30 Aralık Yengeç Dolunay’ı bizi nasıl etkileyecek?

Merhaba, 30 Aralık 2020 İstanbul saatiyle sabah 06.28’de Yengeç burcunda bir Dolunay gerçekleşecek. Her şeyden önce Ay, Yengeç burcundayken en güçlü olduğu durumdadır ve doğasının özelliklerini belirgin şekilde ifade eder. Hem Ay hem Yengeç burcu duygularla alakalıdır. Sevdiklerimiz, vatanımız, evimiz, ailemiz, ebeveynlerimiz, çocuklarımız, anılarımız, geleneklerimiz 30 Aralık’tan bir süre öncesinden başlayarak Ocak ayının ilk dönemi ve bir sonraki Yeniay’a kadar oldukça vurgulu bir şekilde ortaya çıkacak.

An haritasını incelediğimizde yükselen burç Yay ve yükselen burçta Venüs gezegeni bulunmakta. Ayrıca Dolunay derecesi an haritasının 7. Evine düşüyor. Yani bu duygusal güvenlik konuları ikili ilişkiler ve evlilik gibi konuları da kapsıyor. Açığa çıkan duygularımız hem ailevi hem de ikili ilişkilerimizde bir dönemin sonuçlanmasına yol açabilir. Ayrılıklar yaşanabilir, sevgililik dönemi kapanıp evlilik dönemine girilebilir veya tıkanmış konular sonuca varabilir.

Dolunay derecesi MIRZAM ve ALHENA sabit yıldızları ile kavuşum açısı içerisinde. MIRZAM “mesajcı, söylenecek sözü olan” ve ALHENA “misyonu olan” anlamına geliyor. Yani ortaya çıkan duygularımız bir amaca hizmet ediyor ve mesajlar barındırıyor. Dolunay derecesine açı yapan Uranüs bu sonuçlanmaların içerisinde ani ve sürprizli durumlara da işaret ediyor.

Yükselen burçlar üzerinden değerlendirecek olursak:

Yükselen Koç

Aile, özel hayatımız, ebeveynler ve evimiz ile ilgili konular gündeme gelecek. Ayrıca uzak akrabalar, eşin akrabaları veya kardeşleri, yabancılarla ilgili konular veya seyahat konuları da gündeme gelebilir.

Yükselen Boğa

Akrabalar ve kardeşler konuları ile birlikte imzalar, sözleşmeler, kısa yolculuklar konuları gündemde olacak. Ayrıca borçlar, alacak verecek konuları ve eşin gelirleri de vurgulanacak.

Yükselen İkizler

İkili ilişkiler ve evlilik konuları ile birlikte sahip olduklarınız, finansal kaynaklarınız bu dönemin konuları dâhilinde.

Yükselen Yengeç

Fiziksel görünüşünüz, sağlığınız, duygularınız, eviniz ve aileniz ile ilgili konular sizin için de bu dönemin önemli konuları arasında. Ayrıca günlük işler, yapmak zorunda olduğunuz, sorumluluk aldığınız konular da bu dönem meşguliyetiniz olabilir.

Yükselen Aslan

Bu dönemde biraz daha izole ve kapalı kalmayı tercih edebilirsiniz. Bilinçaltında açığa çıkmış bazı duyguları dönüştürmek ve sonuçlandırmak isteyebilirsiniz. Bu konular aşk hayatınızı ve varsa çocuklarla ilgili konuları da kapsıyor.

Yükselen Başak

Arkadaşlarınız, içinde bulunduğunuz, duygusal bağ kurduğunuz gruplar ve gelecekle ilgili idealleriniz, duygusal beklentileriniz bu dönemde vurgulanıyor olacak.

Yükselen Terazi

İşiniz, kariyeriniz ve başarılı olmak istediğiniz konular, işinizle ilgili performansınız bu dönem vurgulanacak konular arasında. Ayrıca kardeşleriniz ve akrabalarınız, imzalar, yazılar, yayınlar, eğitim de dönemin belirgin konuları arasında.

Yükselen Akrep

Yayıncılık, akademik eğitim, öğretmenlik gibi konularla birlikte eşin akrabaları veya uzak akrabalarla ilgili konular sizin için de söz konusu konular arasında. Ayrıca finansal kaynaklarınız ile ilgili olumlu gelişmeler yaşayabilir, yeni bir projeye başlayabilir veya gelirinizde artış olabilir.

Yükselen Yay

Borçlar, alacak verecek, kredi, sigorta, davalar gibi konular gündeme gelebilir. Ailenin ve eşin gelirleri, miras konuları da vurgulanacak. Görünüşünüz ve sağlığınızla ilgili yeni bir rutine başlamak veya değişiklikler yapmak konusunda uygun bir zaman.

Yükselen Oğlak

İkili ilişkiler ve evliliğinizle ilgili konular gündeme gelecek. İlişkilerdeki duygusal ihtiyaçlarınız ve hassasiyetleriniz konusu vurgulanacak ve açığa çıkan birtakım duygular Dolunay’ın genel konularında olduğu gibi sonuçlanmalara yol açabilir. Bu etkiyi en yoğun yaşayan yükselen oğlaklar olacak.

Yükselen Kova

Sağlık, günlük rutin işler, sorumluluk aldığınız konular ve iş arkadaşlarınız, iş ortamınız gibi konular önem kazanacak. Ayrıca proje grupları, arkadaşlarınız ve kariyerinizden elde ettiğiniz gelirler de gündeme gelecek.

Yükselen Balık

Aşk ilişkileriniz, flörtleriniz, varsa çocuklarınız, spor ve egzersiz konularının vurgulandığı, yaratıcılığınızı ortaya koyduğunuz bir dönem olacak. Aşk ilişkilerinizdeki duygusal ihtiyaçlarınız ön plana çıkabilir. Ayrıca toplum önüne çıkmak, sahnede olmak, iş ve kariyer konuları için de olumlu bir zaman dilimi.