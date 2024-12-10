2024 yılında Google'da en çok ne aratıldı?

Google, 2024 yılına damga vuran arama trendlerini açıkladı. İşte Türkiye’de 2024’ün en çok merak edilenleri...

2024 yılında Google'da en çok ne aratıldı?
Yaşam
Giriş: 10 Aralık 2024 14:21 Güncelleme: 10 Aralık 2024 14:22
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Google, 2024 yılı boyunca Türkiye’de en çok aranan kelimeleri ve konuları kategorilere ayırarak kamuoyuyla paylaştı. Yıl boyunca internet kullanıcılarının ilgi gösterdiği popüler başlıklar arasında pek çok sürpriz isim ve olay yer aldı. Türkiye’nin 2024 arama trendleri, 'aramalar', 'isimler', 'kaybettiklerimiz', 'diziler', 'tarifler', 'şarkı sözleri' ve 'oyuncular' başlıkları altında toplandı.


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Türkiye’de 2024 yılı Google arama trendleri şöyle sıralandı:


Aramalar

  • Euro 2024
  • Narin
  • Türkiye Maçı
  • Osimhen
  • Olimpiyatlar
  • Maymun Çiçeği
  • Seçim Sonuçları
  • İstanbul İftar Saati
  • Merih Demiral
  • Tusaş

İsimler

  • Osimhen
  • Merih Demiral
  • Ferdi Kadıoğlu
  • Mustafa Sarıgül
  • Rafa Silva
  • Kenan Yıldız
  • Eylem Tok
  • Murat Kurum
  • Sacha Boey
  • Cenk Tosun

Kaybettiklerimiz

  • Narin
  • Metin Arolat
  • Efe Deprem
  • Aydemir Akbaş
  • Tolga Savacı
  • Ahu Tuğba
  • Yusuf Kavaklı
  • İkbal Uzuner
  • Gülşah Çomoğlu
  • Kenan Işık

Diziler

  • Gaddar
  • Kızıl Goncalar
  • İnci Taneleri
  • Hudutsuz Sevda
  • Şahane Hayatım
  • Deha
  • Mahsun J
  • Bahar
  • Prens
  • Bir Gece Masalı

Tarifler

  • Dubai Çikolatası Tarifi
  • Palamut Tarifi
  • Soğuk Kahve Tarifi
  • Laz Böreği Tarifi
  • Jalapeno Turşusu Tarifi
  • Elbasan Tava Tarifi
  • Altın Bilezik Tatlısı Tarifi
  • Churros Tarifi
  • Biryani Tarifi
  • Grip Düşmanı Tatlı Tarifi

Şarkı sözleri

  • Lan Şarkı Sözleri
  • Sana El Pençe Durmam Şarkı Sözleri
  • Gemileri Yakarım Şarkı Sözleri
  • Dilber Şarkı Sözleri
  • Kömür Şarkı Sözleri
  • Sen Nasıl Bir İnsansın Şarkı Sözleri
  • lvbel c5 Sezen Aksu Şarkı Sözleri
  • Naçar Şarkı Sözleri
  • Kufi Şarkı Sözleri
  • İsyankar Şarkı Sözleri

Oyuncular

  • Hazar Ergüçlü
  • Gamze Özçelik
  • Kadir İnanır
  • Erdal Beşikçioğlu
  • Demet Evgar
  • Yılmaz Erdoğan
  • Uraz Kaygılaroğlu
  • Settar Tanrıöğen
  • Ali Burak Ceylan

Nasıl yapılır?

  • Baklava Nasıl Yapılır?
  • Squat Nasıl Yapılır?
  • Ombre Nasıl Yapılır?
  • Makaron Nasıl Yapılır?
  • Kürdan Nasıl Yapılır?
  • Vals Nasıl Yapılır?
  • Kolye Nasıl Yapılır?
  • Patchwork Nasıl Yapılır?
  • Lolaz Nasıl Yapılır?
  • Mıhlama Nasıl Yapılır?

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Google'da çalışmak istemenize sebep olacak 20 fotoğrafla Google ofisleri...

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Google ofisi
Google ofis ortamı
Google ofis fotoğrafları
Google ofisi
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Google ofisi
Google ofis fotoğrafları
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Google ofisi
Google ofis ortamı
Google ofis fotoğrafları
Google ofisi
Google ofis
Google ofis ortamı
Google ofis fotoğrafları
Google ofisi
Google ofis
Google ofis ortamı
Google ofis fotoğrafları




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