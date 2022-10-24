24 - 30 Ekim 2022 haftalık burç yorumları

Esenlikler. Bu hafta önemli burç geçişleri ve yön değiştirmeleri deneyimleyeceğiz. Öncelikle Merkür Mars ile uyumlu Plüton ile uyumsuz açı içerisinde olacak. Her ikisi de zihinsel ve sözel cesaretimizi, derinleşme isteğimizi ve söz söyleme isteğimizi artıracak. Fakat biraz daha krizli ve tartışmacı bir hafta geçirebiliriz. Bunun dışında Jüpiter retro olduğu için Koç burcundan kısa bir süreliğine Balık burcuna geçecek. Bu da aslında Jüpiter'i güçlendirecek. Hassasiyetimizi, iyi niyetimizi, fedakârlığımızı artıracak, sezgilerimizi güçlendirecek bir etki. Haritamızda Balık burcu hangi evdeyse muhtemelen orada daha şanslı olacağız.

Merkür’de Akrep burcuna geçecek. Zaten bu hafta Merkür cesur ve derin, Akrep burcu Merkür’ün derinliğini çok daha artıracak fakat sübjektifliğinden alacak. Yani Terazi’de daha objektif, duygudan veya kişisellikten uzaklaşabilmekteydi fakat Akrep burcunda daha çok duygularına yenik düşen bir kıvama gelecek.

30 Ekim’de de Mars artık birkaç ay geri gitmeye başlıyor olacak. Bu da motivasyonumuzu düşürebilir, zamanlama problemleri getirebilir, iletişim problemleri getirebilir, bazı konuların geriye dönüp düzeltilmesi gerektiğine işaret edebilir.

Günlük etkilere geçecek olursak

Pazartesi

Ay Terazi burcunda haftaya başlıyoruz. Ay Satürn ile uyumlu açıda ve Merkür ile kavuşumda. Sorumluluklara ve iletişimsel konulara odaklanmak için ideal bir gün. Haftaya çok uyumlu bir başlangıç.

Salı

Ay Akrep burcuna geçiyor. Akrep Ay’ın pek sevdiği bir burç değil. Bugün Güneş ve Venüs ile de kavuşacağı için özellikle ikili ilişkilerde hem tutku yüksek hem de kıskançlık ve sahiplenicilik ve tabii bugün Güneş Tutulması günü!

Çarşamba

Haftanın en zorlayıcı günü. Ay Akrep burcunda Satürn ile kare Uranüs ile karşıt olacak. Zorlayıcı, engelleyici, sıkılgan ve gergin bir gün. Duygusal olarak çok stabil değiliz.

Perşembe

Fakat bugün düne göre çok daha iyimser ve rahat geçecek. Ay Yay burcuna geçiyor ve çok daha iyimser bir havaya bürünüyor. Ayrıca Jüpiter ile de uyumlu açı yapacak olan ay günü yine iyimser ve şanslı bir hale getiriyor. Önemli görüşmeler bu güne denk getirilebilir, eğitim için de değerlendirilebilir.

Cuma

Ay Yay burcunda rahat ve iyimser fakat Satürn ile de uyumlu açı yapacak olan ay sorumluluklarımıza da odaklandığımız, abartıya kaçmadığımız fakat özgüvenli de olabildiğimiz bir gün meydana getirecek.

Cumartesi

Ay daha kötümser olan Oğlak burcuna geçiyor fakat bugün Jüpiter ile sert de olsa bir kontakt içerisinde olduğu için özgüvenimizi belli bir dereceye kadar koruyabileceğiz.

Pazar

Ay Oğlak burcunda, sorumluklara odaklı. Ayrıca açısal olarak bugün haftanın en hareketli günü. Tutulma meydana getiren gezegenlerle ve Uranüs ile uyumlu açı içerisinde olacak ay hem iletişim, hem ilişkilerde belirgin geçecek bir güne işaret ediyor. Ayrıca sürprizli ve değişiklik isteği içerisinde olacağımız bir gün. Dışarı aktiviteleri için değerlendirilebilir.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim…

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