklar sizi bazı değişiklikler yapmaya motive edebilir. Nitekim duygusal olarak zorlayıcı bir durumu okumak zordur ve geçici olarak sonuç çıkarmaktan kaçınmak daha iyi olabilir. Gün ilerledikçe kafanız daha netleşir ve işlerin istediğiniz gibi gitmesini beklemek istemezsiniz, bir şeylerin olmasını sağlamayı tercih edersiniz. Aynı zamanda, başkalarıyla birçok yönden iyi geçinme becerinizin, günün başarısını belirlediğini göreceksiniz. İnsanlar sizi destekleme eğilimindedir. Karşılıklı yarar sağlayan durumlar güçlü bir şekilde hayatınıza yön verici olabilir. Başkalarıyla bağlantı kurmak ve ortak etkinliklerden keyif almak için iyi bir zaman.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Aslan, günün ilk yarısında belirli bir plana veya stratejiye karar vermekte zorlanabilirsiniz. Bir konuda ikilemde olabilirsiniz ancak bu geçicidir ve sizi bir hedefe giden daha iyi bir yol keşfetmeye yetecek kadar yavaşlatabilir. Gün ilerledikçe, önceliklerinizi belirlemeniz ve bunlara odaklanmanız daha kolay olur. İnsanlarla olumlu bağlantılar ve maddi konular için iyi bir enerji sizinle. Hedeflerinizle ilgilenmekten veya hayatınızın ayrıntılarını yönetmekten hoşlanacaksınız. Kişisel gelişim çabalarınız için kendinizi daha güçlü hissedebilir veya günlük yaşamınızda ve rutinlerinizde nelerin iyileştirilmesi gerektiğini daha net görebilirsiniz.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Başak, günün ilk yarısında odaklanmak zor olabilir, çünkü kendinizi boşlukta hissedebilir veya daha fazla bilgi bekleyebilirsiniz. Hayatınızdaki birinin arkadaşlığını isteyip istemediğiniz şimdi bir soru olabilir. Nitekim gün ilerledikçe, ne istediğinizi bilmek ve gerekirse başkalarıyla işbirliği yapmak çok daha kolay. Aslında, kişisel düzeyde kendinizi oldukça rahat hissedebilirsiniz, bu da kendinizi daha akıcı ve kendinden emin bir şekilde ifade etmenize yol açar. Diğerleri benzersiz bakış açınızı takdir ediyor. Kalbinizin veya tutkunuzun peşinden gitmek isteyebilirsiniz ve bunu yaparken kendinizi biraz daha cesur hissedersiniz. Ayrıca normalden daha fazla romantik ilgi görebilirsiniz.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Terazi, günün ilk yarısında özellikle romantik hayatınızdaki bazı durumları anlamak zor olabilir. Geçici olarak, içgüdülerinizle temas halinde hissetmeyebilirsiniz. Alternatifler arasında seçim yapmadan önce daha fazla zamana ihtiyacınız olabilir. Nitekim gün daha net ve olumlu eylem arzusuyla ilerliyor. İç dünyanızla ilgilenmek veya sevdiğiniz biriyle bağ kurmak için iyi bir zaman. İhtiyaçlarınızı ve duygularınızı daha iyi anladığınızda, ilişkileriniz gelişir. Ev işlerinin ötesinde bir şeyler hissetmek de tatmin edici olabilir. İster yuvanızı düzenleyin, ister içsel ihtiyaçlarınızı karşılayın, kendimize vakit ayırın.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Akrep, günün ilk yarısında kendini pek iyi hissetmeyebilirsiniz ve yenilenme ihtiyacı görmezden gelinemez. Algılarınıza geçici olarak güvenmek kolay değildir ama gün daha net ve güvenli bir yere varabilir. Arkadaşlarla bir şeyler paylaşmak ve bağlantı kurmak çok tatmin edici ve hatta üretken olabilir. Olaylara sadık ve olumlu bir bakış açısıyla bakıyorsunuz ve çekiciliğiniz artıyor. Mutluluk hedeflerinizi takip etmek ve gelecekteki projeleri planlamak için de büyük bir istek duyabilirsiniz. Gün artık idealizminizi ortaya çıkarma veya sizi uzanıp bir bağlantı kurmaya motive etme eğilimindedir.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Yay, günün ilk yarısı bir durumu anlamak için küçük engeller üretebilir. Sonuç çıkarmadan önce resmin tamamını göremeyebileceğinizi düşünün. Gün ilerledikçe motivasyonlar daha da netleşiyor. Duygusal karmaşa artıyor ancak siz aynı zamanda işleri halletmekle de ilgileniyorsunuz. Rutinlerinizde veya sağlıklı yaşam arayışlarınızda benzersiz bir keyif bulabilirsiniz. İş, kariyer ve para ile ilgili faaliyetler özellikle lehtedir. Sizi en rahat hissettiren şeylere daha fazla dikkat eder ve onlara özel bir özen gösterirsiniz. Önceliklerinize odaklanabilmeniz için endişelerinizi bir kenara bırakmanız size daha kolay gelir.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Oğlak, günün ilk yarısında içgüdülerinize veya algılarınıza güvenmeniz pek mümkün değil ancak gün ilerledikçe, özellikle odaklanacak bir hedefiniz varsa, hayat daha net hissettirir. Aslında gün ilerledikçe kendinizi ifade etmek için rahat bir zaman olabilir. Muhtemel küçük yanlış anlamalara rağmen, kendinize gelirsiniz. Sözler, şu anda sevginizi göstermek için yapılan eylemler kadar başarılı olmayabilir. Geçmişin zor unsurlarını, suçluluk duygusunu veya endişeyi arkanızda bırakmanın daha kolay olduğunu hissedebilirsiniz. Tüm gün duygularınız yüzeye çok yakın akıyor. Son zamanlardaki zihinsel gerilim ve baskı, bugün mizahla veya yatıştırıcı bir dikkat dağıtmayla hafifletilebilir.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Kova, günün ilk yarısında durumları net bir şekilde görmek zordur, özellikle de bir konuya çok yakınsanız. Sezginize güvenmek geçici olarak daha karmaşıktır. Gün ilerledikçe, işler daha basit bir hale geliyor. Her zamankinden biraz daha fazla heyecanlı oluyorsunuz ancak bu tam da sizi yansıtıyor ve kişisel hayatınıza, ailenize, yakın ilişkinize veya özel zamanınıza daha fazla dikkat etmek için harika bir durumdasınız. Neyde ısrarcı olacağınız ve ne konuda vazgeçmeniz gerektiği hakkında daha net bir fikriniz var. Mahremiyette veya kendinizi odak merkezinden uzaklaştırdığınızda daha üretken görünüyorsunuz.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Balıklar, günün ilk yarısında kendinizi bir konu hakkında kararsız veya kararsız hissedebilirsiniz ve bu da ilerlemenizi zorlaştırabilir. Bu sabah bir yanlış anlaşılma veya bozulan bir ilişki söz konusu olabilirken, ilerleyen saatlerde gün genellikle sosyal hayatınız için uygundur. Kendiniz olma konusunda daha özgür hissediyorsunuz ve bunun nedeni, başkalarının size eskisi kadar baskı uygulamaması ya da sizin artık bu durumu kabul etmemeniz olabilir. Kendi eylemleriniz ve fikirlerinizle doğal olarak başkalarını iyileştirmeye yönlendirebilirsiniz.



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