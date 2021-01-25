28 Ocak 2021 Aslan burcunda Dolunay

Korhan Kılınçkaya, 28 Ocak günü Aslan burcunda gerçekleşecek Dolunay'ı ve burçlara etkilerini yorumladı.

28 Ocak 2021 Aslan burcunda Dolunay
Astroloji
25 Ocak 2021 Pazartesi

Merhaba, 28 Ocak İstanbul saatiyle 22.16’da Aslan burcunun 9 derecesinde bir Dolunay meydana gelecek. Aslan burcu liderlerle, kendini ifade etmekle, sahnede olmakla ve eğlenceyle alakalıdır. Bu dönemde odaklanacağımız konular inisiyatif almak, liderlik yapmak, canlılığımızı korumak ve kendimizi ortaya koyma şeklimiz olacak. Fakat Dolunay derecesine oldukça gergin açılar mevcut. Yılın en belirgin dolunaylarından biri olduğunu söyleyebilirim ve bu etkiyi şubat ayının ortalarına kadar yoğunluklu olarak yaşayacağız.


Dolunay derecesine Kova burcundaki Satürn ve Jüpiter’in bir karşıtlığı bulunuyor. Kova burcu Aslan’a tamamlayıcı olarak biz temasını ve grup bilincini anlatır. Ayrıca Kova başkaldıran ve değişiklik isteyen bir yapıdadır. Bu bağlamda yaptığımız konulara değişiklikler getirebiliriz, buluşçu ve yenilikçi bir tavır içerisinde olabiliriz. Bu dönemde Merkür de geri gitmek üzere durağan olacak ve bu bahsettiğim konularda tekrarlı bir şekilde düzenleme gerekliliğini de beraberinde getirecek.


Ayrıca yine Dolunay derecesine Mars ve Uranüs’ün de bir kare açısı mevcut. Bu da bizi duygusal olarak gergin ve stresli yapabilir. Ben ve biz arasındaki gerginliğin oktavını yükseltebilir. Uranüs de denkleme dâhil olarak işleri daha spontane ve beklenmedik bir hale getirebilir.


An haritasının yükselen burcu İstanbul’a göre Başak, Ankara ve doğu illerine göre Terazi olacak. Bu da Batı illerimiz için konuların daha çok iş ve sorumluluklarımızla alakalı ilgili ben-biz çelişkisine, doğu illerimiz için ise ikili ilişkilerde kendimiz olmak ve karşıdakini düşünmek anlamında çelişkilere ve gerginliklere işaret ediyor.



Yükselen burçlar üzerinden değerlendirecek olursak:


Yükselen Koç

Arkadaşlarınızla ilgili konularda almanız gereken sorumluluklar eğlencenizi veya aşk ilişkileriniz üzerinde engelleyici olabilir bu da gerginlik ve kopuşlara sebep olabilir. Ayrıca spontane finansal harcamalara da dikkat etmekte fayda var.

Yükselen Boğa

İşiniz ve kariyeriniz ile ilgili konularda almanız gereken sorumluluklar aile hayatınız üzerinde gerginlikler yaratabilir. Ani kararlardan ve gerginlikten uzak durmaya çalışmakta fayda var.


Yükselen İkizler

Eğitim, yolculuklar veya yabancılarla ilgili konularda almanız gereken sorumluluklar kendinizi iletişim yoluyla ifadenizi engelleyebilir, ayrıca kardeşlerinizle veya yakın akrabalarınızla gerginlikler yaşayabilirsiniz.


Yükselen Yengeç

Finansal kaynaklarınız ve borçlar konularında engeller yaşayabilirsiniz, ayrıca arkadaşlarınızla veya içinde bulunduğunuz gruplarla maddi konularla ilgili birtakım gerginlikler ve ayrılıklar yaşayabilirsiniz.


Yükselen Aslan

İkili ilişkiler ve evlilik konuları üzerinizde baskı yaratıyor, kendinizi ifade etmenizi kısıtlıyor olabilir. Ayrıca kariyerinizle ilgili konularda veya üstlerinizle iletişiminizde duygusal gerginlikler yaşayabilirsiniz.


Yükselen Başak

Görev ve sorumluluklarınızın iç dünyanız üzerinde baskı yarattığı bir dönemdesiniz. Kendinizi istediğiniz gibi ifade edemeyip duygularınızı bastırabilirsiniz. Ayrıca uzak akrabalar veya eğitim ile ilgili konularda birtakım gerginlikler yaşanabilir.


Yükselen Terazi

Çocuklar veya flörtlerinizle ilgili konuların sosyal yaşantınızı veya gelecekle ilgili planlarınızı engellediği bir dönemdesiniz. Ayrıca alacak verecek, borçlar krediler gibi konular üzerinizde gerginlik yaratıyor, büyük harcamaların altına düşünmeden girmemekte fayda var.


Yükselen Akrep

İkili ilişkilerinizle finansal konularla ilgili gerginlik yaratan durumlar olabilir. Ayrıca aileniz veya gayrimenkul konularıyla ilgili sorumluluklarınız kariyerinize odaklanmanızı ve kendinizi ifade etmenizi engelliyor.


Yükselen Yay

Eğitim ve uluslararası konularda iletişimsel sorumluluklar almanız gerekiyor, yazmak, yayın yapmak, araştırmak gibi sorumluluklarınız olabilir. Ayrıca işlerinizin de yoğun ve üzerinizde gerginlik yarattığı bir dönem. Sağlık operasyonları için uygun bir dönem değil.


Yükselen Oğlak

Finansal kaynaklarınızla ilgili sorumluluklarınız yeni yatırımlara girmek konusunda sizi engelliyor. Ayrıca flörtleriniz veya varsa çocuklarınızla ilgili gerginlik yaratan durumlarla karşılaşabilirsiniz.


Yükselen Kova

Üzerinizdeki görev ve sorumluluklar ikili ilişkilerde kendinizi açık ifadenizi engelleyecek durumlar yaratıyor, ikili ilişkilerinize vakit ayıramıyor olabilirsiniz. Ayrıca özel hayatınız, aileniz ile ilgili konularda da gerginlik yaratan durumlara dikkat.


Yükselen Balık

İşleriniz ile ilgili ifadenizi zorlayan bazı bilinçaltı korkularınız olabilir. İnziva ile ilgili konular işinizde kendinizi ifade etmenize engel teşkil edebilir. Ayrıca yakın çevreniz, akrabalarınız veya kardeşlerinizle ilgili gerginlikler yaşayabilirsiniz, genel olarak iş ile ilgili fikirsel tartışmalara açık bir zaman.


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