2025 yılının numerolojik yorumu: Numerolojik 9 yılının anlamı

Durarak, görerek, fark ederekve geçmişten geçerek, geleceğe uzanacağımız; arınmanın, hafiflemenin ve içsel ışığımızı bulmanın yılına başlıyoruz!

2025 yılı rakamlar toplamı ile, 9 sayısını işaret eder (2+0+2+5= 9) ve 9 sayısı, rakamların sonuncusudur. Hem başlangıçları hem de tamamlanmaları müjdeler. Uyanışın, bilgeliğin, yaratıcılığın, affetmenin, bırakabilmenin, ilhamın ve maneviyatın sayısıdır. Doğumlar 9 ay sonra yaşanır, 9 sayısı bir şeylerin doğuşuna hazırlığın sayısıdır.

Bu yıl hem iç hem dış dünyamızda kendi zirvemize ulaşmayı, bitişleri ve başlangıçları deneyimleyeceğiz. Bir şeylere adım atmak yerine, hazırlık yapıyor olacağız. Dönüm noktalarından geçecek, uyanışlar yaşayacak, hayat penceremizi genişletecek, sezgilerimizin gücünü fark edeceğiz. Duygusal ve ruhsal ihtiyaçlarımızı daha çok görecek, maneviyatımızı güçlendirmeye, akışa güvenmeye davet edileceğiz. Astrolojik olarak da büyük gezegenlerin geçiş yapıp retro ile geri dönüşüyle birlikte, iki yıl arasında köprü kuracağız.

Bu yıl, hayatınızda tamamlanması gereken döngüler üzerinde durmak için mükemmel bir yıldır. Eski alışkanlıklar, size iyi gelmeyen düşünceler, ilişkiler ve bağlar bu süreçte daha fazla görünür olur. Böylece onları görerek geride bırakabilir, şifalanabilir, daha özgür ve hafif hisseder, yepyeni ve size iyi gelecek enerjilere yer açabilirsiniz.

9 rakamı, başkalarına yardım etmek ve toplumsal sorunlarla ilgilenmektir.Astrolojik olarak da birliğin öneminin vurgulanacağı bu yıl, duyarlılığınızı ve empatinizi kullanarak, çevrenizdeki insanlara destek olabilirsiniz. Bu, hem dünyanın hem de kendinizin daha iyi bir versiyonunaulaşmaya katkı sağlayacaktır. Ancak kişisel sınırlarınızı korumalı, kurban- kurtarıcı rollerine dikkat etmeli ve fedakarlık dengelerini korumalısınız.

Evrende her şeyin bir olduğu gibi, her bir ilim de dikkatli bakıldığında aynı şeyi işaret eder. Yaşam, kusursuz bir bütündür. Bu yıl Tarotta Ermiş kartını yaşarken, astrolojik olarak da Balık burcunda tutulmaları deneyimleyeceğiz. Balık, Zodyak'ın son burcudur. Bize yine tamamlanmaları, bilgeleşmeyi, akışa güvenmeyi ve sessizleşerek iç sesimizi duyabilmeyi işaret eder.

Ermiş (The Hermit) kartı ise; içsel bilgelik yolculuğunu, aydınlanmayı, hasat zamanını, kendimize dönmeyi temsil eder.Ermiş, kendi zirvesinde ve yalnızdır. Kendi sesini duyabilmek için sessizliği seçmiş, kapalı gözlerle kendini dinlemektedir. Bu yılın bize tavsiyesi; ‘dur, dinle, düşün, acele etme ve sabret’ olacaktır.

2025, kendinizi daha iyi tanıdığınızbir yıl olacak. Kendinize dönerek duygusal ve fiziksel ihtiyaçlarınızı gözden geçirecek, iç dünyanıza daha fazla zaman ayırmak isteyeceksiniz.Bu yıl; meditasyon, yoga veya doğa yürüyüşleri gibi pratikler ile ruhsal derinliğinizi artırmaya odaklanabilirsiniz. Psikoloji, spiritüel alanlar veya manevi konularla daha fazla ilgilenebilirsiniz. Kendinizle başbaşa kalacağınız zamanlar yaratabilir, sezgi ve rüyalarınıza daha çok güvenebilirsiniz.

Bu yıl, hepimizin hayatında öğrenme ve bilgi arayışı ön planda olacak. Dolayısıyla; yeni konularda eğitim almak veya burada derinleşmek, kişisel gelişiminize büyük katkılar sağlayacaktır. Aynı zamanda geçmiş tecrübelerimiz geleceğimize ışık olurken, bizler de yaşadıklarımızla diğerlerine rehber olabileceğiz.

İlişkilerde ise, kendinize daha fazla özen göstermek ve sınırlarınızı belirlemek önem kazanacaktır. Duygusal ihtiyaçlarınızı ifade etmekten çekinmemeli, açık iletişime önem vermelisiniz. Aynı zamanda pek çok kişinin ruhsal bağlarla bağlı ilişkilere başladığına, ruh ikizi ve ruh eşi buluşmalarına şahit olabilirsiniz.

Bu yıl hepimizi, toplumların ve insanlığın birlikteliği üzerine düşünmeye yönlendirecektir. Global sorunlar üzerindeki farkındalığınızı artırarak, sürdürülebilir ve etkili çözümler için harekete geçebilirsiniz. Bundan böyle yalnız kendini değil, bütünün hayrını düşünen ve herkesle birlikte hareket edebilenler kazanacaktır.

Tamamlanma ve kapanış sembolü olan 9 yılının ardından, bu yıldan kazandığımız derslerle, gelecek yıllara daha güçlü ve bilinçli adımlarla yaklaşabiliriz.2025 yılı; ruhsal büyüme, içe dönüş, kendimizi tanıma vene istediğimizi gerçekten bilerek hareket etmek içinçağrının yılıdır.

Peki siz gerçek içsel ışığınızı bularak, kendinizin en iyi versiyonunuza kavuşmaya hazır mısınız?

Sevgilerimle,

İnci Gücen

Altair Astroloji

@incininyildizi