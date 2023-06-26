26 Haziran - 2 Temmuz 2023 haftalık burç yorumları

Korhan Kılınçkaya, 26 Haziran - 2 Temmuz 2023 haftasında gerçekleşecek astrolojik olayları ve bunların Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcuna etkilerini yazdı.

26 Haziran - 2 Temmuz 2023 haftalık burç yorumları
Astroloji
Giriş: 26 Haziran 2023 11:00
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Esenlikler. Hafta oldukça hareketli. Haftaya tehlikeli bir kombinasyon olan Merkür Neptün karesi ve Mars Uranüs Karesi ile başlıyoruz. Bayram öncesi ve bayram süresince tartışmalar, yanlış anlaşılmalar, ifade problemleri, ani tepkiler, gemileri yakmalar gibi durumlarla karşılaşılabilir; buna çok çok dikkat etmek gerekiyor.


27 Haziran'da ise Merkür burç değiştirecek. Güçlü olduğu İkizler burcundan duygusal ve daha yavaş olduğu Yengeç burcuna geçecek. Bu da merak duygumuzu azaltarak ev, aile gibi konulara zihinsel odaklanma sağlayacak.


Sonrasında ise Güneş Satürn ile uyumlu bir etkileşime girecek ki bu oldukça disiplinli, çalışkan, gerçekçi, üretken ve güzel bir açıdır. Ayrıca hafta sonunda Merkür de Satürn ile uyumlu yapacak ki bu da aynı etkileri sağlayacak. Bayram zamanı belki düzenli işiniz dışında bitirmeniz gereken veya yapmanız gereken önemli işler için çok çok elverişli olduğunu söyleyebilirim.



Günlük etkilere geçecek olursak;


26 Haziran 2023, Pazartesi

Haftaya Ay Terazi burcunda başlıyoruz. Ay ile Güneş arasında da sert bir etkileşim var. Bugün dengeyi kurmaya odaklandığımız fakat dengeyi kurmakta genellikle zorlandığımız, biraz ifade zorlukları yaşayabileceğimiz bir gün.


27 Haziran 2023, Salı

Ay Terazi burcunda ilerliyor. Gün içerisinde Venüs ve Mars ile uyumlu etkileşimde olacak Ay günü çok sosyal ve güzel, uyumlu bir gün haline getiriyor.


28 Haziran 2023, Çarşamba

Ay Akrep burcuna geçiş yapıyor. Gün içerisinde Ay Plüton ile bir sert açı gerçekleştirecek. Bu güne çok dikkat etmek gerekli. Çok da iyi hissettiğimiz bir gün değil. Güç savaşları, kontrol, baskı, yüzleşme, kriz hep bu günün konuları olacak gibi görünüyor.


29 Haziran 2023, Perşembe

Ay Akrep burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde fazlaca açı yapmayacak olan ay, bir gün önceki krizlerin devamını yaşıyor gibi görünüyor. Bugün de çok hoş duygularda olduğumuz söylenemez.


30 Haziran 2023, Cuma

Ay Akrep burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Neptün ve Plüton ile uyumlu açı gerçekleştirecek olan Ay ile bugün Akrep burcunun daha iyi taraflarını yani sezgi gücü ve derinleşebilme yeteneğini kullanıyor olacağız. Ay Akşam saatlerinde Yay burcuna geçecek.


1 Temmuz 2023, Cumartesi

Ay Yay burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde çok açı yapmayacak fakat Yay burcuna geçmiş olması da iyimser duygularımızı çok yükseltecek. Daha rahat ve iyimser bir gün. Dışarı aktiviteleri için kullanılabilir.


2 Temmuz 2023, Pazar

Ay Yay burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün Ay Neptün ile sert bir etkileşim, Mars ve Venüs ile de yumuşak etkileşim içerisinde. Çok iyimser, sosyal, güzel bir gün fakat Neptün kare açısı da günü aldanma, kaos, fazla iyimserlik gibi risklere açık hale getiriyor.


Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim.


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Günlük burç yorumları: 19 Haziran Pazartesi
Günlük burç yorumları: 19 Haziran Pazartesi

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