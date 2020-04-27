27 Nisan - 03 Mayıs haftasının astrolojik etkileri

27 Nisan - 03 Mayıs 2020 haftasının astrolojik etkileri

Korhan Kılınçkaya, 27 Nisan - 03 Mayıs haftasının astrolojik yorumunu yazdı.

Merhaba. Bu hafta Merkür, Boğa burcuna geçecek, Satürn ve Uranüs ile önemli görünümler gerçekleştirecek. Ayrıca hafta sonu kesinleşecek olan Venüs-Neptün kare açısını tüm hafta boyunca hissedeceğiz. Bu hafta ilişkiler konusunda gerçekler olduğundan farklı görünmeye müsait. Bu açının en belirgin etkisi ilişkileri çoğunlukla ilişkileri fazla idealize etmek ve pembe gözlükler takmaktır. Ve bu da beraberinde hayal kırıklıkları doğurabilir. Madalyonun diğer ucu da bu iniş çıkış ve dalgalanmanın getirisi olan romantizm ve heyecan. Her iki durumda da ilişkilerin testten geçebileceği bir haftaya giriyoruz. Neyse ki İkizler Venüs’ün yöneticisi Merkür gerçekçi ve ayakları yere basan Boğa burcuna geçiyor. Yeni fikirlere başlamak konusundaki cesaretimiz artık yerini daha gerçekçi ve somut çalışmalara, düşünmeden sarfettiğimiz kelimeler yerini sabra ve sükunete bırakacak. Kısacası bu hafta daha ciddi düşüneceğiz. Faydamıza olan fikirler kalacak, kalanı elenecek.

Merkür’ün Uranüs ve Satürn’le kuracağı görünümler, geçen hafta oluşan Yeniay temalarını bu haftaya taşıyacak. Boğa Yeniay’ı bize alışkanlıklarımızı değiştirme dürtüsüyle birlikte engelleri de beraberinde getirmişti ve etkileri 7 mayısa kadar sürmekteydi. Bu hafta Merkür Yeniay noktasından geçecek ve bu konulara yeni tetikler oluşturacak. İletişimde engeller yaşayabiliriz. Teknolojik cihazlar olumsuz etkilenebilir. Beklediğimiz yazılar, haberler gecikebilir. Veya beklenmedik sonuçlarla karşılaşabiliriz.

Günlük etkileree geçecek olursak;

Pazartesi

Sabah saatlerinde Ay, İkizler burcunda, Merkür Koç burcunda olacak. İletişim ve yeni kararlar almak açısından daha spontan ve aceleci olduğumuz bir zaman. Akşam saatlerinde Ay, Yengeç’e geçecek ve aile konuları ön plana çıkacak. Merkür’ün Boğa burcuna geçişi de bugünün akşam saatlerinde.

Salı

Merkür’ün Satürn ile yapacağı kare açı bugün bize bir takım iletişimsel engeller çıkarabilir. Kaygılar, depresif düşünceler içerisinde olabiliriz. Ya da engelleri kendi kendimize çıkarıp motivasyonumuzu kırıyor olabiliriz. Bugün biraz daha zihnimizi yapılması gerekenler için zorlamaya ve iyimser olmaya çalışmakta fayda var.

Çarşamba

Ay, Yengeç burcundaki gezintisine devam ediyor, bugün alıngan ve gerektiğinden daha fazla hassas olmamaya özen göstermemiz gerekebilir. Hoşumuza gitmeyecek bilgiler, gizlide kalmış bilgiler ile yüzleşmek durumunda kalıp abartılı tepkiler verebiliriz.

Perşembe

Haftanın en enerjik günü. Ay Aslan burcuna geçiyor. Merkür ise Uranüs ile kavuşumu gerçekleştiriyor. Bugün dikkatsiz kelimeler sarfedebilir veya patavatsız konuşmalarla karşı karşıya kalabiliriz. Değişiklik yapma isteğimiz çok yüksek. Yeni bir kitap, film, diziye başlayıp yeni şeyler öğrenebiliriz.

Cuma

Düşüncesizce konuşmalardan kaçınmamız, başkalarının duygularına empati yapmamız gereken, egosal çıkışlardan uzak durmamız zamanlar bugün de devam ediyor. Venüs’ün de oldukça yavaşlaması ve Neptün’e yaklaşması ilişkileri negatif yönde etkileyebilir.

Cumartesi

Haftanın en olumlu günü. Ay Başak burcuna geçiyor. Bu gün toprakla, bitkilerle uğraşmak, temizlik yapmak, eskide kalan konuları yeniden ele almak ve verimli bir gün geçirmek için çok elverişli. Diyete başlamak veya daha sağlıklı beslenmeye başlamak için bu gün değerlendirilebilir.

Pazar

Ay Başak burcunda devam ediyor. İkili ilişkiler hariç cumartesinin olumlu enerjilerinin devam ettiği bir gün. Bu gün ikili ilişkiler konusunda biraz daha uyuşuk, karamsar, motivasyonu düşmüş hissedebiliriz. İdealize ettiğimiz şeyler, çoğunlukla fazla idealize etmek ve fazla pembe gözlük takmak yüzünden hayal kırıklığı duygusu yaşatabilir. Madalyonun bir diğer yüzü de bütün bu karmaşık etkilere rağmen romantizmi yakalayabilmiş çiftler için belki biraz inişli çıkışlı da olsa romantik ve tutkulu zamanlara işaret ediyor.

Herkese mutlu ve sağlıklı haftalar dilerim.

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