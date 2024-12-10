2024 yılında Google'da en çok ne aratıldı?

Google, 2024 yılı boyunca Türkiye’de en çok aranan kelimeleri ve konuları kategorilere ayırarak kamuoyuyla paylaştı. Yıl boyunca internet kullanıcılarının ilgi gösterdiği popüler başlıklar arasında pek çok sürpriz isim ve olay yer aldı. Türkiye’nin 2024 arama trendleri, 'aramalar', 'isimler', 'kaybettiklerimiz', 'diziler', 'tarifler', 'şarkı sözleri' ve 'oyuncular' başlıkları altında toplandı.

Türkiye’de 2024 yılı Google arama trendleri şöyle sıralandı:

Aramalar

Euro 2024

Narin

Türkiye Maçı

Osimhen

Olimpiyatlar

Maymun Çiçeği

Seçim Sonuçları

İstanbul İftar Saati

Merih Demiral

Tusaş

İsimler

Osimhen

Merih Demiral

Ferdi Kadıoğlu

Mustafa Sarıgül

Rafa Silva

Kenan Yıldız

Eylem Tok

Murat Kurum

Sacha Boey

Cenk Tosun

Kaybettiklerimiz

Narin

Metin Arolat

Efe Deprem

Aydemir Akbaş

Tolga Savacı

Ahu Tuğba

Yusuf Kavaklı

İkbal Uzuner

Gülşah Çomoğlu

Kenan Işık

Diziler

Gaddar

Kızıl Goncalar

İnci Taneleri

Hudutsuz Sevda

Şahane Hayatım

Deha

Mahsun J

Bahar

Prens

Bir Gece Masalı

Tarifler

Dubai Çikolatası Tarifi

Palamut Tarifi

Soğuk Kahve Tarifi

Laz Böreği Tarifi

Jalapeno Turşusu Tarifi

Elbasan Tava Tarifi

Altın Bilezik Tatlısı Tarifi

Churros Tarifi

Biryani Tarifi

Grip Düşmanı Tatlı Tarifi

Şarkı sözleri

Lan Şarkı Sözleri

Sana El Pençe Durmam Şarkı Sözleri

Gemileri Yakarım Şarkı Sözleri

Dilber Şarkı Sözleri

Kömür Şarkı Sözleri

Sen Nasıl Bir İnsansın Şarkı Sözleri

lvbel c5 Sezen Aksu Şarkı Sözleri

Naçar Şarkı Sözleri

Kufi Şarkı Sözleri

İsyankar Şarkı Sözleri

Oyuncular

Hazar Ergüçlü

Gamze Özçelik

Kadir İnanır

Erdal Beşikçioğlu

Demet Evgar

Yılmaz Erdoğan

Uraz Kaygılaroğlu

Settar Tanrıöğen

Ali Burak Ceylan

Nasıl yapılır?

Baklava Nasıl Yapılır?

Squat Nasıl Yapılır?

Ombre Nasıl Yapılır?

Makaron Nasıl Yapılır?

Kürdan Nasıl Yapılır?

Vals Nasıl Yapılır?

Kolye Nasıl Yapılır?

Patchwork Nasıl Yapılır?

Lolaz Nasıl Yapılır?

Mıhlama Nasıl Yapılır?