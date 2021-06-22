21 Haziran Kabine Toplantısı'nın ardından normalleşme adımları

21 Haziran Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından normalleşmeye yönelik başlıklar şöyle:
- 1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kalkıyor.
- Müzikle ilgili sınırlama 24.00'e çekildi.
- Şehirler arası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona erdi.
- 1 Temmuz itibarıyla kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçecek.
- Tüm bunlara ek olarak Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı salgın yönetimi, çalışma rehberlerine uyulması takip edilecek.
- HES kodu sürdürülecek.
Konuyla ilgili ayrıntılar ise İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgede olacak.
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