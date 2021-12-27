27 Aralık 2021 - 2 Ocak 2022 haftalık burç yorumları

Merhaba. Güzel bir yılsonu haftasına giriş yapıyoruz. Merkür’ün bu hafta açıları çok iyi ve romantik. Neptün ile hafta başında uyumlu bir açı yaparken hafta sonuna doğru Venüs ile kavuşum gerçekleştirecek olan Merkür bu hafta hem yaratıcılığımızı, hem sevdiklerimize jestlerimizi ve romantizmimizi tetikleyecek. Entelektüel faaliyetler, önemli anlaşmalar, görüşmeler için değerlendirilebilir. Ayrıca Jüpiter bu hafta itibariyle Balık burcuna geçiş yapacak ve 2022’nin ilk yarısına kadar bu burçta kalacak. Jüpiter Balık burcunda kendi evindedir, çok güçlüdür ve vaadini gerçekleştirme noktasında daha etkilidir. Yani bu dönemde destek, şans, yardım, empati bizlerle olacak. Biraz fazla iyimserlik ve abartılı özgüven, rahatlık riski de olsa Jüpiter Balık’ın şifalanma yolunda bize çok güzel açılımlar sağlayacağını düşünüyorum.

Günlük etkilere geçecek olursak

Pazartesi

Güne Ay Terazi burcunda başlıyoruz. İlişkilere odaklandığımız bir gün. Ay Mars ile gün içerisine uyumlu bir açı gerçekleştirecek. İlişkilerde aksiyon almak, eğlenceli vakit geçirmek için değerlendirilebilir.

Salı

Ay Terazi burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Fakat bu gün biraz daha uyumsuz bir gün olabilir. Gün içerisinde Merkür Plüton ve Venüs ile sert bir görünüm gerçekleştirecek olan ay ile iletişim bozuklukları, kendini ifade edememe gibi durumlar içerisinde kalabiliriz.

Çarşamba

Ay Akrep burcuna geçiyor. Haftanın zorlayıcı günlerinden. Hala birbirine çok yakın olan Satürn ve Uranüs karesine eşlik edecek olan ay bu günü gergin geçirmemize sebep olabilir. Değişim baskısı ve mevcut koşulları değiştirme endişesi ile karşı karşıya kalabiliriz.

Perşembe

Ay Akrep burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Neptün ile olumlu bir açı gerçekleştirecek olan ay ile sezgilerimiz oldukça yüksek, algılarımız açık, empati yaptığımız, duygusal destek aldığımız veya verdiğimiz bir gündeyiz.

Cuma

Ay, Yay burcuna geçiş yapıyor. Hem bu geçiş hem de gün içerisinde Ay’ın Mars ile yapacağı kavuşum ile fazlasıyla hareketli ve enerjik bir gün geçireceğiz. Bu gün yolculuklar, dışarı aktiviteleri için oldukça iyi bir gün. Mutlu yıllar.

Cumartesi

Ay Yay burcunda ilerliyor ve gün içerisinde Neptün ile bir kombinasyona giriyor. Bir gün öncesinin keyfinin bu gün tembellik olarak yansıdığı bir gün olabilir. Yeme içme konusunda aşırıya kaçmış ve gün içerisinde bu etkiyi yaşar durumda olabiliriz.

Pazar

Ay Oğlak burcuna geçiyor. Tatil günü de olsa sorumluluklarımıza odaklandığımız, Ay Güneş kavuşumu ile kendimizi daha iyi ifade ettiğimiz, Oğlak Yeniay’ı ile yeni başlangıçlar yaptığımız veya bu başlangıçları hedeflediğimiz bir gün.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim…

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