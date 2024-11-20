25 Kasım - 1 Aralık 2024 haftalık burç yorumları

Esenlikler. Bu hafta etkileşimler açısından biraz sakin geçiyor. Hafta içerisinde Güneş Mars ile uyumlu etkileşime girecek ve tek gezegen açılanması bu diyebilirim. Ayrıca Merkür 26 kasım’da retro pozisyona geçecek. Bundan 3 gün öncesinden itibaren etkilerin başladığını varsayabiliriz çünkü retro veya ileri hareketlerden önce bir durağan pozisyon vardır bu da Merkür için yaklaşık 3 gün sürer. Merkür retrosunda artık ne yapmayacağınızı, etkilerinin ne olduğunu biliyorsunuz J Yeni anlaşmalar, yeni başlangıçlar için pek uygun değil, hata yapma, geriye dönüp tekrarlama riski var. İletişimde aksaklıklar, tekrarlamalar, revizeler ve düzeltmeler olabilir.

Güneş Mars üçgeni de haftayı fiziksel olarak hareketli, cesur, enerjik, atılgan bir şekilde geçireceğiz anlamına geliyor. Yeni başlangıçlar için iyi demek isterdim fakat Merkür retrosu var. Yine de girişim cesaretimiz yüksek. Tartışmalardan uzak kalmakta fayda var.

Günlük etkilere geçecek olursak;

Pazartesi

Haftaya Ay Başak burcunda başlıyoruz fakat bu öğleden sonra Ay’ın Terazi burcuna geçmesi ile son bulacak. Fakat sabah saatlerinde biraz sendromlu, sorumluluk ve işe odaklı bir durumda kalabiliriz. Akşam’a doğru daha fazla sosyalleşeceğimiz bir gün.

Salı

Ay Terazi burcunda ilerliyor. Gün içerisinde çok fazla açısal etkileşimi yok. İkili ilişkilere ve sosyalliğe odaklı, biraz politik davranmamız gereken, belki de arabuluculuk yapmamız gereken durumlar yaşayabiliriz.

Çarşamba

Ay Terazi burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Dün ile yine çok benzer durumlar var. Bugün iletişim trafiği biraz daha yüksek, Ay’ın Merkür ile uyumlu etkileşimi var. Dengeli uyumlu bir gün.

Perşembe

Bugün biraz denge bozulabilir. Ay Akrep burcuna geçiyor, daha duygusal, kriz getirebilecek, manipüle etmek isteyebilecek veya karşıdan bu durumlarla karşılaşabileceğimiz bir gün olabilir. Ay Mars sert etkileşimde, yine tartışma ve kriz getiren bir etki, egosal tartışmalara özellikle dikkat.

Cuma

Ay Akrep burcundaki ilerlemesine devam ediyor fakat bugün tekrar bir uyuma geçmemiz söz konusu. Ay Venüs ile uyumlu açıda. Yoğun duygusallığımız devam ediyor fakat sosyal olarak hareketliyiz, aşk ve tutku da oldukça yüksek.

Cumartesi

Ay bugün de Akrep burcunda fakat günün ilerleyen saatlerinde, akşama doğru Yay burcuna geçecek. Gün içerisinde Plüton ve Neptün ile uyumlu etkileşimde. Sezgilerimiz inanılmaz güçlü, derinleşebilme ve odaklanma kapasitemiz çok yüksek. Günün ilerleyen saatlerinde ay’ın yay burcuna geçmesiyle bu odak biraz kayboluyor.

Pazar

Yeniay günü. Ay yay burcunda yeniay formasyonu oluşturuyor. Bu da yay etkilerini çokça artırıyor fakat bugün Satürn ile de bir sert açı var. Yani bir o kadar da negatif düşünceler içerisinde olabileceğimiz, kaçmak ve iyimser olmak isteyeceğimiz fakat sorumlulukların baskısını hissettiğimiz bir gün. Yine de iyimserlik var ve Ay Mars uyumlu etkileşiminden dolayı cesaretimiz de yüksek. Satürn engellerine cesaretle gidiyoruz.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.

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