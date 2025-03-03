2025 Venüs Retrosu ve etkileri

Aşkı, ilişkileri, öz değeri, adaleti, güzelliği ve finansı sembolize eden gezegenimiz Venüs, 2 Mart-13 Nisan arasında retro pozisyonda olacak. 10 derece Koç burcundan retrosuna başlayacak olan Venüs, 24 derece Balık burcuna kadar geri harekette bulunacak.

Venüs ortalama 1,5 yılda bir retro harekette bulunurken, 8 yılda bir ise aynı burçta retro yapar. 8 yıllık döngülerle kimi zaman geçmişle ilgili hesaplaşma defterlerini kaparken, kimi zaman da geç gelen adalet misali, evren geçmişten gelen hak edişleri ve ödülleri karşımıza çıkarabilir. 8 yıl öncesine baktığımızda bu retro 2017 yılı ile bağlantılı konu ve olayları hayatlarımıza getirebilir.

Venüs Retro’sunun Koç burcundan Balık burcuna geçişi ilişkilere dair birçok yeni başlangıcın habercisi ancak önce eski defterleri kapadıktan sonra. Artık bize iyi gelmeyen, alışkanlıklarımızı, aşklarımızı, ilişkilerimizi ve evliliğimizi mercek altına alıp, bazı vedalar yaşatabilir. Ancak her bitiş yeni bir başlangıçtır. Çok daha güçlü ve temiz bir sayfa 13 Nisan sonrası birçok kişiyi bekliyor olacak.

Venüs Retro’sunda dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Maddeler halinde aşağıda tüm konu başlıklarını tek tek inceleyelim.

1- İlişkiler test altında

Bu dönem ilişkilerde yanlış anlaşılmaların çoğaldığı bir dönemdir. Sevgi ve aşk gezegeni retro yaparken duyguları daha belirgin yaşamak ve görmek isteriz. Eğer partnerden bu ilgi gelmezse ilişkilerde kaygı, kapris artabilir. Güçlü ilişkiler için açık iletişimi tercih etmek ve talepleri dile getirmek yeterli olurken, sağlam olmayan ilişkilerde bu dönem bir test dönemi olarak yaşanabilir. İlişkilerde kapris ve kapalı iletişimden ziyade açık iletişimi tercih etmeli ve yanlış anlaşılmaları minimuma indirmek güzel bir çözüm olabilir. Mevcut ilişkilerde sorunları çözmek, duygusal eksiklikleri konuşmak, ilişkilerde yaşanan duygusal yaraları şifalandırmak için harika bir zamandır.

2- İlişkilerde aldatma ve aldatılmalara dikkat

Venüs her şeyden önce aşkı, tutkuyu ve romantizmi sembolize eder. Dolasıyla birçok kişi için bu dönem aşk ve şehvet sınavı olarak yaşanabilir. Mantıktan ve kalıcı duygulardan ziyade bu dönem tutkulu birliktelikler tercih edilir. Cinselliğin ön planda olduğu, aldatılmaların çoğaldığı bir zaman olabileceğinden aldatılmalar yoğun yaşanabilir. Öte yandan ilişkiler gerçeklikten ve şeffaflıktan uzak olabilir. Yalanların, entrikaların çoğalabileceği bir potansiyel taşıyan bu retro dönemde size söylenen sözlerin doğruluğundan emin olmaya çalışın.

3- Bu dönem yeni başlayan ilişkiler karmik bir anlam taşıyabilir

Venüs retrosu dönemler karmik zamanlardır. Bu dönem yeni başlayan ilişkiler ve yaşanan aşklar hayatımızda ruhsal olarak gelişimimiz için yaşanır çoğu zaman. Acısıyla, tatlısıyla alınacak dersler, öğrenilecek duygular içerir. Çoğu zaman burada başlayan ilişkiler kalıcı olmaz ancak bizim hayatımızda duygusal izleri yoğun olabilir. Bizi zorlayan, üzen bazı ilişkiler, yaşattığı deneyimle ruhsal olarak bizi büyütür. Ancak özellikle belirtmek isterim. Her zaman negatif anlam taşımaz. Eğer bireysel doğum haritanızda retro bir Venüs var ve açıları güzelse yüzyılın aşkı karmik olarak sizi pozitif bir şekilde bekliyor da olabilir. Bu tamamen sizin bireysel hikayenize bağlı.

4- Eski sevgililer, aşklar geri dönebilir

Geçmişte tamamlanmamış, yarım kalmış, bitmemiş ilişkiler yeniden gündeme gelebilir. Venüs Retro’su dönemler kafa karışıklığının yoğun yaşandığı dönemler olduğundan eski sevgililer evet, geri dönebilirler. Ancak bu dönem tekrar başlayan ilişkiler geçmişin defterini kapamak ve veda etmek için de gelebilirler. Retro bittikten sonra ilişki de hızlıca bitebilir. Eğer eski sevgiliniz kalıcı olarak sizin hayatınıza tekrar gelecekse retro olmayan bir dönemde gelmesi gerçekten kalıcı döndüğünün işareti olabilir. İlişkide geçmişte yaşanan dersleri hatırlamak ve aynı hatalara düşmemek önemli olacaktır… Eski ilişkileri ve kalp kırıklıklarını şifalandırmak, egoları ikinci plana almak ve özür dilemek için güzel bir dönemdir.

5- Hızlı başlayan ilişkiler hızlı bitebilir

Yeni adaylara hiç şans vermeyin, kimseyle tanışmayın, korkun kaçın diyemem. Bu çok abartılı ve ön yargılı olur. Sadece tutkunun yoğun olduğu bu zamanlar hızlı başlayan ancak hızlı da bitecek ilişki ihtimallerini çoğaltabilir. Bu dönem yeni tanıştığınız insanlara karşı daha gözlemci ve kontrollü yaklaşmak, aşık olup uçuşurken yine de bir ayağınızın yere sağlam basması ve realist olmanız sizi çeşitli duygusal yorgunluklardan koruyacaktır.

Venüs’ün ilişki dışında başka anlamları da var tabii ki…

6- Lüks harcamalardan uzak durun!

Bu dönem yapılan alışverişler memnuniyetsizlikler yaratabilir. Beğenmeyiz, umduğumuz gibi çıkmaz. Sonrasında pişman olabiliriz. Giyim, kozmetik, dekorasyon alışverişleri için uygun bir zamanda değiliz. Bazı duygusal açlıklarımızı bu dönem alışverişle kapamaya, duygusal açıdan daha meyilli olabiliriz. Pahalı harcamalardan uzak durmak bu dönem daha iyi bir tercih olabilir.

7- Finansal astroloji göstergemiz finansal piyasalara dikkat diyor!

Venüs Jüpiter’den sonra gelen bir finans göstergemiz. Retro dönemler finansal piyasalar için belirsiz ve manipülatif etkilere açık bir potansiyel taşır. Bu dönem riskli yatırımlardan uzak durmak en doğrusudur. Ayrıca Venüs altın ile bağlantılıdır. Astrolojik açıdan Venüs retrosu başlamadan önceki ay altın hızla bir yükselişe geçer. Venüs retrosu başlarken (etkisi başladı) sert bir düşüş gösterir. Retro bittikten sonra tekrar hızlıca yükselişe geçer. Bu finansal astroloji bilgisidir. Retro dönemlerde altın genellikle düşüş seyrinde olurken retro bittikten sonra tekrar hızlıca yükselişe geçer. Yatırım tavsiyesi değildir. Ancak astrolojik açıdan Venüs retrosu dönemlerin böyle bir etkisi olduğunu yıllar boyu süren gözlem ve çalışmalara karşı finansal astroloji bilgisi olarak söyleyebiliriz. (*Yatırım tavsiyesi değildir.) Büyük harcamalar, yatırım kararları için de uygun bir dönem değildir. Maddi kayıplara ve beklenmedik giderlere karşı dikkatli olunmalıdır. Eğer bir şey satın almanız gerekiyorsa, iki kez düşünerek ve araştırma yaparak hareket etmeye çalışın.

8- Estetik ve güzellik işlerimlerine dikkat!

Venüs güzelliği temsil ettiğinden bu dönem yapılan işlemlerden memnun kalmayız, kalıcılık vermez. Saç kesimi, saç boyası, renk değişiklikleri, estetik operasyonlar, cilt işlemleri, dövme yaptırmak gibi kalıcı işlemlerden uzak durmak, her türlü güzellikle alakalı konuda eğer tercih hakkınız var ise ve aciliyeti yok ise Venüs bitimini beklemek daha iyi olabilir.

9- Öz değerinizi kendiniz keşfedin!

"Kendi değerini bilen insan, başkalarının sevgisiyle tamamlanmaya ihtiyaç duymaz." - Anonim

Bu dönem hem duygusal yaşantınız, hem ilişkileriniz, hem iş hayatınızla alakalı sorgulamalarınız artabilir. Hakkaniyet teması ön plandadır. Fedakârlıklarınızın karşılığını arayabilirsiniz. Değeri başka insanlardan beklemek yerine, önce kendi değerinizi kendiniz biçin. Ne kadar değerli olduğunuzu hatırlayın. Kusurlarınıza odaklanmak yerine yeteneklerinize odaklanmak bu dönemi oldukça verimli kılacaktır.

"Başkalarının sevgisine bağımlı olan, özgürlüğünü kaybeder." – Epiktetos

Başkalarından değer beklemeden önce, siz kendizi değerli hissediyor musunuz?

Sevmeye, sevilmeye layık olduğunuza inanıyor musunuz?

Sevgiye, ilişkilere dair beklentileriniz neler?

Hep aynı ilişki modellerini ve karakterleri mi hayatınıza çekiyorsunuz?

Tüm bunları detaylıca düşünmek, kendi değerinizi sorgulamak, öz sevgi pratikleri ve şefkat çalışmaları yapmak için harika bir zaman.

Bu Venüs Retro’sunu içe dönüş yolculuğu gibi düşünebilirsiniz. Kendi değer yargılarınızı ve öz-sevginizi gözden geçirmek, kişisel sınırlar ve özsaygı üzerine çalışmak yararlı olabilir. Sizi gerçekten neyin mutlu ettiğini düşünmek, eski kalıpları yıkmak, farkındalık elde etmek için güzel bir fırsattır.

10- Sanat ile ilgilenin!

"Sanat, insan ruhunu karanlıktan aydınlığa çıkaran bir ışıktır." – Albert Camus

Sanat, insanın ruhunu besleyen, düşüncelerini geliştiren ve duygusal dünyasını derinleştiren en güçlü araçlardan biridir. Böylesi duygusal sorgulamların yoğun olduğu bir zamandan geçerken sanatla ilgilenmek ruhunuza iyi gelecektir. Belki de hiç keşfetmediğiniz sanatsal bir yeteneğinizi bu dönemde keşfedebilirsiniz.

Venüs Retro’su dönemlerini, kendinizi keşfetme ve ilişkiler üzerine derin düşünme zamanı gibi düşünebilirsiniz. Geçmişi anlamlandırmak ve değerlerinizi gözden geçirmek için harika bir fırsattır. Kendinize yapacağınız ruhsal bir yolculuk, size evrenden güçlü destekleri ve ödülleri de beraberinde getirecektir.

Bol farkındalıklı ve samimi sevgiliyle sarmalanmış bir retro geçirmenizi dilerim.

Instagram: busra.efe_

Sevgilerimle,

Buşra Efe