26 Eylül - 2 Ekim 2022 haftalık burç yorumları

Esenlikler, bu hafta ilişkiler açısından oldukça iyi bir hafta. Hafta içerisinde Merkür Venüs kavuşumu yaşanacak ve güzel, iyileştirici konuşmalar, romantik jestler, küslüklerin son bulması konuları gündeme gelecek. Yine hafta başında Güneş Jüpiter karşıtlığı yaşanacak. Bu biraz abartılı tepkilere, anlaşmazlıklara zemin hazırlayabilir fakat sert bile olsa özgüven ve iyimserlik getiren bir etkidir. Merkür, Plüton ve Mars Satürn üçgenleri de haftanın oldukça iyi açılarından. Merkür bu hafta daha derin, sorgulayıcı ve odaklı olacak. Mars Satürn ise enerjimizi doğru yönlendirmeyi, disiplini, fiziksel konulardaki sorumlulukları artıracak. Egzersiz rutinine başlamak için mükemmel bir dönem. Ayrıca hafta sonuna doğru Venüs Terazi burcuna geçiyor ve çok güçleniyor. Yine sevgi, romantizm, sanat gibi konuların güçlendiği bir dönem. Kısacası bu hafta ilişkiler açısından değerlendirmeye çok açık bir hafta.

Günlük etkilere geçecek olursak:

Pazartesi

Ay Terazi burcunda güne başlıyoruz. İkili ilişkilere odaklı, hak hukuk adalet temalarının belirgin olabileceği, sosyal bir gün.

Salı

Ay, Terazi burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Haftanın en olumlu günlerinden. Ay Mars ve Satürn ile büyük üçgen kalıbı oluşturacak. Sosyal girişimler, önemli konuşmalar (Merkür retro da olsa) için çok elverişli, çok üretken, enerjik bir gün.

Çarşamba

Ay, Akrep burcuna geçiş yapıyor. Bugün biraz daha kontrolcü, sorgulayıcı, kıskanç olabileceğimiz, sahiplenici olabileceğimiz bir gün. Olumsuz duyguların sizi etkilemesine izin vermeyin.

Perşembe

Haftanın zor günlerinden. Ay Akrep burcunda, Uranüs ve Satürn ile sert etkileşime girecek. Bugüne biraz dikkat etmek gerekli. Gerginlikler, stres yaratan durumlar oluşabilir. Engellenmiş hissiyle karşılaşabiliriz.

Cuma

Dünün gergin etkisi çokça azalıyor. Ay iyimser Yay burcunda, Jüpiter ve Venüs ile uyumlu etkileşimde. Dün en zor günlerdendi bugün en güzel günlerden diyebilirim. İki gün arasında büyük fark var. İlişkiler ve özgüven açısından çok uyumlu.

Cumartesi

Ay, Yay burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Fazla iyimser bir burç fakat Satürn ile girdiği uyumlu etkileşim ile sorumluluklarımızın da bilincinde, çok havai olmadığımız, disiplinli ve rahat bir gün.

Pazar

Ay, Yay burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bu gün biraz abartıya kaçabiliriz. Yediklerimize içtiklerimize dikkat etmemiz gerekli. Günün ilerleyen saatlerinde daha oturaklı bir burç olan Oğlak burcuna geçiş yapıyoruz.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim…

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