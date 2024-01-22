25 Ocak 2024 Aslan burcunda Dolunay'ın burçlara etkileri

Esenlikler. Oldukça kritik bir dolunay’ın eşiğindeyiz. 25 Ocak saat 20:53’te Aslan burcunun 5 derecesinde bir dolunay meydana gelecek. Aslan burcu otoriteyle, devletin başındaki kişilerle, tabiri caizse kraliyet ile, sporcular ve sahne sanatçılarıyla, çocuklarla ilişkilidir. Kendimizi nasıl ifade ettiğimiz, özgüvenimiz bu dönemde kritik konular arasında diyebilirim.

An derecesi haritanın 11. Evinde. Ayrıca dolunay kombinasyonundaki Güneş de haritanın 5. Evinde. Bu da sanat, sahne dünyası, bizim için de sahnede olmak, göz önünde olmak ve çocuklarımız konuları ile ilgili belirgin olaylar yaşayabiliriz anlamına geliyor. 11. Ev de tabiki insan gruplarına, arkadaş ortamlarına, proje gruplarına giden konulara işaret ediyor. Gelecekle ilgili konular da bu dönemin vurgulu olaylarına sahne olabilir.

An derecesine Plüton’dan kavuşum, Jüpiter’den kare açı mevcut. Jüpiter karesi olayları büyüten etkidedir. Bizi fazla özgüvenli ve iyimser yapar. Aslan burcunun da ayrıca karanlık taraflarından birisidir. Bu konulara dikkat etmekle birlikte yine Plüton kavuşumunun etkileri de Jüpiter ile bir kat daha büyüyebilir. Plüton kavuşumu da bu dönemde bazı konularla ilgili krizler, kırılmalar yaşayacağız anlamına gelebilir. Plüto da yeni Kova burcuna girdiği için bu kırılma konuları 11. Ev’in de etkisiyle insan grupları, gelecek hedefleri, genel olarak insanlar ve gruplarla alakalı olabilir.

Ayrıca an haritasının yükselen burcu Başak. Bu da iş dünyası, sağlık ile ilgili konuların da bu dönemin önemli konuları arasına gireceği anlamına geliyor.

An derecesine HAMAL, an haritasının yükselenine de THUBAN isimli sabit yıldızların açıları da bu dönemi oldukça etkileyen konular arasında. HAMAL sabit yıldızı “kendi yolunda gitmek” konularını vurgulayan bir sabit yıldızdır. Bu durumda kendini ifade ile ilgili yaşayabileceğimiz krizlerde kendi yolumuzda olmak önemli olacaktır. THUBAN ise “hazine uğruna yol açmak” anlamını hayatlarımıza projekte edecektir. Kendi yolumuzda ilerlediğimizde bu krizli, kırılmalı dönemin bizi ödüllendireceğini düşünüyorum.

25 Ocak Aslan Burcunda Dolunay'ın burçlara etkileri

Yükselen Koç

Bu dönemde aşk ilişkileriniz, varsa çocuklarınız, sportif faaliyetler, sahne veya sanatsal yaratıcılık konuları ön plana çıkıyor. Spontan finansal harcamalara da dikkat etmekte fayda var.

Yükselen Boğa

İşiniz ve kariyeriniz ile ilgili konularda almanız gereken sorumluluklar aile hayatınız üzerinde gerginlikler yaratabilir. Ani kararlardan ve gerginlikten uzak durmaya çalışmakta fayda var.

Yükselen İkizler

Eğitim, yolculuklar veya yabancılarla ilgili konularda almanız gereken sorumluluklar kendinizi iletişim yoluyla ifadenizi engelleyebilir, ayrıca kardeşlerinizle veya yakın akrabalarınızla gerginlikler yaşayabilirsiniz.

Yükselen Yengeç

Finansal kaynaklarınız ve borçlar konularında beklenmedik durumlara gebe bir dönem sizi bekliyor. Ayrıca arkadaşlarınızla veya içinde bulunduğunuz gruplarla maddi konularla ilgili birtakım gerginlikler ve ayrılıklar yaşayabilirsiniz.

Yükselen Aslan

Toplum içindeki yeriniz ve kariyeriniz ile ilgili sürpriz, beklenmedik konular yaşayabilirsiniz. Bu dönemde kendini ifadeniz, özgüveniniz oldukça güçlü, eğlenceli bir dolunay sizi bekliyor.

Yükselen Başak

Görev ve sorumluluklarınızın iç dünyanız üzerinde baskı yarattığı bir dönemdesiniz. Kendinizi istediğiniz gibi ifade edemeyip duygularınızı bastırabilirsiniz. Ayrıca uzak akrabalar veya eğitim ile ilgili konularda birtakım sürpriz gelişmeler yaşanabilir.

Yükselen Terazi

Arkadaşlar, aynı ideali paylaştığınız gruplar veya ortak bir hedef için bir araya gelmiş proje grupları konuları ön plana çıkabilir. Gruplar içerisinde liderlik yapabilirsiniz. Eski arkadaşlarınızla görüşebilirsiniz. Ayrıca alacak verecek, borçlar krediler gibi konular üzerinizde gerginlik yaratıyor, büyük harcamaların altına düşünmeden girmemekte fayda var.

Yükselen Akrep

İkili ilişkilerinizle finansal konularla ilgili gerginlik yaratan durumlar olabilir. Ayrıca aile, yuva, ev, ebeveynler ve gayrimenkul konuları bu dönemde oldukça vurgu kazanıyor.

Yükselen Yay

Eğitim ve uluslararası konularda iletişimsel sorumluluklar almanız gerekiyor, yazmak, yayın yapmak, araştırmak gibi sorumluluklarınız olabilir. Ayrıca işlerinizin de yoğun ve üzerinizde beklenmedik gelişmeler yarattığı bir dönem. Sağlık operasyonları için uygun bir dönem değil.

Yükselen Oğlak

Finansal kaynaklarınızla ilgili konular ön plana çıkıyor. Fazla özgüven ve sorumsuzca yapılan yatırımlar veya harcamalar sizi kurban durumuna düşürebilir. Ayrıca flörtleriniz veya varsa çocuklarınızla ilgili aniden gelişen, sürprizli durumlarla karşılaşabilirsiniz.

Yükselen Kova

İkili ilişkiler ve evlilik konuları oldukça ön planda. Ayrıca özel hayatınız, aileniz ile ilgili konularda da sürpriz gelişmeler, ayrılıklar, beklenmedik gayrimenkul yatırımları sözkonusu olabilir.

Yükselen Balık

İşiniz, iş arkadaşlarınız, sağlığınız ve günlük işleriniz ile ilgili konular oldukça ön plana çıkıyor. İş ortamınızda daha çok göz önünde olduğunuz, liderlik yeteneklerinizi kullandığınız bir dönem olabilir. Kalp damar konuları ile ilgili beklenmedik riskler sözkonusu olabilir.