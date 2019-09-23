23 - 29 Eylül 2019 haftası nasıl geçecek?

23 - 29 Eylül 2019 haftası burç yorumunuz...

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23 - 29 Eylül haftası nasıl geçecek?

Denge arayışı içinde olacağız! 

23 Eylül Pazartesi, Güneş Terazi boyunca hareket ederken yılın bu döneminde hayatımızın birçok alanında denge ve uyum aramalıyız.


24 Eylül Salı günü çok yoğun bir gün değil ama Ay bir gecede Aslan'a gelecek. Tutkulu hissetmediğimiz şeyleri veya dramatik olan insanları hayatımızdan çıkaracağız.


Finansman sorunlarımızı çözebileceğiz

25 Eylül Çarşamba Ay hala Aslan’da, bu yüzden gerekli adımları atmaya tutkulu ve enerjik bir haldeyiz. Ayrıca öğleden sonra Venüs ve Satürn'ün kargaşası var. Finansman sizin için bir sorunsa, o zaman bugün sizin odak noktanız olabilir, sevilen birinden desteğe ihtiyacımız olduğunu hissedebiliriz. Her iki durumda da tek yapmamız gereken, istikrarımızın nerede olduğunu anlamak için yeterince durmak.


Ağzımızdan çıkana dikkat! 

26 Eylül Perşembe sözlerinize dikkat edin. Ayrıca Ay Başak’ta, bu da detaylara odaklanacağımız anlamına geliyor. Pluto etkisini düşünmeden yanlış bir şey söylersek, bu sözleri günlerce takıntı haline getirebiliriz.


Hedeflerinizi belirleyip hayal etmek için harika bir zaman! 

Bu ayki Yeni Ay 28 Eylül Cumartesi, bu bir Süper Ay'dır. Bu, önemli ilişkilerinizle ilgili niyetleri belirleyen harika bir Ay. Daha sosyal olmak ya da ekip çalışması üzerinde çalışmak için de harika bir dönem. Koç burcunda yaralı şifacı Chiron'un karşısındaki bu Yeni Ay ile, kendiliğinden iyileşmek veya bazı derin yaraları onarmak için harika bir fırsata sahibiz. Bütün hafta sonu böyle olacak. İlişkilerde, ortaklıklarda ve sosyal olarak uyumumuzu araştırmak. Bazı insanlar ne istediklerini yazarak hedef belirlemeyi gerçekten çok sever, bazıları hayal ederek. Duygusal olarak tezahür ettirmek istediklerimize bağlıysak, daha kolay olur.

 

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