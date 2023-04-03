3 - 9 Nisan 2023 haftalık burç yorumları

Esenlikler, bu hafta Merkür’ün çok fazla açısı var. Ayrıca 6 Nisan’da bir Terazi Dolunay’ı var ona ayrı bir yazıda değineceğim. Merkür Boğa burcuna geçerek haftaya başlıyoruz. İletişimimiz biraz daha somut kanıtlara, finansal konulara, güvenlik konularına odaklanıyor ve yavaşlıyor. Merkür pazartesi günü Plüton ile bir kare açı gerçekleştirecek. Bu da gerginlik, huzursuzluk, derine inme, odaklanma fakat kurcalama ve manipüle etmekle alakalı bir açıdır. Hafta ortasında Merkür Satürn ile uyumlu açı içerisine girecek, bu da zihinsel odaklanmamızı, disiplinimizi, sorumluluklarımızı artıracak, işlerimiz konusunda daha efektif olacağız.

Hafta sonunda da Merkür Mars ile uyumlu açı yapacak. Bu da Boğa’da yavaşlayan zihnimizi hızlandıracak ve iletişimsel cesaretimizi artıracak. Önemli iletişimleri hafta ortası ve sonuna doğru getirirsek haftayı verimli kullanmış olabiliriz.

Günlük etkilere geçecek olursak

Pazartesi

Ay, Başak burcunda haftaya başlıyoruz. İşler ve sorumlulukların daha çok gündemde olduğu bir gün. Diyet gibi konular da vurgulu, bugün sağlığımıza daha çok odaklandığımız başlangıçlar yapabiliriz.

Salı

Ay, Başak burcunda ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Ay Venüs ile uyumlu etkileşimde. İş ve sorumluluklar kadar ikili ilişkilerde de uyumlu bir gün olacak.

Çarşamba

Ay, Terazi burcuna geçiş yapıyor. İkili ilişkilere odaklandığımız bir gün olabilir fakat bu konularda tartışmalara dikkat etmek gerekli çünkü Ay ve Mars arasında gergin bir açı var. Alınganlıklara dikkat etmek gerekli.

Perşembe

Ay, Terazi burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Dolunay günü. Ay Gün içerisinde Güneş ve Jüpiter ile bir karşıtlık yapacak. Bu da bizi abartıya, fazla özgüven ve iyimserliğe sürükleyebilir.

Cuma

Ay, Terazi burcunda ilerlemesine devam ediyor, öğle saatlerinde Akrep burcuna geçecek olan Ay duygusal olarak yoğunlaşmamıza sebep olacak, bu yoğunluk biraz zararlı şeyler yapmamıza sebep olabilir, örneğin kıskançlık, manipülasyon gibi. Çünkü gün içerisinde Ay Plüton ile de bir kare açı yapacak ve bu bahsettiğim etkileri çokça vurgulayacak.

Cumartesi

Ay, Akrep burcunda ilerliyor. Yoğun duygular, kıskançlık, sorgulayıcılık ve manipulatif hareketler devam edebilir. Ay’ın gün içerisinde çok açısı yok.

Pazar

Ay, Akrep burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Plüton ile uyumlu açı yapacak olan Ay ile olumlu derinleşme konularında başarılı olabiliriz. Ayrıca Ay Venüs karşıtlığı da ikili ilişkilerde biraz anlaşmazlıklar yaşayabileceğimize bir işaret.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim.

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