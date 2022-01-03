Aylık burç yorumları: Ocak 2022

Merhaba. Bu ay önemli gezegen etkileşimleri oldukça az. Ay içerisinde Oğlak burcunda bir yeniay, Yengeç burcunda da bir Dolunay yaşayacağız. Bu ayın çoğunluğunda Venüs’ün retro harekette olması, ardından ay ortasında Merkür’ün geri harekete başlıyor olması hem ilişkiler konusunda hem de iletişimsel konularda, anlaşmalar konularında, para piyasalarında birtakım durgunluklara, gerilemelere, yanlış anlamalara işaret ediyor. Fakat ay sonunda Venüs ve yine sonlara doğru Uranüs ileri harekete geçiyor olacaklar. Bu da hem ikili ilişkiler temasını ay sonunda da olsa hızlandıracak, hem de hayatımızda bize ilerici yenilikler getiren, biraz ani ve isyankâr fakat genellikle zincirkıran etkileri olan Uranüs etkilerinin hızlanmaya başladığını, ivme kazanmaya başladığını gördüğümüz ay olacak.

Ayrıca ay içerisindeki en zorlayıcı açı ise Mars Neptün karesi gibi gözüküyor. Mars Yay burcunda zaten fazlaca iyimser ve abartan konumda. Neptün ile yapacağı kare açı ile yine sakarlıklar, gereksiz tartışmalar, yanlış anlaşılmalar, yanlış hareketler, zamanlama problemleri gibi konulara dikkat çekmem gerekecek. Ay içerisinde kazalara da dikkat etmek gerekli. Özellikle su ile ilgili konulara dikkat.

Ocak 2022’nin önemli gökyüzü açıları:

1 Ocak – Güneş Uranüs Üçgeni:

Kişiliğimizi yaratıcı bir şekilde ortaya koyduğumuz, kendimizi ifade etmekte yeni ve ilgi çekici yollar bulduğumuz bir dönemdeyiz. İrademiz güçlü ve istediklerimizi elde etmek doğrultusunda karşımıza çıkan engellere yaratıcı çözümler getirebiliyoruz.

2 Ocak – Merkür Kuzey Ay Düğümü Üçgeni:

Zihnimizi, fikirlerimizi hedeflerimize uygun kullanabildiğimiz anlaşmalar ve iletişimsel konular açısından faydalı birkaç gün içerisinde olacağız.

2 Ocak – Merkür Kova’da!

5 Ocak – Venüs Neptün Altmışlığı:

İkili ilişkilerde sevme sevilme duygusunu hissettiğimiz romantik bir dönem. Yaratıcı jestler zamanı. Kendimizi güzelleştirmek adına olumlu adımlar atabiliriz.

9 Ocak – Güneş Venüs Kavuşumu:

Her ne kadar Venüs retro dönemi ikili ilişkiler açısından verimsiz ve sönük de olsa bu gün bu dönem içerisindeki en belirgin ikili ilişkiler vurgusu olabilir. Venüs’ün Güneş ile aydınlandığı bir gün diyebiliriz.

10 Ocak – Merkür Chiron Altmışlığı:

Acılarımız üzerinde perspektif kazandığımız ve birşeyler öğrenmeye başlayıp kendimizi zihinsel olarak iyileştirdiğimiz bir zaman.

11 Ocak – Güneş Neptün Altmışlığı:

Muhtaç durumda olan insanlara empatimiz ve yardımseverliğimizin, yaratıcılığımız ve romantizmimizin arttığı bir dönem. Hedeflerimiz ve hayallerimiz senkron gidiyor hissini yaşadığımız günlerdeyiz.

12 Ocak – Mars Neptün Karesi:

Mars aksiyonlarımızı, irademizi, savaşma güdümüzü temsil eder. Neptün ile kare gibi zorlayıcı bir açı yaptığında bu enerji dağılır, sakarlaşır, tembelleşiriz veya enerjimizi veya aksiyonumuzu nereye kanalize edeceğimizi bilemeyebilir, yanlış kararlar verebiliriz. Hedefi tutturamayabiliriz, görüşümüz bulanabilir.

14 Ocak Merkür Retro harekete başlıyor!

16 Ocak – Güneş Plüton Kavuşumu:

Kendimizi daha baskın bir şekilde ifade etmek istediğimiz, gücümüzü biraz abartılı kullanabileceğimiz, kendimizle ilgili bazı gerçeklerle yüzleşmemiz gereken bir dönemdeyiz. Pire için yorgan yakmamak gerekiyor.

18 Ocak Uranüs Direkt harekete geçiyor!

18 Ocak – Merkür Chiron Altmışlığı:

10 Ocak’taki kavuşumu Merkür retro yaptığı için tekrar benzer etkileri yaşayacağız.

18 Ocak – Güneş Kuzey Ay Düğümü Üçgeni:

Hedeflerimize ilerlerken doğru yolda hissettiğimiz, irademizi etkin kullandığımız günlerdeyiz. Kadersel kararları vermek konusunda özgüvenimiz yüksek.

20 Ocak Güneş Kova’da!

23 Ocak – Güneş Merkür Kavuşumu:

İletişimin vurgulandığı bir gün. Önemli anlaşmalar yapmak açısından her ne kadar Merkür retro dönemi pek tercih edilmezse eğer bazı iletişimler kaçınılmazsa bu güne ayarlanılabilir.

24 Ocak Merkür Oğlak burcuna geri dönüyor!

27 Ocak – Merkür Kuzey Ay Düğümü Üçgeni:

2 Ocak’ta yaşadığımız etki Merkür retro harekette olduğu için yeniden yaşayacağımız bir gün.

29 Ocak Venüs İleri harekete geçiyor!

29 Ocak – Güneş Chiron Altmışlığı:

Geçmişte yaşadığımız acıları iyileştirme ve öğrenme zamanı. Etrafımıza da öğretici görevler alabilir, dertlere derman olabiliriz.

29 Ocak – Merkür Plüton Karesi:

Sözcüklerimizin yıkıcı olabileceği, geçmişte birikmiş öfkenin iletişim kanalıyla patlayıp yıkıcı olabileceği bir zaman.

30 Ocak – Güneş Uranüs Karesi:

Kişiliğimizi yaratıcı fakat fazla değişken, sıkılgan ve isyankar bir şekilde ortaya koyduğumuz, değişik şeyler yapmak istediğimiz, bizi bir süredir geren sıkan konulardan uzaklaşma zamanı.

Beni aşağıdaki sosyal medya hesabımdan takip edebilirsiniz:

Instagram: korhankilinckaya