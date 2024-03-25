25 - 31 Mart 2024 haftalık burç yorumları

Esenlikler... Bu ay haftaya bir Terazi ay tutulması ve açısal olarak tek bir etkileşim ile giriyoruz. O da Venüs Uranüs altmışlığı. 25 Mart Ay tutulmasının yazısını bu bağlantıda okuyabilirsiniz.

Venüs Uranüs altmışlığı haftayı özellikle ikili ilişkiler ve sosyal ilişkiler açısından eğlenceli, değişik, sürprizlere açık bir hale getirecek. Farklı sosyal aktiviteler yapmak için oldukça verimli bir hafta diyebilirim. Bunun dışında genel olarak Ay’ın etkileşimlerini günlük etkiler kısmında aşağıda okuyabilirsiniz.

25 Mart haftası günlük astrolojik etkiler

Pazartesi

Haftaya Ay Terazi'de başlıyoruz. Ay tutulması günü. Onun dışında Ay’ın çok belirgin bir etkileşimi yok. Dengeli, uyumlu, tutulma etkilerini yoğun hissettiğimiz, yoğun duygusal bir gün.

Salı

Ay Terazi'de ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Ay Merkür ile karşıt açıya girecek. Dengeli ve diplomatik bir gün fakat yine anlaşmazlıklar, çatışmalar, karşıtlıklar yaşanabilir, günümüz bunu çözmek ve dengelemekle geçebilir.

Çarşamba

Ay Akrep burcuna geçiyor. Yoğun duygular, kıskançlık, kontrol, nahoş bilgiler ve krizler yaşayabiliriz, Ay Plüton ile de kare açı yapacak ve bu saydığım etkileri pekiştirecek. Cesaretimiz de çok yüksek, Ay Mars ile uyumlu etkileşime giriyor.

Perşembe

Ay Akrep burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde çok fazla açısal etkileşim var. Uranüs ve Jüpiter ile iyimser, abartmaya meyilli, sürprizli etkiler bizi bekliyor. Venüs ve Satürn ile de uyumlu etkileşimde. Sosyal ilişkiler, ikili ilişkiler ayrıca sorumluluklar da bugün pozitif olarak kullandığımız, uyumlu etkiler.

Cuma

Ay Yay burcuna geçiş yapıyor. İyimserliğimiz oldukça artıyor. Dışarı aktiviteleri isteğimiz de yüksek. Gün içerisinde Güneş ile uyumlu etkileşime girecek olan Ay mutluluğumuzu bir kat daha artırıyor ve kendimizi ifademizi güçlendiriyor.

Cumartesi

Ay Yay burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Güneş ile açısal etkileşimine devam edecek olan Ay bugün Satürn ile sert ekileşimde. Bugün iyimserliğimiz devam etse de dünkü kadar değil, biraz daha sorumlulukların baskısını hissedebiliriz.

Pazar

Ay Yay burcundaki ilerlemesine bugün de devam ediyor. Akşamın ilerleyen saatlerinde Oğlak burcuna geçecek ve biraz daha sorumluluklarımıza odaklandığımız, Pazartesi sendromunu yaşamaya başladığımız bir gün olabilir. Bugün ikili ilişkilere dikkat, yanlış anlaşılmalar yaşanabilir.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.

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