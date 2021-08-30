30 Ağustos - 5 Eylül 2021 haftalık burç yorumları

Merhaba. Bu haftanın en önemli astrolojik açısı Mars’ın pazartesi günü kesinleşecek olan Neptün ile karşıtlığı olacak. Bu oldukça aldatıcı, yön kaybettirici bir açı olarak bilinir. Hedeflerimiz doğrultusunda ilerlememizi engeller, negatif düşüncelere veya kurduğumuz abartılı hayaller sonucu hayal kırıklıklarına yol açabilir. Ayrıca yapılmaması gereken alınganlıklar ve tepkiler, yanlış anlamalar/anlaşılmalar, sakarlıklar, kazalar, hırsızlık gibi nahoş konular da bu açının etkisinde olabilir. Su ile ilgili konularda da dikkatli olunması gereken bir zaman zira su basması, sel gibi konular da gündeme gelebilir.

Haftanın bir diğer etkisi Merkür’ün hafta sonuna doğru Satürn ile gireceği uyumlu kontakt olacak. Bu da zihinsel disiplinimizi ve çalışkanlığımızı artırıcı bir etki. Kafası karışık başlayan hafta daha berrak bir zihin ile kapanacak.

Günlük etkilere geçecek olursak

Pazartesi

Ay, İkizler burcunda haftaya başlıyoruz. Gün içerisinde Başak burcundaki Güneş ile kare açı yapacak olan ay ailemizle veya ikili ilişkilerimizle birtakım anlaşmazlıklara sebep olabilir. Mars Neptün karşıtlığının da kesinleşeceğini düşünürsek haftanın en dikkat edilmesi gereken günü.

Salı

Ay, İkizler burcundaki ilerlemesine devam ederken gün içerisinde Mars ile zorlayıcı, Venüs ile yumuşak bir açı içerisine giriyor. Bugün hem uyumlu hem gergin hem sakin hem eğlenceli bir gün diyebiliriz. Eğer anlaşmazlıklara karşı farkında olursak güzel bir gün geçirebiliriz.

Çarşamba

Ay, Yengeç burcuna geçiş yapıyor. Gün içerisinde Ay’ın Merkür ile yapacağı kare açı ile hafta başından beri kurtulamadığımız anlaşmazlık, kendini ifade problemi ve yanlış anlama/anlaşılma olasılığı devam eden bir gün.

Perşembe

Ay, Yengeç burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Haftanın en olumlu etkiler taşıyan günü. Ay’ın Güneş ve Uranüs ile yapacağı olumlu açı ile yaratıcılığımızı daha çok kullandığımız, karşı cinsle iyi anlaştığımız eğlenceli bir gün.

Cuma

Ay, Yengeç burcundaki ilerlemesine devam ederken Mars ile uyumlu bir açı gerçekleştirecek, bu da haftanın daha enerjik, açık hava aktiviteleri için, spor için olumlu bir gün olduğunu gösteriyor. Akşam saatlerinde Plüton ile gergin irtibat kuracak olan ay için kıskançlık, güç savaşları gibi konular’a sahne olabilir. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise Ay Aslan burcuna geçecek.

Cumartesi

Aslan burcundaki Ay ile hafta sonunu daha eğlenceli geçirebiliriz. Gün içerisinde olumlu etkileşimlerde bulunacak olan ay kendimizi ifade gücümüzü, sözel becerilerimizi artıracak, duygularımızı ifademizi kolaylaştıracak.

Pazar

Haftanın güzel günlerinden. Aslan burcundaki Ay, Terazi burcundaki Venüs ile olumlu açı gerçekleştirerek ikili ilişkiler için harika bir zamanlama yaratıyor. Bugünü ikili ilişkilerde, romantizm konularında değerlendirebiliriz.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim…

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