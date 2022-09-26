26 Eylül - 2 Ekim 2022 haftalık burç yorumları

Korhan Kılınçkaya, 26 Eylül - 2 Ekim 2022 haftasında gerçekleşecek astrolojik olayları ve bunların Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcuna etkilerini yazdı.

26 Eylül - 2 Ekim 2022 haftalık burç yorumları
Astroloji
26 Eylül 2022 15:00
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Esenlikler, bu hafta ilişkiler açısından oldukça iyi bir hafta. Hafta içerisinde Merkür Venüs kavuşumu yaşanacak ve güzel, iyileştirici konuşmalar, romantik jestler, küslüklerin son bulması konuları gündeme gelecek. Yine hafta başında Güneş Jüpiter karşıtlığı yaşanacak. Bu biraz abartılı tepkilere, anlaşmazlıklara zemin hazırlayabilir fakat sert bile olsa özgüven ve iyimserlik getiren bir etkidir. Merkür, Plüton ve Mars Satürn üçgenleri de haftanın oldukça iyi açılarından. Merkür bu hafta daha derin, sorgulayıcı ve odaklı olacak. Mars Satürn ise enerjimizi doğru yönlendirmeyi, disiplini, fiziksel konulardaki sorumlulukları artıracak. Egzersiz rutinine başlamak için mükemmel bir dönem. Ayrıca hafta sonuna doğru Venüs Terazi burcuna geçiyor ve çok güçleniyor. Yine sevgi, romantizm, sanat gibi konuların güçlendiği bir dönem. Kısacası bu hafta ilişkiler açısından değerlendirmeye çok açık bir hafta.


Günlük etkilere geçecek olursak:


Pazartesi

Ay Terazi burcunda güne başlıyoruz. İkili ilişkilere odaklı, hak hukuk adalet temalarının belirgin olabileceği, sosyal bir gün.


Salı

Ay, Terazi burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Haftanın en olumlu günlerinden. Ay Mars ve Satürn ile büyük üçgen kalıbı oluşturacak. Sosyal girişimler, önemli konuşmalar (Merkür retro da olsa) için çok elverişli, çok üretken, enerjik bir gün.


Çarşamba

Ay, Akrep burcuna geçiş yapıyor. Bugün biraz daha kontrolcü, sorgulayıcı, kıskanç olabileceğimiz, sahiplenici olabileceğimiz bir gün. Olumsuz duyguların sizi etkilemesine izin vermeyin.


Perşembe

Haftanın zor günlerinden. Ay Akrep burcunda, Uranüs ve Satürn ile sert etkileşime girecek. Bugüne biraz dikkat etmek gerekli. Gerginlikler, stres yaratan durumlar oluşabilir. Engellenmiş hissiyle karşılaşabiliriz.


Cuma

Dünün gergin etkisi çokça azalıyor. Ay iyimser Yay burcunda, Jüpiter ve Venüs ile uyumlu etkileşimde. Dün en zor günlerdendi bugün en güzel günlerden diyebilirim. İki gün arasında büyük fark var. İlişkiler ve özgüven açısından çok uyumlu.


Cumartesi

Ay, Yay burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Fazla iyimser bir burç fakat Satürn ile girdiği uyumlu etkileşim ile sorumluluklarımızın da bilincinde, çok havai olmadığımız, disiplinli ve rahat bir gün.


Pazar

Ay, Yay burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bu gün biraz abartıya kaçabiliriz. Yediklerimize içtiklerimize dikkat etmemiz gerekli. Günün ilerleyen saatlerinde daha oturaklı bir burç olan Oğlak burcuna geçiş yapıyoruz.


Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim…

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Günlük burç yorumları: 26 Eylül Pazartesi

26 Eylül 2022 Pazartesi, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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Biraz fazladan çaba gerektirse de bugün duygularınızla yüzleşmeniz oldukça önemli. İçsel bir hesaplaşma yaşayarak dikkatinizi, iyileşmesi gereken eski yaralara çevirebilirsiniz. Neyse ki gün bu durumları iyileştirmenin yeni yollarını bulmanız için ihtiyacınız olan desteği de veriyor.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Size yakın biri, gününüze biraz gölge düşürebilir. Bugün sizi etrafa daha dikkatli bakmaya yönlendiriyor ve sizi kendi çatınızın altında olup biten her şeyle temasa geçiriyor. Her şey yolunda ve güzel, ancak fazla çalışan zihniniz bir şeyleri kaçırdığınızı veya diğer insanların beklentilerini karşılamadığınızı hissetmenize neden olacak..
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bir başkasına basit gibi görünen şey, sizi beklediğinizden daha fazla etkileyebilir. Belki birileri, istemeden de olsa hassas noktalarınızdan birini dürtüyor ya da yanlışlıkla unuttuğunuz bir konuyu dikkatinize sunuyor. Bu kişinin asıl amacının bu olmadığını aklınızda bulundurarak, gereksiz tepkilerden kaçının.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU İşiniz için çok çaba sarf edebilirsiniz, ancak bu, diğer herkesin çok verimli olacağı anlamına gelmez. Herkesin önceliklerinin farklı olabileceğini kabul edin ancak ortaklaşa yapılan bir projede yalnız kaldığınızı düşünüyorsanız mutlaka ses çıkarın. Karşı tarafı haksızlığa uğratmamaya çalışırken kendinizi es geçmek zorunda değilsiniz!
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün istediğinizi yapabilirsiniz ancak bir noktadan sonra kendiniz için değil de bir başkası için çalışmaya yönlendiren bazı şeyler olabilir. Yardım etmek istiyorsanız harika ancak bir başkasının sorumluluğunu tamamen üstlenmek kimse için fayda sağlamaz. Planlarınızı yaparken kendinize en az bir başkası kadar iyi davrandığından emin olun.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün nereye gittiğinizi gözden kaçırmak çok kolay olabilir. Bilinçaltınız heyecan peşindedir ve sizi bilmediğiniz yollara sürükler, ancak etrafınızdaki sizi kısıtlayan insanlara takılacaktır. Keşfetme dürtüsü en beklenmedik anda karşınıza çıkabilir, ancak onu gitmek istemeyeceğiniz bir yere kadar takip edebilirsiniz. Doğru yolu seçtiğinizden ve yol boyunca adımlarınızı izlediğinizden emin olun çünkü her yerde çukurlar var.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sakladığınız şeylerle dünyaya gösterdiğiniz şeyler arasında ince bir çizgi var. Kendinizi biraz daha şeffaf bir hale getirmek güzel olabilir ancak bunun için önce var olmasını istemediğiniz sırlarınızdan kurtulmanız gerekiyor. Her şeyden emin olana dek, biraz daha sabırlı olmak ve gizli sandıkları açmamak mantıklı olacaktır.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün üzerinize düşeni yapmaya hazırsınız ve isteklisiniz, ancak onların katkılarına açık olsanız da olmasanız da birileri planlarınızı değiştirebilir. Siz kendi adınıza nereye gittiğinizi biliyorsunuz, ancak size inanmayan insanlar iyi niyetli olsalar bile bu konuda yetersiz olduğunuzu düşünebilir. Gerçekten yapıcı eleştiri sunmayan birine kulaklarınızı kapatırsanız daha mutlu olacaksınız.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU Özgürce uçmak istiyorsunuz ancak canınızı sıkan bir şey kanatlarınızı da kapatabilir. Bugün dünyanın sizi neler beklediğini keşfetme havasındasınız. Hayaller kurmak konusunda oldukça iyisiniz, iş elinizi taşın altına koymaya ve gerekli özeni göstermeye gelene kadar her şey yolunda ve güzel. Gerçekten başarmak istiyorsanız daha az hayal daha çok plan kurmalısınız.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün oldukça yorucu geçebilir. Duygusal veya fiziksel olarak kendinizi toparlamanız biraz zaman gerektirebilir o yüzden yakın zaman çok fazla sorumluluk almamaya gayret edin. Diğer herkes hayatını yaşıyorken sıkıcı işlerle uğraşmak moralinizi bozsa da bunun nedeninin, diğer insanlar eğlenceye odaklanırken ciddi meselelerle uğraşmaya çalışmanız olduğunu hatırlayın. Meyvelerini toplarken siz de eğleneceksiniz.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Kendi kişisel sorunlarınız bugün sizi kısır bir döngüye sokabilir. Hayatınızdaki en önemli insanlar önde ve merkezdedir, ancak bu sizi biraz geri plana itiyor olabilir. Bir aile meselesi veya ev sorunu, özellikle herhangi birine odaklanmadan soruna dikkatinizi gerektirebilir veya belki de bugün biraz geri çekilmeniz gerekiyordur. Her şeyden önce duygularınıza yönelin.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Önünüzde sonsuz gibi görünen bir liste var, ancak üzerindeki her şeyi tamamlama konusunda endişelenmenize gerek yok. Bugünü daha hafif ve keyifli geçirmek istiyorsanız, pişmanlık yaşayacağınız hiçbir şey yok. Etraftan gelen bazı ufak tefek eleştirilere karşı kulağınızı kapatın, dinlenin ve her zamankinden daha güçlü dönün.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Şimdi günün ilk ışıklarına kadar dans etmeye ve tasasız olmaya hazırsınız. Hayat sizin için bir şenliğe dönüşebilir ancak günlük hayatın sorumlulukları da peşinizi bırakmıyor. Kendiniz için yapabileceğiniz en iyi şey, hayatınızın sorumluluklarıyla barışmak ve bunların sizden zaman çaldığını düşünmemek olabilir. Görmezden gelmek, işe yaramayacak.


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