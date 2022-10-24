24 - 30 Ekim 2022 haftalık burç yorumları

Korhan Kılınçkaya, 24 - 30 Ekim 2022 haftasında gerçekleşecek astrolojik olayları ve bunların Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcuna etkilerini yazdı.

24 - 30 Ekim 2022 haftalık burç yorumları
Astroloji
Giriş: 24 Ekim 2022 11:00
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Esenlikler. Bu hafta önemli burç geçişleri ve yön değiştirmeleri deneyimleyeceğiz. Öncelikle Merkür Mars ile uyumlu Plüton ile uyumsuz açı içerisinde olacak. Her ikisi de zihinsel ve sözel cesaretimizi, derinleşme isteğimizi ve söz söyleme isteğimizi artıracak. Fakat biraz daha krizli ve tartışmacı bir hafta geçirebiliriz. Bunun dışında Jüpiter retro olduğu için Koç burcundan kısa bir süreliğine Balık burcuna geçecek. Bu da aslında Jüpiter'i güçlendirecek. Hassasiyetimizi, iyi niyetimizi, fedakârlığımızı artıracak, sezgilerimizi güçlendirecek bir etki. Haritamızda Balık burcu hangi evdeyse muhtemelen orada daha şanslı olacağız.


Merkür’de Akrep burcuna geçecek. Zaten bu hafta Merkür cesur ve derin, Akrep burcu Merkür’ün derinliğini çok daha artıracak fakat sübjektifliğinden alacak. Yani Terazi’de daha objektif, duygudan veya kişisellikten uzaklaşabilmekteydi fakat Akrep burcunda daha çok duygularına yenik düşen bir kıvama gelecek.


30 Ekim’de de Mars artık birkaç ay geri gitmeye başlıyor olacak. Bu da motivasyonumuzu düşürebilir, zamanlama problemleri getirebilir, iletişim problemleri getirebilir, bazı konuların geriye dönüp düzeltilmesi gerektiğine işaret edebilir.


Günlük etkilere geçecek olursak

Pazartesi

Ay Terazi burcunda haftaya başlıyoruz. Ay Satürn ile uyumlu açıda ve Merkür ile kavuşumda. Sorumluluklara ve iletişimsel konulara odaklanmak için ideal bir gün. Haftaya çok uyumlu bir başlangıç.


Salı

Ay Akrep burcuna geçiyor. Akrep Ay’ın pek sevdiği bir burç değil. Bugün Güneş ve Venüs ile de kavuşacağı için özellikle ikili ilişkilerde hem tutku yüksek hem de kıskançlık ve sahiplenicilik ve tabii bugün Güneş Tutulması günü!


Çarşamba

Haftanın en zorlayıcı günü. Ay Akrep burcunda Satürn ile kare Uranüs ile karşıt olacak. Zorlayıcı, engelleyici, sıkılgan ve gergin bir gün. Duygusal olarak çok stabil değiliz.


Perşembe

Fakat bugün düne göre çok daha iyimser ve rahat geçecek. Ay Yay burcuna geçiyor ve çok daha iyimser bir havaya bürünüyor. Ayrıca Jüpiter ile de uyumlu açı yapacak olan ay günü yine iyimser ve şanslı bir hale getiriyor. Önemli görüşmeler bu güne denk getirilebilir, eğitim için de değerlendirilebilir.


Cuma

Ay Yay burcunda rahat ve iyimser fakat Satürn ile de uyumlu açı yapacak olan ay sorumluluklarımıza da odaklandığımız, abartıya kaçmadığımız fakat özgüvenli de olabildiğimiz bir gün meydana getirecek.


Cumartesi

Ay daha kötümser olan Oğlak burcuna geçiyor fakat bugün Jüpiter ile sert de olsa bir kontakt içerisinde olduğu için özgüvenimizi belli bir dereceye kadar koruyabileceğiz.


Pazar

Ay Oğlak burcunda, sorumluklara odaklı. Ayrıca açısal olarak bugün haftanın en hareketli günü. Tutulma meydana getiren gezegenlerle ve Uranüs ile uyumlu açı içerisinde olacak ay hem iletişim, hem ilişkilerde belirgin geçecek bir güne işaret ediyor. Ayrıca sürprizli ve değişiklik isteği içerisinde olacağımız bir gün. Dışarı aktiviteleri için değerlendirilebilir.


Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim…


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Günlük burç yorumları: 24 Ekim Pazartesi

24 Ekim 2022 Pazartesi, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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Şimdi, kalabalıktan bağımsız bir şeyler yapma olasılığı daha yüksek olabilir. Herkesin iyi bir zaman ve iyi bir sohbet arayışında olması, bunu fark edenler için bir avantaj olabilir. Bugün sakin olup düşünmeye zaman ayırmak uzun vadeli olumlu kararlar vermenize yardımcı olabilir. Özelikle yeni gündeme gelen konularda hızlı karar almamak önemlidir.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Normalde yapmasanız bile şimdi bir ilişkiyi sürdürmek için daha fazla çaba sarf edebilirsiniz. Muhtemelen bu, daha iyi arkadaş olmak istediğiniz yeni bir tanıdık, hatta belki tesadüfen tanıştığınız kişisel bir kahraman olabilir. Bu ilişkiyi sürdürmek göz korkutucu gelebilir, ancak çekiciliğiniz ve zekanız çok keskin, bu da başkalarıyla arkadaş olmanızı kolaylaştırır. Arkadaşlarınız, bu yeni arkadaşınızı grubunuza katmak için ortak bir çaba içinde size ulaşmanıza yardımcı olabilir. Ne kadar kalabalık, o kadar iyi!
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Eşsiz bir alışkanlığınız yeni potansiyel müşterileri çekebilir. Günlük rutininizi sürdürürken, özellikle de sizi dışarı çıkaracaksa, çok ilginç biri karşınıza çıkabilir. Bu kişi biraz otoriteye sahip olabilir ve onları söylemek veya yapmak zorunda olduğunuz şeylerle etkileyebildiğiniz için, size hayatınızın seviyesini yükseltmenize, hatta yeni bir hayata başlamanıza yardımcı olacak bir fırsat sunabilirler. Güçlü insanlarla tanışmaya açık olun.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU Önemsiz görünen hobiler, mevcut zihniyetiniz üzerinde hala büyük bir etkiye sahip olabilir. En sevdiğiniz aktivite sanat olarak kabul edilsin veya edilmesin, yaratıcı kaslarınızı çalıştırmanın keyfini çıkarabilirsiniz. Bu hobi, beceri seviyenizin çok yüksek olduğunu düşünmeseniz bile, kelimeler yetersiz kaldığında kendinizi ifade etmenize yardımcı olabilir. Başkalarına da içinizde nasıl hissettiğinizi gösterebilir, ilişkilerinizi güçlendirebilir. Kendinizi neşelendiren şey üzerinde çalışmaya başlayın, çünkü getireceği ruhsal şifa buna değer.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Gelenekten kopmak, bugün yeni bağlantılar bulmanıza yardımcı olabilir. Aileniz veya topluluğunuz sizi belirli bir şekilde inanmaya yönlendirmiş olabilir, ancak bu değerler artık sizi ifade etmeyebilir ve bu bir sorun değil. Artık geçmişe takılıp kalmadığınızı hissettiğinizde, bu eski inançlara uyduğunuzda mümkün olmayacak yeni arkadaşlık fırsatları arayın. Geleneklerden kopmak göz korkutucu olsa da, bunun sizin için doğru olmadığını hissettiğinizde muhtemelen haklısınızdır!
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU Şimdi bir yenilik yaratmak üzere olabilirsiniz! Aklınıza yıldırım hızıyla yeni ve cazip fikirler gelebilir ve size başarıya giden yollar sağlayabilir. Kitleniz, sahip olduğunuz fikir sayısına şaşırabilir, ancak yine de destekleyici olmalı ve planlarınız hakkında konuşmanız için sizi teşvik etmelidirler. Yaratıcılığınız, size daha fazla destek sağlayabilecek üstleriniz veya otorite figürleri tarafından fark edilmenizi sağlayabilir. Başarılarınızı saklamak yerine çevrenizdekilerle paylaşın.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Şu anda kim olduğunuz konusunda daha güvende olmayı öğreniyorsunuz. Yeni bilgiler edinmek veya uzak yerlere seyahat etmek zihniyetinizi yenileyebilir. Bazı kozmik vahiyleri aldıktan sonra yepyeni bir siz gibi hissedebilirsiniz! Kişisel özgürlük duygusunu en üst düzeye çıkarmak için kendinizi evinizden dağınıklığı ve negatif enerjiyi çıkarmaya özellikle eğilimli bulabilirsiniz. Kendi ayaklarınız üzerinde duruyorsunuz ve kendinize güvenebileceğinizi bilmek iyi hissettiriyor.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Popülerliğiniz şu anda yükselmiş olabilir. Evrenin spot ışığı üzerinizde parlarken, çevrenizdekilerin odağı ve konuştuğu kişi olabilirsiniz. Bir amaca hevesli bir şekilde yatırım yapıyor olabilirsiniz, belki de başkalarına bunu öğretmek için çağrıldığınızı hissediyorsunuz. Bu tutku, bu insanlara kolayca yayılabilir ve yardım edecek kadar özenmelerine neden olabilir. Ya da belki de istediğiniz hayır kurumu için normalden çok daha fazla para toplayabilirsiniz. Her iki durumda da, insanlara değer verdiğiniz şeyleri göstermek büyük ödüller getirebilir.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU Destekleyici bir topluluk, dahil olan herkes için ruhsal şifa sağlayabilir. Kendinize odaklanmak için biraz zaman harcamak, belki meditasyon veya başka bir şifalı ruhsal uygulama kullanmak, sizinle benzer uygulamaları paylaşan diğer kişiler arasında derin sohbetlere davet edecektir. Bu, yeni bağlantılar kurmayı beklemiyor olsanız bile, yeni arkadaşlıkları ateşleyebilir. Hatta birileri gelecekte size akıl hocalığı bile yapabilir, özellikle de felsefi yolculuğunuza yeni başlıyorsanız. Niyetinizi belirleyin ve ulaşmaktan çekinmeyin.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU Yeni maceralar sizin ve arkadaşlarınızın kalp atışlarını zorluyor olabilir. Bir grup olarak öğle yemeği yemeyi veya daha rutin bir deneyim yaşamayı planlamış olabilirsiniz, ancak toplantıda hepiniz gününüzde daha heyecan verici bir şeyler yapmak için ilham alabilirsiniz. Birisi, herkesin düşündürücü bir sanat sergisi veya büyüleyici bir film gibi taze ve yenilikçi bir şey deneyimleyebileceği yerel bir mekana kısa bir gezi önerebilir. Bu biraz kafa dağıtmak ve kendinize gelmek için iyi bir fırsat olabilir!
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bir üst, çabalarınızı nihayet fark edebilir. Başarı yolculuğunuza başlamak için beklemiyor ve bilinçli olarak gelecekteki kendinize fayda sağlamak için çalışıyorsunuz! Bu, özellikle bir otorite figürü eylemlerinize dikkat ediyorsa, sizi büyük bir başarıya hazırlayacaktır. Çalışmanızın ardındaki titizliği anlamalılar. Hayat merdivenini tırmanmaya bu kadar hevesli olmak etkileyici. Hatta bu yüzden size bir fırsat bile uzatabilirler. Onların yardımlarından yararlanın.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Evren bugün ufkunuzu büyük yollarla genişletiyor. Kendinizi merak uyandıran bir konu hakkında daha fazla bilgi edinmenize yardımcı olacak yeni bir derse kaydolurken bulabilir veya yurtdışına seyahat edip yeni bir kültür keşfetme planları yapabilirsiniz. Derin denizlere daldığınızda sudan çıkmış balık gibi hissedebilirsiniz ama bu korku değil heyecan verici bir duygu olmalıdır. Kendinizi bu bilgi okyanusuna bırakın ve her şeyi hemen anlamamaktan korkmayın.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Duygusal bağlar güçleniyor. Daha derin bağlara sahip olmak istediğiniz kişiler, sizinle bağlantınızı bir sonraki seviyeye taşıyan uzun sohbetler başlatabilir. Ayrıca bir nedenden dolayı eşleşebilir veya rastgele birbirinize rastlayabilirsiniz ve sonra kelimeler akmaya başlar ve ikiniz de hayatınızın bazı iç detaylarını birbirinizle paylaşmaya kadar devam eder. Kendinizi anlatmak korkutucu olabilir, ancak arkadaş olmak için açık olmanız gerekir.


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