3 - 9 Nisan 2023 haftalık burç yorumları

Korhan Kılınçkaya, 3 - 9 Nisan 2023 haftasında gerçekleşecek astrolojik olayları ve bunların Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcuna etkilerini yazdı.

3 - 9 Nisan 2023 haftalık burç yorumları
Astroloji
Giriş: 03 Nisan 2023 11:00
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Esenlikler, bu hafta Merkür’ün çok fazla açısı var. Ayrıca 6 Nisan’da bir Terazi Dolunay’ı var ona ayrı bir yazıda değineceğim. Merkür Boğa burcuna geçerek haftaya başlıyoruz. İletişimimiz biraz daha somut kanıtlara, finansal konulara, güvenlik konularına odaklanıyor ve yavaşlıyor. Merkür pazartesi günü Plüton ile bir kare açı gerçekleştirecek. Bu da gerginlik, huzursuzluk, derine inme, odaklanma fakat kurcalama ve manipüle etmekle alakalı bir açıdır. Hafta ortasında Merkür Satürn ile uyumlu açı içerisine girecek, bu da zihinsel odaklanmamızı, disiplinimizi, sorumluluklarımızı artıracak, işlerimiz konusunda daha efektif olacağız.


Hafta sonunda da Merkür Mars ile uyumlu açı yapacak. Bu da Boğa’da yavaşlayan zihnimizi hızlandıracak ve iletişimsel cesaretimizi artıracak. Önemli iletişimleri hafta ortası ve sonuna doğru getirirsek haftayı verimli kullanmış olabiliriz.


Günlük etkilere geçecek olursak


Pazartesi

Ay, Başak burcunda haftaya başlıyoruz. İşler ve sorumlulukların daha çok gündemde olduğu bir gün. Diyet gibi konular da vurgulu, bugün sağlığımıza daha çok odaklandığımız başlangıçlar yapabiliriz.


Salı

Ay, Başak burcunda ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Ay Venüs ile uyumlu etkileşimde. İş ve sorumluluklar kadar ikili ilişkilerde de uyumlu bir gün olacak.


Çarşamba

Ay, Terazi burcuna geçiş yapıyor. İkili ilişkilere odaklandığımız bir gün olabilir fakat bu konularda tartışmalara dikkat etmek gerekli çünkü Ay ve Mars arasında gergin bir açı var. Alınganlıklara dikkat etmek gerekli.


Perşembe

Ay, Terazi burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Dolunay günü. Ay Gün içerisinde Güneş ve Jüpiter ile bir karşıtlık yapacak. Bu da bizi abartıya, fazla özgüven ve iyimserliğe sürükleyebilir.


Cuma

Ay, Terazi burcunda ilerlemesine devam ediyor, öğle saatlerinde Akrep burcuna geçecek olan Ay duygusal olarak yoğunlaşmamıza sebep olacak, bu yoğunluk biraz zararlı şeyler yapmamıza sebep olabilir, örneğin kıskançlık, manipülasyon gibi. Çünkü gün içerisinde Ay Plüton ile de bir kare açı yapacak ve bu bahsettiğim etkileri çokça vurgulayacak.


Cumartesi

Ay, Akrep burcunda ilerliyor. Yoğun duygular, kıskançlık, sorgulayıcılık ve manipulatif hareketler devam edebilir. Ay’ın gün içerisinde çok açısı yok.


Pazar

Ay, Akrep burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Plüton ile uyumlu açı yapacak olan Ay ile olumlu derinleşme konularında başarılı olabiliriz. Ayrıca Ay Venüs karşıtlığı da ikili ilişkilerde biraz anlaşmazlıklar yaşayabileceğimize bir işaret.


Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim.



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Günlük burç yorumları: 3 Nisan Pazartesi

3 Nisan 2023 Pazartesi, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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Bugün kalbiniz nereye ait olduğunu bulmak için özel bir çaba harcayabilir, havadaki bir kokuyu takip eder gibi bazı maceraların peşine düşebilirsiniz. Sorumluluklar ve verilen sözler arasında her şeyi geride bırakmak tamamen mümkün olmasa da daha önce denemediğiniz bazı şeyleri deneyerek neredeyse farklı bir insan yaratabilirsiniz. Yine de keşfin getirdiği anlık heveslerle kalıcı kararlar almamaya gayret edin. Hiçbir şey kaçırmıyorsunuz, sizin için yeni bir sayfa her gün yeniden açılıyor ve açılmaya devam edecek!
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Oldukça uyumlu ve işleri kolaylaştıran bir atmosfer altında bugün, gayet keyifli anılar biriktirebilirsiniz. Bir süre hedefleri, plan ve programları bir kenara bırakarak akış içerisinde kendinize rahat hissettiren bir alan bulmaya odaklanın. En yakınlarınızla iç içe geçireceğiniz bir akşam, hepinize ama en çok da size iyi gelebilir. Bir süredir ağırlığını taşıdığınız bir sırrı nihayet özgür bırakmanın da etkisiyle, günü oldukça hafiflemiş bir şekilde bitirebilirsiniz. Sizi üzen ve endişelendiren ne varsa bir günlüğüne zihninizi terk etmelerine izin verin.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Eşi benzeri olmayan bir enerjiyle sarmalanmışsınız ve bu herkesin dikkatini çekiyor! Bütün gözler sizin üzerinizdeyken insanlara göstermek istediğiniz tüm kabiliyetlerinizi ortaya dökün. Birilerine ulaşmak konusunda çekinceleriniz varsa bunları bir kenara bırakıp ne istediğinize odaklanın. En kötü ne olabilir? Size açılabilecek birçok kapıyı görmek için biraz risk almanız gerekiyorsa yapılacak şey belli değil mi? Günün ilerleyen saatlerinde oldukça beklenmedik gelişmeler yaşanabilir ancak çevreye yaydığınız bu ışığın altında sadece güzel şeylere izin var.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sözleriniz bugün her zamankinden ve herkesinkinden daha etkili. Bunu ne için kullanacağınız ise size kalmış. Etrafınızda sizi kendi kaosunda bir tarafa çekmek isteyen ve sizin aracılığınızla bir şeyleri halletmek isteyen insanlar olabilir. Gücünüzü istediğiniz şekilde harcama hakkınız olsa da birilerinin sizi kullanmasına izin vermeyin. İnsanların bu gibi tavırları, size karşı duydukları saygının bir göstergesidir. Eğer vaktinizi bütün bu dramadan uzak, kendi içinizde ve yaşam alanınızda geçirmeyi tercih ederseniz huzurlu bir gün olabilir.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün sizin için istisnai bir gün olabilir. Sahne ışıklarını üzerinizde hissediyorsunuz ve bunun hakkını da veriyorsunuz! İnsanlar özel ve önemli bir sorumluluğu üstlenmenizi isteyebilirler. Seçilen kişi olmakla gurur duysanız da bu işin sizin için gerçekten ne anlama geldiğini ve sizi ne kadar yoracağını düşünmeniz gerekebilir. Herhangi bir karara varmak konusunda acele etmeyin. Emin olmadan attığınız adımlar geri dönmesi zor bir yola dönüşebilir ve düşündüğünüzden daha fazla zaman kaybedebilirsiniz.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugünü daha yavaş bir tempoda yaşamaya ne dersiniz? Kestirme yollar kullanmak ve üstünkörü, hızlı işler çıkarmak ilk bakışta avantajlı gelebilir ancak uzun vadeli bir başarı için yanlış bir tercih olacaktır. Başta daha zorlayıcı olsa da hedeflerinize giden yolda sağlam temeller üzerinde yükselmek ilerleyen zamanlarda işinizi oldukça kolaylaştırabilir. Bugün estetik bakış açınız da oldukça gelişmiş olduğundan hem verimli hem de tatmin edici çözümler üretmeniz işten bile değil! Yeter ki etrafınızda yaratılan panik havasına kapılmayın ve kendi hızınızda ilerleyin.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Her neyin arayışındaysanız, onu bulmak üzeresiniz. Görünürde fazla bir ilerleme fark edemeseniz de bütün emek ve çabalarınız arka planda işleniyor ve birikiyor. Kanıt görmeden inanmayı ve olumlu düşünmeyi seçin. Bir süredir bilmek istediğiniz veya varlığından dahi haberdar olmadığınız ancak bilmeniz gereken bir şey, şimdi kulağınıza gelebilir. Bu yeni ışık altında bazı insanların davranışlarının altında yatan asıl sebebi anlayabilirsiniz. Ani bir tepki vermemeye özen gösterin, haklılığınıza gölge düşmesini istemezsiniz!
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bir süredir içinizde tuttuklarınızın ağırlığı altında eziliyor olabilirsiniz. Muhtemelen iyi olma rolünü fazla iyi yapıyorsunuz ve insanlar sizin de yorulabileceğinizi düşünmüyor bile! Gerçekten önemli olmayan bütün sorumluluklarınızla vedalaşın. Kendinizi biraz daha dinlendirmezseniz parçalara ayrılabilirsiniz! Bırakın herkes kendi yükünü sırtlasın. Fazlalıklarınızdan kurtulduğunuzda kendinize yeniden kavuşacak ve ışıldayacaksınız. Bugün illa ki birine iyilik yapmak istiyorsanız, kendinize yapın.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU Kendinizi ifade etme yeteneğiniz üst seviyede ve hem zihniniz hem de kalbinizden geçen ne varsa bunu iletmeyi başarıyorsunuz. Bir başkasını üzmemek adına içinizden geçenleri saklamak hem olmanız gerekenden farklı bir yere varmanıza hem de derin bir pişmanlık yaşamanıza sebep olabilir. Her şeyi önceden tahmin etmeniz imkânsız olduğundan, özellikle bugün, işleri biraz akışına bırakmalısınız. Kalbiniz doğru yerde atıyor ve siz dürüst olmaya devam ettiğiniz sürece, işler mutlaka yoluna girecek.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU İşleri biraz ağırdan almak dışarıdan tembellik olarak görülebilir ama bu, şu anda kendinize yapabileceğiniz en büyük iyilik. Gün sizi zihinsel sağlığınızla ilgilenmeye ve başka bir maceraya atılmadan önce her şeyin yolunda olduğundan emin olmaya davet ediyor. Biriyle aranızdaki stresli bir meseleyi görmezden geliyorsanız şimdi iyi veya kötü ne varsa konuşmanın tam sırası. Ne kadar isteseniz de bir şeylerden kaçamazsınız ve erteledikçe de ancak patlamanın yanlış bir zamanda olma ihtimalini arttırırsınız. Kontrol sizdeyken harekete geçin!
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün size kalben yakın ancak mesafe olarak uzaktaki insanlarla iletişim kurmanız oldukça iyi hissettirebilir. Özlediğiniz kim varsa konuşmaya çalışın çünkü bu iletişim yoluyla sizin için mükemmel olabilecek bir fırsatın kapılarını aralayabilirsiniz. Tek olumlu gelişme böyle bir sürpriz olmayacaktır. Bir süredir harcadığınız çabalar da şimdi size maddi bir kazanç olarak dönebilir. Fazla alçakgönüllü olmaktan kaçının. Hak ettiğiniz takdiri ve ödülleri alırken utanmanıza gerek yok! Günü oldukça memnun bir şekilde sonlandıracaksınız.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugünü sıradan bir gün gibi geçirmek sizin için yeterli olmayacak. Rutinlerinizin dışına çıkmak ve sınırlarınızı keşfetmek istiyorsunuz. Bu yeni maceracı ruh sizi öyle değiştiriyor ki, neredeyse farklı bir insana dönüşüyorsunuz. Kendinizi daha iyi bir hale getirmek için bu tutkuyu takip etmekten başka bir şansınız yok! Bu süreçte karşınıza çıkacak sorunlara karşı yumuşak bir tutum sergilediğinizden emin olun. Özellikle yeni planlarınızı gerçekleştirmek adına iptal ettiğiniz şeyler söz konusuysa, alttan almanız gerekecek.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün size sunulan birçok teklifi geri çevirebilir ve günü sakin bir şekilde geçirebilirsiniz. Sizin yokluğunuzda liderliği ele alan insanlar olacaktır ancak bunu göze almalısınız. Çok yoruldunuz ve şimdi biraz enerji depolama fırsatınız var. Yine de bir şeyler yapmak istiyorsanız daha yardımsever bir aktivite planlayabilirsiniz. Başkaları için yarattığınız güzellikler mutlaka size de temas edecektir. Özellikle bir arkadaşınızı bulunduğu zor durumdan kurtarmak, ikiniz arasındaki bağı da oldukça güçlendirir.


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