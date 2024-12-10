2024 yılında Google'da en çok ne aratıldı?

Google, 2024 yılı boyunca Türkiye’de en çok aranan kelimeleri ve konuları kategorilere ayırarak kamuoyuyla paylaştı. Yıl boyunca internet kullanıcılarının ilgi gösterdiği popüler başlıklar arasında pek çok sürpriz isim ve olay yer aldı. Türkiye’nin 2024 arama trendleri, 'aramalar', 'isimler', 'kaybettiklerimiz', 'diziler', 'tarifler', 'şarkı sözleri' ve 'oyuncular' başlıkları altında toplandı.
Türkiye’de 2024 yılı Google arama trendleri şöyle sıralandı:
Aramalar
- Euro 2024
- Narin
- Türkiye Maçı
- Osimhen
- Olimpiyatlar
- Maymun Çiçeği
- Seçim Sonuçları
- İstanbul İftar Saati
- Merih Demiral
- Tusaş
İsimler
- Osimhen
- Merih Demiral
- Ferdi Kadıoğlu
- Mustafa Sarıgül
- Rafa Silva
- Kenan Yıldız
- Eylem Tok
- Murat Kurum
- Sacha Boey
- Cenk Tosun
Kaybettiklerimiz
- Narin
- Metin Arolat
- Efe Deprem
- Aydemir Akbaş
- Tolga Savacı
- Ahu Tuğba
- Yusuf Kavaklı
- İkbal Uzuner
- Gülşah Çomoğlu
- Kenan Işık
Diziler
- Gaddar
- Kızıl Goncalar
- İnci Taneleri
- Hudutsuz Sevda
- Şahane Hayatım
- Deha
- Mahsun J
- Bahar
- Prens
- Bir Gece Masalı
Tarifler
- Dubai Çikolatası Tarifi
- Palamut Tarifi
- Soğuk Kahve Tarifi
- Laz Böreği Tarifi
- Jalapeno Turşusu Tarifi
- Elbasan Tava Tarifi
- Altın Bilezik Tatlısı Tarifi
- Churros Tarifi
- Biryani Tarifi
- Grip Düşmanı Tatlı Tarifi
Şarkı sözleri
- Lan Şarkı Sözleri
- Sana El Pençe Durmam Şarkı Sözleri
- Gemileri Yakarım Şarkı Sözleri
- Dilber Şarkı Sözleri
- Kömür Şarkı Sözleri
- Sen Nasıl Bir İnsansın Şarkı Sözleri
- lvbel c5 Sezen Aksu Şarkı Sözleri
- Naçar Şarkı Sözleri
- Kufi Şarkı Sözleri
- İsyankar Şarkı Sözleri
Oyuncular
- Hazar Ergüçlü
- Gamze Özçelik
- Kadir İnanır
- Erdal Beşikçioğlu
- Demet Evgar
- Yılmaz Erdoğan
- Uraz Kaygılaroğlu
- Settar Tanrıöğen
- Ali Burak Ceylan
Nasıl yapılır?
- Baklava Nasıl Yapılır?
- Squat Nasıl Yapılır?
- Ombre Nasıl Yapılır?
- Makaron Nasıl Yapılır?
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- Mıhlama Nasıl Yapılır?
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