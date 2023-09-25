25 Eylül - 1 Ekim 2023 haftalık burç yorumları

Esenlikler. Bu haftanın başrolünde Merkür var. Merkür hafta içinde Jüpiter ve Uranüs ile uyumlu açı yapacak. Eğitim, önemli anlaşmalar, yolculuklar, yeni ve ufuk açıcı fikirler açısından oldukça güzel bir Jüpiter üçgeni ve yine farklı fikirler, kendimizi, iletişimimizi farklı bir dille süsleme, yeni girişimler, anlaşmalar gibi konular açısından oldukça uyumlu bir Uranüs açısı Merkür yani iletişim gezegeni ile birlikte olacak.

Uranüs ile Venüs’ün bir uyumsuz açısı da var hafta içinde. Bu da sosyal ilişkilerde biraz bozucu, ani, isyankar, kopartıcı, özgürleştirici, beklenmedik hareketleri de beraberinde getirebilir. Hayatımıza değişik insanlar beklenmedik bir şekilde girebilir veya çıkabilir.

Ayrıca bu hafta Koç burcunda bir dolunay yaşayacağız.

Günlük etkilere geçecek olursak;

25 Eylül haftası astrolojik etkiler

Pazartesi

Ay Kova burcunda haftaya başlıyoruz. Gün içerisinde Ay’ın çok açısal etkileşimi yok. Kova burcunda daha entelektüel, bilgiye yönelik, biraz farklı ve marjinal davranabilen, duygusallıktan genellikle uzak bir gün geçireceğiz.

Salı

Ay Kova burcunda ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Uranüs ve Venüs ile sert etkileşime girecek olan ay günü çok sürprizli, çok değişken, değişmek isteyen ve belki de isyankar bir hale getirebilir. Bu ikili ilişkilerde sürpriz tepkiler olarak ortaya çıkabilir.

Çarşamba

Ay Balık burcuna geçiyor. Günün çok erken saatleri biraz karamsar, sorumluluk baskısı altında ve duygulardan uzak olacak. Günün ilerleyen saatlerde bu etkiler azalacak yerini duygusal melankolik bir hal’e getirebilir.

Perşembe

Ay Balık burcunda güne giriş yapıyoruz. Gün içerisinde Ay Neptün ile kavuşumda olacak. Bu her zaman dediğim gibi balık etkisini çok fazla katlayacak bir etki. Gün içerisinde aldanma, alınganlık, yanlış anlama gibi konulara çok dikkat etmek gerekiyor.

Cuma

Dolunay günü. Ay Koç burcuna geçiş yapıyor. Gün daha enerjik, yeni başlangıçlara açık, biraz fazla spontan olabilme riskine sahip, agresif bir durumda geçebilir. Dolunay’ın bize her durumda enerji vereceği kesin. Dolunay yazısını ayrıca yazacağım.

Cumartesi

Ay Koç burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Ay Mars ile karşıt açı yapacak. Bu da günü oldukça gergin, enerjik, tartışmaya açık, spontan bir hale getiriyor. Kazalara da oldukça dikkat etmek gerekli. Enerjik faaliyetler, sosyal aktiviteler, sportif aktiviteler için elverişli.

Pazar

Ay Boğa burcuna geçiyor. Haftanın en sakin günlerinden biri. Günü sakin, sevdiklerimizle birlikte, sahip olduklarımıza, ya da finansal konulara odaklı bir şekilde geçirebiliriz. Günün ilerleyen saatlerinde Ay Jüpiter’e yaklaşıyor. Bu da oldukça iyimser, özgüvenli, yatırımlar açısından değerlendirilebilir bir zaman dilimi oluşturuyor.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim.

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