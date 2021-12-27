27 Aralık 2021 - 2 Ocak 2022 haftalık burç yorumları

Korhan Kılınçkaya, 27 Aralık 2021 - 2 Ocak 2022 haftasında gerçekleşecek astrolojik olayları ve bunların Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcuna etkilerini yazdı.

27 Aralık 2021 - 2 Ocak 2022 haftalık burç yorumları
Astroloji
27 Aralık 2021 Pazartesi

Merhaba. Güzel bir yılsonu haftasına giriş yapıyoruz. Merkür’ün bu hafta açıları çok iyi ve romantik. Neptün ile hafta başında uyumlu bir açı yaparken hafta sonuna doğru Venüs ile kavuşum gerçekleştirecek olan Merkür bu hafta hem yaratıcılığımızı, hem sevdiklerimize jestlerimizi ve romantizmimizi tetikleyecek. Entelektüel faaliyetler, önemli anlaşmalar, görüşmeler için değerlendirilebilir. Ayrıca Jüpiter bu hafta itibariyle Balık burcuna geçiş yapacak ve 2022’nin ilk yarısına kadar bu burçta kalacak. Jüpiter Balık burcunda kendi evindedir, çok güçlüdür ve vaadini gerçekleştirme noktasında daha etkilidir. Yani bu dönemde destek, şans, yardım, empati bizlerle olacak. Biraz fazla iyimserlik ve abartılı özgüven, rahatlık riski de olsa Jüpiter Balık’ın şifalanma yolunda bize çok güzel açılımlar sağlayacağını düşünüyorum.


Günlük etkilere geçecek olursak

Pazartesi

Güne Ay Terazi burcunda başlıyoruz. İlişkilere odaklandığımız bir gün. Ay Mars ile gün içerisine uyumlu bir açı gerçekleştirecek. İlişkilerde aksiyon almak, eğlenceli vakit geçirmek için değerlendirilebilir.


Salı

Ay Terazi burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Fakat bu gün biraz daha uyumsuz bir gün olabilir. Gün içerisinde Merkür Plüton ve Venüs ile sert bir görünüm gerçekleştirecek olan ay ile iletişim bozuklukları, kendini ifade edememe gibi durumlar içerisinde kalabiliriz.


Çarşamba

Ay Akrep burcuna geçiyor. Haftanın zorlayıcı günlerinden. Hala birbirine çok yakın olan Satürn ve Uranüs karesine eşlik edecek olan ay bu günü gergin geçirmemize sebep olabilir. Değişim baskısı ve mevcut koşulları değiştirme endişesi ile karşı karşıya kalabiliriz.


Perşembe

Ay Akrep burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Neptün ile olumlu bir açı gerçekleştirecek olan ay ile sezgilerimiz oldukça yüksek, algılarımız açık, empati yaptığımız, duygusal destek aldığımız veya verdiğimiz bir gündeyiz.


Cuma

Ay, Yay burcuna geçiş yapıyor. Hem bu geçiş hem de gün içerisinde Ay’ın Mars ile yapacağı kavuşum ile fazlasıyla hareketli ve enerjik bir gün geçireceğiz. Bu gün yolculuklar, dışarı aktiviteleri için oldukça iyi bir gün. Mutlu yıllar.


Cumartesi

Ay Yay burcunda ilerliyor ve gün içerisinde Neptün ile bir kombinasyona giriyor. Bir gün öncesinin keyfinin bu gün tembellik olarak yansıdığı bir gün olabilir. Yeme içme konusunda aşırıya kaçmış ve gün içerisinde bu etkiyi yaşar durumda olabiliriz.


Pazar

Ay Oğlak burcuna geçiyor. Tatil günü de olsa sorumluluklarımıza odaklandığımız, Ay Güneş kavuşumu ile kendimizi daha iyi ifade ettiğimiz, Oğlak Yeniay’ı ile yeni başlangıçlar yaptığımız veya bu başlangıçları hedeflediğimiz bir gün.


Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim…


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Yıldızınız bugün neler söylüyor?

27 Aralık 2021 Pazartesi burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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İnancınız bugün size enerji verecek ve motive edecek. Kendinize ve hedeflerinize inanmak şu anda zorunlu denilebilir ve mevcut durumunuzdan memnun değilseniz, nasıl değişiklik yapabileceğinizi düşünmelisiniz. Bu aynı zamanda arkadaşlardan tavsiye istemek için de harika bir gün olabilir, Bu gece, rahatlamak için kendinize izin verin ve yolunuzun stresini atmamaya çalışın. Huzurlu bir akşam geçirmek birçok şeyin başlangıcı olabilir.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Yaptığınız bir aktivite esnasında tanıştığınız birine karşı hızlıca duygular beslemeye başlayabilirsiniz fakat aceleci olmamaya çalışın. Bir şeylere bu hızda başlamak, özellikle duygularınızdan emin değilseniz veyahut kapanmamış defterler varsa felaket olabilir. Kariyeriniz yavaş ama emin adımlarla yükselmeye başlıyor. İleriye dönük olarak, profesyonel hayatınızın değerlendirmenin ve hayallerinizin maliyetini düşünmenin zamanı geldi.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Kendi ideallerinize bağlı kalırsanız rastgele tavsiyeleri dinlemeye nazaran çok daha mutlu olacaksınız. Bazı insanları bazı şeylere ikna etmeye çalışmanın bir anlamı yok, karşınızdaki insan iletişime kapalı ve inatçı biriyse vaktiniz ve siz kaybedersiniz. Bugün sonunda kendi başınıza kaliteli zaman geçirebilmek için fırsatınız olabilir, daha fazla iş yükü sırtlanarak bu şansı kaçırmayın. Dinlenmek de oyunun bir parçası.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU Yaratıcı yanınız ortaya çıkabileceğinden, bugüne dair bir şeyler karalamak isteyebilirsiniz. Kendinize vakit ayırdığınız aktivitelerde, size artık iyi gelmeyen şeyleri tespit edebilir ve yaklaşan dönüşüm zamanlarında bunlardan arınmanın yollarını bulabilirsiniz. Sosyal ilişkilerinizi gözden geçirin, bazıları artık bir ilişki değil de savaş veyahut görev halini almışsa, her iki taraf için de doğru olanı yapma sorumluluğunu üstlenebilirsiniz.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sizden uzakta olan birine karşı romantik hisleriniz olabilir ve durum odaklanmanızı zorlaştırabilir fakat ufak şeyleri büyütmeyi bıraktığınızdan kariyer yolunuz konusunda daha az endişeli hissedebilirsiniz. Kendiniz hakkında, özellikle de sizi neyin mutlu edeceği hakkında yeni içgörülere erişmeniz ruhsal olarak sizi daha iyi bir yere götürecektir. Aranızın bozulduğu bir dosttun söyleidkleirnin kulağınıza gelmesi biraz morla bozucu olabilir.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün çevrenizdekilere karşı güveniniz biraz sarsılabilir, insanların rol yaptığına dair inancınız güçlenecektir. Başkalarının kötü niyeti veya düşüncelerinin sizin dünya görüşünüzü bozmasına izin vermeyin. Başarmayı hedeflediğiniz şeyler sizin için gayet makul istekler olsa da onlara giden yolda şüpheye ve oyalanmaya yer yok.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Biraz mola vermek hakkınız olsa da kendinize zarar verecek şeyler buna yardımcı olmayacaktır. Vücudunuza iyi gelecek şekilde davranmaya özen gösterin, ruhunuz içinse yakın bir dostla sansürsüz, içten bir konuşma birçok şeyi temizleyebilir. Son zamanlarda bazı insanlara karşı olumsuz duygular beslendiğinizi fark ettiyseniz, bu sorunu biraz irdeleyip oldukça şaşırtıcı bir kaynağa ulaşabilirsiniz.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bir süredir yükselen ve biriken gerilim, vücudunuza yerleşmiş olabilir. Hafif aktivitelerle kendinize bir iyilik yapın. Bugün özellikle romantik hayatınızda birçok farklı şeyin yaşandığını yoğun bir gün olabilir. İstediğiniz bir davet veya buluşma için ilk adımı beklemeyi bırakmalısınız. Geçmişten gelen biri durumları karıştırabilir, kurduğunuz düzenin bozulmasına izin vermeyin.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU Olaylara tarafsız ve tarafsız bir şekilde bakmayı hedefliyorsanız, biriyle veya uzun süredir devam eden bir sorunla ilgili bir anlaşmaya varabilirsiniz. Bazı şeyleri kendinize saklıyor olsanız veya bazı gözlemleri paylaşmanız gerekip gerekmediği konusunda kararsız olsanız da, insanların sizi konuşmak zorunda bırakacağı durumlar olabilir. Siz ne kadar rahat olursanız, hayat da o kadar kolay akacaktır.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün çekiciliğiniz her zamankinden de fazla. Dostça jestler veya teklifler alabilir, hatta insanların ilgisinden biraz bunalabilirsiniz. Bazı konularda net cevaplar almak isteseniz de daha soyut hislerle tatmin olmak zorunda kalabilirsiniz. Eski dostlukları tazelemek veya kırgınlıkları düzeltmek için iyi bir gün. Eğlenme isteğiniz baskın çıktığından, çevrenizdekilerin bazı sorunlarını göremeyebilirsiniz.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Günü rekabet duygusuyla açabilirsiniz, size kariyer konusunda avantaj sağlayan bu duygu eğer kontrol altına alınmazsa ilişkilerinizde yıkıcı bir etki yaratabilir. Kariyerinizde size yardımcı olacak faydalı bir şeyler öğrenebilir veya gelecek veya uzun vadeli hedefler için planlar hakkında düşünmekten ve konuşmaktan keyif alabilirsiniz. İnsanlar sizden övgü ve vefa ile bahsedecektir.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sorun çözme becerileriniz güçlü ve bugün seçim yapmak için yeterli bir anlayışa sahipsiniz. Aklınız defalarca aynı kanıya varmışken duygularınızın bazı şeyleri bulanıklaştırmasına izin vermeyin. Geçmişte gözden kaçırdığınız önemli gerçekleri ortaya çıkarmanız muhtemeldir. Ayrıntılar ve tecrübeli ile büyükleri, bugün size zorlandığınız konularda yol gösterici olacaktır.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün kendinizi disiplinli ve sorunları çözmeye kararlı bulabilirsiniz. Size şu an en iyi gelecek olan şey, romantik bir bağ kurmak olabilir. Bunun için aşk perilerinin sizi olduğunuz yerde bulmasını beklemek yerine, sizin de bazı adımlar atmanız ve ilişkilerinize ket vuran sorunların kaynağına inmeniz gerekiyor. Konular kişisel olsa da yardıma ihtiyacınız olduğunda çekinmeden ulaşabileceğiniz birileri muhakkak var.


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