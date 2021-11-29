29 Kasım - 5 Aralık 2021 haftalık burç yorumları

Merhaba. Bu hafta başrolde Mars ve Venüs’ün Neptün ile yapacakları olumlu kontaktlar ve 4 Aralık’ta yaşayacağımız Yay burcundaki Güneş Tutulması olacak. Geçtiğimiz hafta yaşadığımız Ay Tutulması üzerinden hemen bir sonraki ay fazında bir Güneş Tutulması yaşayacağız. Takipçilerimizin artık bildiği gibi Güneş Tutulmaları, Yeniay fazında gerçekleşir. Ay Tutulmaları veya Dolunay’lar bir dönemin bitişini, Yeniay ve Güneş Tutulmaları ise yeni başlayan dönemleri temsil ederler. Biz de Yay burcu haritamızda nereye düşüyorsa orada yeni başlangıçlara şahit olacağız. Yay burcu yolculuklarla, inançlarla, felsefeyle, akademi ve eğitim hayatıyla ilgilidir. Ayrıca bu tutulmada Merkür de oldukça etkili bir pozisyonda yani eğitim ve yolculuk vurgusu bir kat daha artıyor.

Mars’ın Neptün ile olan uyumlu açısı hafta başında bizi hedeflerimize giden yolda sezgilerimizi de güçlü bir şekilde kullandığımız, rüzgarı arkamıza aldığımız, elimize geçen fırsatları iyi değerlendirdiğimiz, aksiyonlarımızdan olumlu sonuçlar alacağımız günlere işaret ediyor. Hafta sonlarına doğru Venüs’ün Neptün ile olan uyumlu açısı ise romantik bir hafta sonuna işaret ediyor. İlişkilerde alacağımız duygusal destekleri anlatıyor.

Günlük etkilere geçecek olursak

Pazartesi

Sabah saatlerinde işlerimize odaklandığımız Ay, Başak saatlerinden sonra öğle saatlerinde Ay, Terazi burcuna geçecek ve ikili ilişkilere veya ortaklıklara, danışmanlıklara odaklanacağımız bir gün geçireceğiz.

Salı

Ay, Terazi burcunda ilerliyor. Gün içerisinde Venüs ve Plüto ile yapacağı zorlayıcı açı ile hem ilişkilere odaklanırken ikili ilişkilerimizde kendimizi doğru ifade edemediğimizi düşündüğümüz veya ihtiyaçlarımızın karşılanmadığı bir gün geçirebiliriz.

Çarşamba

Ay, sabah saatlerinde Terazi burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bu sürelerde Plüto ile zorlayıcı açısının etkilerini güçlü olarak yaşayacağız. Eski defterleri açmak isteyebilir, huzursuzluk ve krize meyledebiliriz. Ay’ın öğle saatlerinde Akrep burcuna geçmesi ile bu etkiler daha da pekişebilir.

Perşembe

Ay, Akrep burcunda ilerliyor. Sabah saatlerinde Satürn ile bir zorlayıcı açı gerçekleştirecek olan ay gün içerisinde sorumlulukların fazla ağır geldiği, duygusal ihtiyaçlarımızın karşılanmadığı stresli bir zaman olabilir. Akşam saatleri de Mars kavuşumu ile gergin geçebilir. Haftanın en gergin günü.

Cuma

Bir önceki günün gerginliği öğle saatlerinde Ay’ın Yay’a geçmesiyle ve Venüs’ün Neptün ile olan olumlu açısının kesinleşmesiyle çokça azalıyor ve yerini daha iyimser ve romantik, sosyal bir güne bırakıyor.

Cumartesi

Yeniay günü! Ay güneş ve Merkür aynı hizaya geliyor. Yay burcu vurgusunun çok güçlendiği bir gün. Bu gün ani yolculuklar, fikirsel tartışmalar veya ideallerimize odaklandığımız bir gün geçirebiliriz. Eğitim ve yayıncılık için oldukça verimli bir gün.

Pazar

Ay sabah saatlerinde eğitim ve yolculukların gündeme geldiği Yay burcunda iken öğle saatlerinde Oğlak burcuna geçerek bir sonraki haftanın sorumluluklarını şimdiden düzenleyebileceğimiz, işlerimize odaklandığımız bir akşam yaşayacağız.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim…

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